Louis Phạm muốn yên thân nhưng Tú Anh - quán quân The Face 2023 quyết không cho!

Cuộc tranh cãi giữa Huỳnh Tú Anh và Louis Phạm liên quan đến The Face Vietnam ngày càng căng thẳng.

Tham gia casting The Face Vietnam 2026, Louis Phạm (Phạm Như Phương, sinh năm 2003) tiếp tục vướng những tranh cãi trái chiều. Cụ thể cựu VĐV chia sẻ trên livestream rằng nếu cao 1m75 cô có thể thi Miss Universe hoặc Next Top Model thay vì The Face. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phát ngôn này thiếu khéo léo và dễ bị hiểu là xem nhẹ cuộc thi.

Sự việc càng ồn ào khi Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 đăng status được cho là nhắc đến phát ngôn Louis Phạm, nhấn mạnh cần trân trọng cơ hội mà The Face mang lại. Tuy nhiên, Tú Anh cũng bị nhiều người cho rằng đã vội phán xét khi chưa nghe đầy đủ chia sẻ của Louis Phạm.

Ở phần bình luận, Tú Anh lên tiếng giải thích rằng cô chỉ muốn nhắc nhở các thí sinh trẻ tôn trọng cuộc thi và trân trọng những cơ hội nghề nghiệp mình nhận được.

Tú Anh và Louis Phạm

Sau bài đăng đầu tiên của Tú Anh, Louis Phạm đăng clip check-in trên xe sang và chú thích ẩn ý: “Vẽ tiếp đi, tui vui”. Cô nàng không nhắc đến chuyện gì hay đến tên ai trong clip này.

Khoảng 1h sáng ngày 15/6 (giờ Việt Nam), Tú Anh tiếp tục lên tiếng. Lần này cô tag tên Louis Phạm và khẳng định mình chưa từng nói Louis Phạm không phù hợp với The Face, đó là nhận xét từ cộng đồng mạng.

Theo cô, vấn đề không nằm ở việc phát ngôn của Louis có bị cắt ghép hay không, mà ở chỗ cách diễn đạt đã khiến nhiều người hiểu theo hướng đánh giá thấp chương trình. Tú Anh cho rằng dù Louis Phạm thực sự có ý chê chương trình hay chỉ nói chưa khéo thì trách nhiệm vẫn thuộc về người phát ngôn, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cộng đồng mạng vì hiểu sai.

Hình ảnh đính kèm chia sẻ của Tú Anh (Ảnh: Tú Anh Huỳnh)

Nguyên văn chia sẻ của Tú Anh:

“1. Mình chưa bao giờ nói bạn không phù hợp với The Face. Đó là nhận định của cộng đồng mạng. Vì vậy, đừng đánh đồng hay quy kết rằng mình đã phát ngôn điều đó. 2. Lý do mình lên tiếng không nằm ở việc câu nói của bạn có bị cắt ghép hay không. Điều mình đề cập là cách phát ngôn của bạn đã tạo ra một cách hiểu khiến rất nhiều người cảm nhận theo hướng đánh giá thấp hoặc chê bai chương trình. Đó mới là vấn đề. 3. Nếu bạn cho rằng mọi chuyện xảy ra vì người khác chỉ nghe một đoạn phát ngôn của bạn hoặc vì cộng đồng mạng cắt ghép, thì vẫn tồn tại hai khả năng: Thứ nhất, bạn thực sự có ý chê chương trình và điều đó được thể hiện qua lời nói của bạn. Thứ hai, bạn không có ý đó nhưng lại không đủ khả năng truyền đạt suy nghĩ một cách rõ ràng, chính xác và lịch sự để tránh gây hiểu lầm. Dù là trường hợp nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về người phát ngôn. Không ai ép bạn nói những điều đó. Chính bạn là người lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt của mình, nên việc đổ hoàn toàn trách nhiệm cho cộng đồng mạng là không hợp lý. 4. Mình chưa bao giờ đánh giá thấp bạn. Mình luôn cho rằng cơ hội đến với mỗi người đều có giá trị như nhau. Điều tạo nên sự khác biệt không phải là cơ hội lớn hay nhỏ, mà là cách mỗi người ứng xử, tận dụng và trân trọng cơ hội đó như thế nào. Tóm lại, mình không tranh luận về động cơ của bạn. Mình đang nói về kết quả mà phát ngôn của bạn tạo ra. Và một người trưởng thành cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình trước khi yêu cầu người khác chịu trách nhiệm với cách họ tiếp nhận nó”.

Ở phần bình luận, Tú Anh tiếp tục phản hồi những ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Khi có người nói rằng Quán quân The Face “rảnh thật”, "đang cần nhiệt đến vậy sao"... cô trả lời: “Vì mình tôn trọng khán giả và những người dành thời gian ủng hộ mình. Và mình chịu trách nhiệm với lời nói của mình”.

Về phần Louis Phạm, dù Tú Anh đã tag tên nhưng cô chưa phản hồi. Thay vào đó, vào sáng ngày 15/6, Louis Phạm đăng story trên TikTok thông báo mình đã bị “bay” Instagram và Facebook.