Cô gái thấp nhất casting The Face Vietnam 2026 là ai mà khiến MXH tranh cãi vì nghi "chiêu trò"?

“Mình xin hỏi ngược lại là thời trang từ khi nào chỉ dành cho người cao và gầy?”, nữ TikToker cao 1m48 lên tiếng.

Dù đã hoàn thành xong vòng casting các thí sinh tại Hà Nội và TP.HCM xong những tranh cãi xoay quanh The Face Vietnam 2026 vẫn tiếp tục diễn ra trên MXH. Sự xuất hiện của nhiều thí sinh là nhà sáng tạo nội dung, KOL trên nền tảng TikTok khiến cư dân mạng đặt ra nhiều thắc mắc. Thậm chí, có không ít những ý kiến cho rằng một số TikToker chưa đủ tiêu chí nhưng vẫn được lựa chọn trong khi nhiều người mẫu hội tụ đủ từ gương mặt, vóc dáng đến kỹ năng lại bị loại.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Thư Thor (Trần Anh Thư, SN 2001) - TikToker 2,5 triệu follows đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Theo đó, Thư Thor xuất phát là một dancer, sở hữu chiều cao 1m48. Trong các phần thi, netizen cho rằng Thư Thor có thần thái tự tin, có cá tính song việc chiều cao khiêm tốn cũng như chưa được đào tạo bài bản về catwalk khiến người xem không quá ấn tượng. Ngoài ra, một số ý kiến còn cho rằng Thư Thor thể hiện có phần hơi lố so với cuộc thi.

Thư Thor nhận nhiều ý kiến trái chiều khi casting The Face Vietnam 2026

Trước những tranh cãi từ phía cộng đồng mạng, Thư Thor đã chính thức lên tiếng giãi bày, giải thích về việc bản thân tham gia The Face Vietnam 2026.

Nữ TikToker cho biết tiêu chí của The Face năm nay đã thay đổi, không còn chỉ tìm một người mẫu thuần túy biết catwalk, cao và gầy. Thay vào đó, chương trình hướng đến một gương mặt thương hiệu biết sáng tạo nội dung, có sức ảnh hưởng, có tiếng nói, biết cách kết nối với khách hàng.

Nói về chiều cao 1m48 gây tranh cãi của mình, Thư Thor thẳng thắn bày tỏ: “Có người nói mình 1m48 thì thi kiểu gì. Vậy mình xin hỏi ngược lại là thời trang từ khi nào chỉ dành cho người cao và gầy? Những thương hiệu làm ra các size XS, S, M, L, XL để làm gì? Ví dụ một người có vóc dáng như mình, họ thấy mình mặc đẹp họ sẽ quyết định mua theo. Vậy chẳng phải thương hiệu đã tiếp cận thêm được một nhóm khách hàng mới hay sao?”.

Nữ TikToker đăng tải clip lên tiếng trước những bình luận trái chiều về mình.

Ngoài ra, cô cho biết bản thân thích mặc đẹp, dù cho món đồ đó có thể không phù hợp với vóc dáng của mình nhưng vẫn sẽ quyết định sở hữu vì thích nó. Thư Thor cho hay điều này “không ảnh hưởng đến ai” mà còn thỏa mãn niềm vui cá nhân, giúp thương hiệu có sức bán.

Bên cạnh đó, Thư Thor khẳng định bản thân không “cướp đi cơ hội” của bất kỳ thí sinh nào: “Mình không loại ai hết, ban giám khảo là người quyết định. Nếu một người bị loại không có nghĩa là không đẹp, chỉ là ở vòng thi đó họ chưa tạo được dấu ấn mạnh bằng người khác. Cuộc thi không chỉ chấm ngoại hình mà còn chấm năng lượng, sự thể hiện cá tính của bạn và khả năng khiến người khác nhớ đến mình. Nếu hôm đó mình làm tốt thì mình xứng đáng có được kết quả đó”.

Nữ TikToker cũng cho rằng không có chuyện được chương trình đưa vào để làm truyền thông. Bản thân cô tự đăng ký và tự tham gia cuộc thi như những thí sinh khác.

“Điều duy nhất mọi người cho rằng mình không xứng đáng là chiều cao và thân hình hiện tại của mình. Thực ra cơ thể hiện tại là do mình muốn, mình đang chill nên ăn uống thoải mái quá nên mới phì ra. Sau đợt này mình sẽ giảm cân nhưng mình vẫn không muốn cơ thể ốm hoàn toàn. Mình chỉ muốn săn chắc lại để lên hình cho bớt thô. Mình không mong mọi người thích mình, mình chỉ muốn mọi người đừng vội đánh giá một người qua chiều cao của họ”, Thư Thor nói trong video.

Song phía dưới video giải thích của Thư Thor, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự thấu hiểu với chia sẻ của nữ TikToker nhưng nhiều bình luận khác thì vẫn cho rằng Thư Thor không phù hợp với chương trình.

Bởi dân tình cho hay, The Face vẫn là chương trình tìm kiếm và đào tạo người mẫu, do đó các tiêu chí khác như Thư Thor đưa ra chỉ là phụ. Ngoài ra, netizen cũng bày tỏ giữa yếu tố thời trang dành cho mọi size và việc tham gia một cuộc thi người mẫu là 2 điều hoàn toàn khác nhau, không nên đánh tráo khái niệm.

Nhiều bình luận trái chiều tiếp tục nổ ra sau đoạn clip lên tiếng của Thư Thor

Một số bình luận của cư dân mạng: - “Bạn nói “từ khi nào thời trang chỉ dành cho cao và gầy". Thời trang dành cho mọi người nhưng muốn đại diện cho cái đẹp, đại diện cho tiêu chuẩn thời trang và tôn lên mẫu thiết kế của các nghệ sĩ thì 1 cơ thể cao, cân đối, thanh thoát từ xưa nay luôn là tiêu chí hàng đầu”. - “Thời trang làm ra đồ nhiều size là để phục vụ mọi người bình thường. Chứ đã lên sàn diễn người mẫu thì phải có tiêu chuẩn của người mẫu chứ, có thể bạn không cao nhưng bạn có face, body cân đối chẳng hạn. Chứ Thư Thor thật sự chưa phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu”. - “Cái netizen đang tranh cãi là cuộc thi loại những người đẹp để chọn một người chiều cao 1m48, body chưa đẹp, catwalk cũng không tốt. Xem phần thi của bạn thực sự chỉ thấy ô dề chứ không ra chất gương mặt thương hiệu”. - “Mình thấy nhiều bạn bức xúc vì đến trước nhưng lại bị xếp thi sau KOL nữa. Cuối cùng kết quả cũng chẳng công bằng nhiều bạn rất đẹp, đã từng chụp ảnh quảng cáo rất nhiều cho các nhãn hàng nhưng lại đánh rớt nhường tấm vé cho một TikToker chỉ vào thể hiện khả năng nhảy nhót chứ chả có gì hơn”. - “Ai cũng đưa ra lý do tiêu chí cuộc thi thay đổi nhưng mình đọc thì vẫn là chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu mới. Và thêm vào đó là người mẫu ấy bắt kịp xu hướng, thấu hiểu tố chất của KOL. Chứ đâu phải là tìm các nhà sáng tạo nội dung và bỏ qua yếu tố người mẫu, catwalk?”.