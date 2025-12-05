"Louis Phạm lại trình bày"

Louis Phạm (tên thật: Phạm Như Phương, SN 2003) là cái tên khá "thị phi" bởi mỗi lần xuất hiện đều nảy ra một drama nào đó xung quanh cô nàng. Từng là VĐV thể dục dụng cụ, Louis Phạm giải nghệ ở tuổi 20, sau đó tập trung vào việc làm KOL/KOC trên mạng xã hội. Song, cách đây 1 năm, Louis Phạm liên tiếp vướng ồn ào về phát ngôn, lối sống “phông bạt” khiến công chúng ngán ngẩm.

Mới đây, trong livestream của mình, khi vẫn bị netizen nhắc lại chuyện cũ, liên tục công kích khiến Louis Phạm phải lên tiếng về những ồn ào trong quá khứ.

Trong livestream mới đây, Louis Phạm tâm sự nhiều về ồn ào trong quá khứ của mình

Theo đó, Louis Phạm cho biết mọi chuyện đã trôi qua, bản thân cũng đã có những bài học trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô vẫn bị nhiều người vào “tấn công”, mỉa mai và không nhìn nhận những sự thay đổi tích cực.

Louis Phạm thừa nhận bản thân đã từng có những lúc bồng bột, không kiểm soát được hành vi, non nớt trong cách ứng xử nên đã có những phát ngôn không đúng mực. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự ấm ức, chia sẻ thêm về việc mọi người liên tục chê bai “th*** học”, “EQ thấp”,...

“Mọi người luôn nói mình là không giỏi nhưng mọi người đâu hiểu được. Gần như cả tuổi trẻ của mình đều dành cho việc tập luyện thể thao. Như hai chị gái của mình, được đi ăn, đi chơi, du lịch với gia đình, chỉ tập trung vào việc học rồi đi về nhà. Trong khi đó, mình đi tập luyện, thậm chí ngày giỗ của bố, mình cũng không thể về mà phải đi tập, đi thi đấu. Ngày Tết mọi người được nghỉ, mình cũng không được nghỉ, mà phải tập luyện cho các giải đấu. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau nên mọi người đừng vì thấy được điểm yếu của mình mà liên tục đâm sâu vào đó. Ai cũng có điểm yếu, thế mạnh riêng”, Louis Phạm nói.

Cách đây một năm, cô từng liên tục dính drama liên quan đến phát ngôn, "phông bạt" từ thiện

Cũng trong livestream, Louis Phạm cũng thừa nhận bản thân có nhiều sai lầm trong quá khứ như “phông bạt”, thích sống ảo,... Song, cô bạn cho biết chính những điều ấy đã khiến cô có thêm bài học, nhận ra bản thân còn thiếu sót ở đâu để chỉnh sửa.

“Điều đấy khiến mình nhận ra: Phải sống thật đi, sống trên mạng nhiều quá, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân cho tất cả mọi người biết. Từ lúc đó đến nay mình cũng đã không còn như vậy. Khi biết mình sai, mình đã cố gắng khắc phục, sửa chữa và đóng góp bằng những hoạt động tích cực”, Louis Phạm chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Louis Phạm cũng cho hay khi chia sẻ lại những điều này sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, người chê, người ghét. Song, cô bạn cho biết vẫn quyết định nói rõ một lần để cộng đồng mạng hiểu và dừng công kích.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng vẫn để lại ý kiến trái chiều về các chia sẻ của Louis Phạm. Có người cho rằng, cô bạn không nên bày tỏ quá nhiều vì “nói dài, nói dai thành nói dại”. Hơn nữa, đây cũng là những câu chuyện trong quá khứ, không nên nhắc lại. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác thì cho rằng Louis Phạm cũng đã có phần chín chắn, trưởng thành hơn sau những ồn ào.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - "Lại trình bày nữa hả? Chuyện trong quá khứ rồi kể lại mãi. Nếu muốn thay đổi thì cứ hành động thật sự đi, mọi người sẽ thấy". - "Cái chuyện phát ngôn thì coi như bồng bột, không nói. Nhưng việc phông bạt từ thiện thì mình cũng không hiểu nổi luôn. Cứ giải thích mãi, không ai còn quan tâm nữa". - "Sai thì sửa và tập trung hoàn thiện đi bạn. Biết mình không giỏi trong giao tiếp, nói chuyện thì trau dồi đi chứ nói dai, nói dài rồi lại nói dại". - "Thấy cũng có phần thay đổi so với trước rồi nhưng nên tiết chê phân bua lại với cộng đồng mạng". - "Có nhiều câu chuyện thấy thi thoảng lại thấy được lôi ra nhắc lại, nghe mãi cũng chán. Quan trọng là thái độ và hành động sau này. Làm tốt tự khắc mọi người sẽ thiện cảm hơn thôi".

Louis Phạm hiện tại có phần bớt ồn ào hơn trên MXH

Louis Phạm và bạn trai

Louis Phạm - Phạm Như Phương từng là cái tên nổi bật của thể dục dụng cụ nước nhà với loạt thành tích cực khủng như giành 3 HCV cá nhân, đồng thời góp công ở nội dung đồng đội cho đoàn Hà Nội ở giải thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2023, 2 tấm HCB ở SEA Games 31...

Sau loạt ồn ào, "bóng hồng thể dục" từng có thời gian gần như tạm dừng mọi hoạt động trên các trang mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Các mối quan hệ xung quanh cũng từng từ chối nhắc tên hot girl 2k3 sau loạt drama tai tiếng liên quan đến phát ngôn, “phông bạt” từ thiện.

Hiện tại, Louis Phạm vẫn cập nhật cuộc sống đời thường trên MXH nhưng không còn quá viral như trước. Cô vẫn đang có chuyện tình yêu cùng bạn trai ở Mỹ - người đã đồng hành với Louis Phạm trong thời gian “sóng gió”. Cặp đôi từng có thời gian chia tay, sau đó “gương vỡ lại lành”.