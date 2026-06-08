Gia đình Thảo Nari xuất hiện trong Series "Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động": Chuyện ăn gì mỗi ngày hóa ra lại là bài toán của rất nhiều gia đình trẻ

Ăn gì để đủ chất, làm sao cân bằng giữa dinh dưỡng và chi tiêu, đâu là những thói quen tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lâu dài đến việc chủ động dự phòng và bảo vệ sức khỏe? Những câu chuyện quen thuộc của nhiều gia đình trẻ sẽ được hé lộ trong tập 2 của series "Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động".

Nhắc đến việc chăm sóc sức khỏe, nhiều người thường nghĩ tới những thay đổi lớn như tập luyện chăm chỉ hơn, xây dựng thực đơn khoa học hay theo đuổi một lối sống lành mạnh. Nhưng trên thực tế, hành trình ấy đôi khi bắt đầu từ những điều rất quen thuộc. Chẳng hạn như một bữa sáng đúng giờ, mâm cơm nhà bổ sung thêm nhiều rau xanh hơn hay những lần cân nhắc kỹ lưỡng khi đặt đồ ăn bên ngoài.

Đặc biệt với những cặp vợ chồng trẻ, có con nhỏ, dinh dưỡng không chỉ là chuyện ăn ngon mà còn là bài toán của thời gian, thói quen và cả chi tiêu. Làm sao để vừa đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong nhà, vừa phù hợp với nhịp sống bận rộn với mức sống ngày đang gia tăng mỗi ngày?

Đó cũng là chủ đề được khai thác trong tập 2 của series video "Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động", thuộc chuỗi nội dung Home Stories - Về Nhà Là Khỏe do Prudential Việt Nam phối hợp cùng Kenh14 thực hiện.

Sau những câu chuyện về không gian sống và các thói quen chăm sóc sức khỏe trong tập đầu tiên, tập 2 tiếp tục đưa khán giả đến gần hơn với một khía cạnh rất quan trọng trong hành trình sống khỏe của mỗi gia đình: Dinh dưỡng.

Khách mời của tập phát sóng lần này là Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam và Chủ tịch Hội Dinh dưỡng và Thực phẩm TP.HCM. Với nhiều năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngọc Diệp sẽ mang đến những góc nhìn chuyên môn xoay quanh các vấn đề mà rất nhiều người trẻ hiện nay đang gặp phải nhưng đôi khi chưa thực sự nhận ra. Bênh cạnh đó, chương trình cũng có sự góp mặt của gia đình Thảo Nari, Quang Thái và bé Súp Lơ - những gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng nhờ hình ảnh tích cực, gần gũi và những chia sẻ chân thực về cuộc sống gia đình. Gia đình Thảo Nari đang sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Facebook.

Không còn là cái tên xa lạ với người dùng mạng xã hội, Thảo Nari hiện là nhà sáng tạo nội dung hoạt động trong các lĩnh vực lifestyle, gia đình và mẹ và bé. Sau khi kết hôn và có con, nội dung của cô tập trung nhiều hơn vào những trải nghiệm đời thường của một người mẹ trẻ, từ chăm sóc con cái, quản lý cuộc sống gia đình cho đến những câu chuyện rất quen thuộc mà nhiều cặp vợ chồng trẻ đều có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Đồng hành cùng cô là ông xã Quang Thái - đạo diễn hình ảnh sinh năm 1995, người thường xuyên xuất hiện với hình ảnh một người chồng tâm lý, luôn hỗ trợ vợ trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.

Trong tập 2, khán giả sẽ có dịp theo chân host ghé thăm tổ ấm mới của gia đình Thảo Nari sau khi vừa chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM. Từ căn bếp, khu vực ăn uống cho đến chiếc tủ lạnh chứa đầy thực phẩm quen thuộc, những câu chuyện rất đời thường về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe dần được hé lộ.

Gia đình Thảo Nari - Quang Thái và bé Súp Lơ

Từ việc làm sao để duy trì thói quen nấu ăn tại nhà khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, cách cân bằng giữa nhu cầu dinh dưỡng của con nhỏ và khả năng chi tiêu của gia đình đều được cặp đôi chia sẻ một cách gần gũi, chân thực. Bên cạnh câu chuyện dinh dưỡng, gia đình Thảo Nari cũng dành nhiều sự quan tâm cho việc chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Từ việc cố gắng bổ sung nhiều rau xanh, trái cây hơn cho các bữa ăn, thay đổi thói quen sinh hoạt sau khi có con nhỏ, cho tới những lựa chọn thực tế để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa phù hợp với ngân sách của một gia đình trẻ đang trong giai đoạn tích lũy cho tương lai.

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Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp

Thông qua những ví dụ gần gũi từ chính cuộc sống của gia đình Thảo Nari, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngọc Diệp sẽ phân tích cách xây dựng một chế độ ăn uống cân bằng giữa các nhóm thực phẩm, lựa chọn nguyên liệu phù hợp với ngân sách gia đình và duy trì những thói quen dinh dưỡng bền vững mà không tạo áp lực chi tiêu lên cuộc sống hàng ngày.

Ngoài ra, tập phát sóng cũng mang đến nhiều gợi ý thực tế dành cho các gia đình trẻ trong việc cân đối giữa sức khỏe và tài chính. Bởi ăn uống khoa học không nhất thiết phải gắn với những thực phẩm đắt tiền, mà quan trọng hơn là hiểu đúng nhu cầu dinh dưỡng của từng thành viên và biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ăn gì để khỏe, tập 2 còn mở rộng sang một chủ đề được nhiều người quan tâm: Chủ động dự phòng sức khỏe từ sớm. Bởi bên cạnh dinh dưỡng, những yếu tố như vận động, giấc ngủ, tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ hay việc chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho tương lai cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững. Tầm quan trọng của việc dự phòng không chỉ nằm ở việc giảm khả năng mắc các bệnh không lây nhiễm mà còn giúp tối ưu các chi phí điều trị và phục hồi nếu không may gặp các vấn đề về sức khỏe.

Những chia sẻ từ gia đình Thảo Nari cùng các kiến thức hữu ích từ Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp sẽ xuất hiện trong tập 2 của series "Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động". Đừng quên đón xem vào lúc 20h00 tối thứ 4 ngày 10/6/2026 trên fanpage Kenh14 để cùng khám phá cách những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày có thể trở thành nền tảng cho một hành trình sống khỏe lâu dài của mỗi gia đình.