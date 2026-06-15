Thợ xây được đãi mâm cua, shipper quen được gọi vô ăn cơm: Một kiểu hiếu khách rất miền Tây khiến dân mạng thích thú

Không phải cơm hộp hay bữa ăn qua loa, mà là những tô bún, bánh canh với nguyên con cua, thịt heo quay được bày biện chỉn chu, đầy ắp ngay tại công trình.

Một hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chủ nhà ở miền Tây chuẩn bị nguyên mâm đồ ăn đầy đặn để đãi đội thợ đang xây nhà. Không phải cơm hộp hay bữa ăn qua loa, mà là những tô bún, bánh canh với nguyên con cua, thịt heo quay được bày biện chỉn chu ngay tại công trình.

Đi kèm bài đăng là lời nhắn rất giản dị: “Mong những bữa ăn ngon sẽ tiếp sức cho thợ, thợ sẽ lo lắng chăm sóc kỹ cho ngôi nhà của mình.”

Không quá bất ngờ khi bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người để lại bình luận nửa đùa nửa thật: “Đi xây nhà hay đi ăn tiệc vậy?”, “Cho xin địa chỉ để đổi nghề làm thợ”, “Mâm này còn xịn hơn cơm nhà mình nữa”…

Mâm đồ ăn chất lượng được bê ra tận công trình. Ảnh: @nhy.2k3

Mâm đồ ăn chất lượng được bê ra tận công trình. Ảnh: @nhy.2k3

Nhưng với không ít người từng sống hoặc lớn lên ở miền Tây, đây lại không phải chuyện hiếm. Nhiều câu chuyện về lòng hào sảng, hiếu khách của người miền Tây từng được viral trước nay như chuyện mấy anh shipper giao hàng quen, giao riết thành thân, tới trưa ghé đúng bữa thì được chủ nhà giữ lại ăn cơm, có nhà làm đám thì kéo lại mời ăn uống no nê rồi mới được đi. Dân mạng hay đùa nhau khi gặp những hình ảnh này là “Đơn hàng của bạn đang cuốn bánh xèo”, “Đơn hàng của bạn đang còn lên món tráng miệng mới đi”.

Nghe qua tưởng chuyện nhỏ, nhưng đó lại là một nét văn hóa một thứ “đặc sản” rất miền Tây sông nước khiến nhiều người nhớ mãi mỗi khi có dịp đến với mảnh đất này.

Nhiều người còn từng chia sẻ câu chuyện hài hước là về miền Tây chơi, đừng nói thèm món gì vì lỡ miệng nói muốn ăn gì đó là chủ nhà sẽ đãi bạn 3 ngày 3 đêm món đó, ăn tới ngán mới cho về, “Bữa mình xuống nhà bạn chơi, lỡ buộc miệng kêu thèm bánh xèo củ hũ dừa. Vừa dứt tiếng là cây dừa ngã cái đùng với tiếng máy cưa, chủ nhà thì đứng đó cười tươi rói.”

Đơn hàng của bạn đang cuốn bánh xèo.

Với người miền Tây hào sảng mời khách ăn chung chỉ là thêm cái chén, đôi đũa.

Ở đây, chuyện mời nhau bữa cơm không hẳn xuất phát từ sự dư dả. Nhiều khi chỉ là thêm đôi đũa, thêm cái chén, thêm câu mời rất tự nhiên: “Vô ăn miếng cơm rồi hẵng đi.”

Với người miền Tây, bữa cơm đôi khi không chỉ để ăn no mà còn là cách thể hiện sự quý mến và tôn trọng. Người tới nhà không nhất thiết phải là khách quý. Người giao hàng, người phụ hồ, người làm công hay ai ghé ngang đúng bữa cũng có thể được mời ngồi chung mâm. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa “người lạ” và “người quen” ở đây đôi khi được rút ngắn rất nhanh, chỉ bằng một lời mời ăn cơm.

Mâm cua đãi thợ trong câu chuyện đang viral có thể không phải điều quá đặc biệt với người miền Tây, nhưng lại khiến nhiều người ở nơi khác thấy ấm lòng. Bởi giữa những câu chuyện về sự vội vã hay tính toán, hình ảnh một chủ nhà lo cho bữa ăn của người làm việc cùng mình vẫn khiến người ta cảm nhận được điều gì đó rất dễ chịu.

Và có lẽ, sự hiếu khách của người miền Tây nằm ở chỗ người ta không hỏi bạn làm nghề gì, tháng kiếm được nhiêu tiền mà chỉ hỏi: “Ăn cơm chưa? Vô đây ngồi ăn với gia đình”.