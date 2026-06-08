Louis Phạm đến The Face “làm nạn nhân”, NTK Đỗ Mạnh Cường nói thẳng mặt: Phông bạt!

Cựu VĐV Phạm Như Phương lại trở thành nhân vật gây tranh cãi.

Sau khi rời bỏ sự nghiệp thể thao, Louis Phạm (Phạm Như Phương, sinh năm 2003) hoạt động chủ yếu ở vai trò nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên tham gia livestream bán hàng,... Mới đây, việc cựu VĐV TDDC xuất hiện tại vòng casting The Face Vietnam lại khiến cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Louis Phạm tại casting The Face Vietnam (Nguồn: @tranduynamm)

Theo những đoạn clip hậu trường được lan truyền trên MXH, Louis Phạm được 4 mentor gồm Hoa hậu H’Hen Niê, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Anh Thư và NTK Đỗ Mạnh Cường đặt nhiều câu hỏi. Trong đó đáng chú ý là phản hồi của Louis Phạm về những drama trong quá khứ.

Đầu tiên, Louis Phạm nói về ồn ào liên quan đến thời gian sống ở nước ngoài, thừa nhận “ một phần do em quá hiếu thắng cũng như em không đủ hiểu biết” nên mới vướng vào sự việc.

Sau đó Louis Phạm khẳng định vấn đề ở drama đầu tiên không phải như cư dân mạng nói còn bản thân cô không biết cách xử lý, quá run nên mới dẫn đến drama liên quan đến việc từ thiện: “Em không biết cách xử lý thế nào để lên giải thích với mọi người thì em muốn là mình phải làm cách nào để mọi người quên đi cái đấy nhanh chóng, để mình trở lại nhanh chóng. Nên em đã có những suy nghĩ không được chín chắn và làm ra những việc không được đúng đắn”.

Trước cách diễn đạt vòng vo của Louis Phạm, NTK Mạnh Cường thẳng thắn: “Phông bạt đúng không? Phông bạt”. Trong một clip khác, NTK còn nhiệt tình giải thích sự việc "phông bạt" của Louis Phạm với các mentor khác.

NTK Đỗ Mạnh Cường giải thích về ồn ào "phông bạt" của Louis Phạm với các mentor khác (Nguồn: @bongtruyenthong)

Cũng trong phần casting, NTK Đỗ Mạnh Cường có nhận xét khá gay gắt, anh yêu cầu Louis Phạm cởi giày cao gót và nói: “Mình chỉ có vậy thôi. Ai chẳng biết chiều cao em thế nào, mình phải sống ảo thế làm gì? Mình phải loại bỏ cái tư duy sống ảo ra thì em mới thành công được?”.

“Em nghĩ em hơn các bạn thí sinh khác ở điều gì để BGK ở đây có thể chọn em? Chiều cao cũng không có, gương mặt không phải quá xuất sắc đâu. Tài năng thì cũng chưa thấy được nhiều thì em có cái gì để trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng” - NTK Đỗ Mạnh Cường nói thêm.

Các mentor khác cũng thể hiện thái độ riêng với Louis Phạm.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho biết những gì Louis Phạm thể hiện không thuyết phục được mình. Trong khi đó, Hoa hậu H’Hen Niê nhận xét: “Nếu ngày mai em vẫn thể hiện màu sắc không máu lửa, không có sự đào sâu ở bên trong mà em chỉ nói hay, em thể hiện cái màu nó không tới, cái nào em cũng làm được một nửa hoặc 20% thôi rồi dừng thì đó…”

Cũng tại chương trình, Louis Phạm còn check outfit sương sương gần 7.000 USD (hơn 184 triệu đồng) gồm chùm vòng tay Dior, LV, Hermes, túi xách LV,...

(Nguồn: @tranduynamm)

Sau khi những đoạn clip của Louis Phạm được lan truyền trở lại trên MXH, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người tiếp tục theo dõi và tương tác với nữ TikToker, không ít cư dân mạng cũng nhắc lại các drama cũ, cho rằng cư dân mạng đang quá dễ dàng bỏ qua những ồn ào trước đó.

Nhiều bình luận để lại dưới các bài đăng như: “Ví dụ điển hình cho sự dễ dãi của khán giả Việt. Drama tùm lum cỡ Louis Phạm mà vẫn được ủng hộ như thường”, “Em bảo em phông bạt từ thiện là do mọi người. Ủa vậy là đi từ thiện chỉ với mục đích để người ta quên drama của mình? Mà đã làm có chủ đích thì làm cho tử tế đi, ủng hộ không được bao nhiêu còn phông bạt xong giờ đổ thừa mọi người”, “Những phát ngôn cũ bỏ qua dễ vậy hả?”, “Ê quên chuyện cũ rồi à?”,...

Bên cạnh những ý kiến gay gắt, một số người cũng cho rằng trường hợp này phản ánh cách MXH vận hành hiện tại: drama đến nhanh nhưng cũng trôi rất nhanh. Chỉ cần một nội dung mới đủ viral hoặc một hình ảnh mới gây chú ý, các tranh cãi cũ rất dễ bị đẩy lùi khỏi dòng thảo luận.

Chính điều đó cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về thái độ của công chúng đối với các influencer từng vướng ồn ào. Không ít ý kiến cho rằng chỉ cần vẫn tạo ra nội dung giải trí và duy trì được sức hút, nhiều nhân vật mạng vẫn có thể nhanh chóng lấy lại tương tác bất chấp tranh cãi trước đó chưa thực sự lắng xuống.

Hiện tại, những đoạn clip liên quan đến Louis Phạm vẫn đang tiếp tục được chia sẻ trên Threads và TikTok, kéo theo nhiều luồng tranh luận trái chiều từ cư dân mạng.