Louis Phạm lại bị nghi phông bạt chuyện “mỗi năm một nhà”

Những nội dung liên quan đến tài sản, nhà cửa hay cuộc sống cá nhân của Louis Phạm luôn nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau nhiều tranh cãi từng nổ ra trong quá khứ, mỗi lần nữ TikToker chia sẻ về chuyện tiền bạc hay bất động sản đều nhanh chóng kéo theo những luồng ý kiến trái chiều. Đoạn clip mới nhất của Louis Phạm cũng không ngoại lệ.

Trên TikTok cá nhân, Louis Phạm đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc đi thăm một căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trong video, cựu vận động viên thể dục dụng cụ xuất hiện tại công trình, tung tăng check-in từ trong ra ngoài.

Louis Phạm trong clip khoe một căn nhà đang hoàn thiện

Đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng gần 90 nghìn lượt yêu thích. Song bên cạnh những lời chúc mừng, phần bình luận cũng xuất hiện nhiều tranh luận.

Một tài khoản cho rằng đây thực chất là căn nhà Louis Phạm từng đăng tải trước đó và để lại bình luận khá gay gắt: “Khoe từ năm ngoái tới năm nay chưa xong”. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cư dân mạng khác đã lên tiếng bênh vực với ý kiến: “Mỗi năm một nhà mà bạn”. Động thái gây chú ý là Louis Phạm đã thả tim bình luận này, khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm xác nhận việc liên tục sở hữu thêm bất động sản.

Louis Phạm thả tim bình luận từ cư dân mạng

Tuy nhiên, không phải ai cũng tập trung vào chuyện đầu tư hay bất động sản của Louis Phạm. Một bộ phận cư dân mạng lại đặt nghi vấn cô đang xây dựng hình ảnh theo hướng “content giàu có”, khi liên tục đăng tải các video xoay quanh nhà cửa, tài sản và thành quả cá nhân. Theo những ý kiến này, cách khai thác nội dung như vậy dễ tạo cảm giác phô trương, đồng thời bị cho là chiêu thu hút tương tác, câu view trên mạng xã hội.

Nhiều bình luận nhắc lại các lùm xùm từng gắn với Louis Phạm trong năm 2024 - thời điểm cô liên tiếp vướng tranh cãi, gắn với cụm từ "phông bạt". Vì vậy, mỗi lần Louis Phạm chia sẻ về tài sản, câu chuyện cũ lại được đào lại.

“Hạn chế phông bạt là oke", “Lần này có phông bạt như lần chuyển tiền không?”, “Đừng căng bạt nữa nha em ơi”, “Giờ cứ thấy bạn này khoe tài sản là lại nhớ drama cũ”, “Có thành quả thì đáng chúc mừng nhưng đăng nhiều quá dễ gây tranh cãi”, “Cái gì trên mạng thì cũng chỉ nên tin một nửa thôi nhé mọi người”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết Louis Phạm tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003. Cô từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển quốc gia và giành nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế.

Sau khi giải nghệ, Louis Phạm chuyển hướng sang sáng tạo nội dung trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác. Cô cũng lấn sân sang lĩnh vực giải trí, cụ thể là thời trang và làm đẹp khi có mặt tại sự kiện thời trang, tham gia show giải trí,...

Với việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực, đồng thời livestream bán hàng kết hợp quảng cáo sản phẩm, gắn link,... Louis Phạm được cho là sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Song đây vẫn chỉ là đồn đoán từ công chúng, Louis Phạm chưa từng công khai đầy đủ danh mục tài sản hay tổng giá trị các bất động sản đang sở hữu.

Ngoài chuyện nhà cửa, cô nàng còn hay đăng ảnh check-in sang chảnh bên hàng hiệu, siêu xe

