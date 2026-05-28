Khám phá không gian sống gia đình Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny: Cách gia đình trẻ chăm sóc sức khỏe hàng ngày

Gia đình Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny xuất hiện trong tập đầu tiên của series “Về nhà là khỏe”, mang đến góc nhìn gần gũi về cách một gia đình trẻ chăm sóc sức khỏe từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, dưới sự đồng hành của PGS.TS. BS Lê Đình Thanh - Giám đốc bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM.

Có một điều khá thú vị là càng lớn, nhiều người càng nhận ra sức khỏe không chỉ đến từ chuyện ăn healthy, tập gym hay uống vitamin đều đặn. Đôi khi, thứ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần mỗi ngày lại nằm ở chính nơi mình sống - ngôi nhà.

Một căn bếp lúc nào cũng chất đầy đồ ăn nhanh. Góc làm việc thiếu ánh sáng nhưng ngồi cả ngày. Một ngôi nhà đẹp nhưng hiếm khi tạo cảm giác được nghỉ ngơi thật sự. Hay đơn giản là nhịp sinh hoạt của cả gia đình luôn vội vàng, thiếu thời gian kết nối với nhau.

Tất cả những điều tưởng như rất nhỏ ấy, đôi khi lại phản ánh rõ cách mỗi người đang chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Đó cũng là tinh thần mà series video “Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động” thuộc chuỗi nội dung Home Stories - Về Nhà Là Khỏe - do Prudential Việt Nam kết hợp cùng Kenh14 thực hiện. Với mùa đầu tiên mang tên Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động: Bắt đầu hành trình sống khỏe từ những thay đổi nhỏ nhưng bền vững trong đời sống hằng ngày.

Thay vì chỉ ngồi nói về sức khỏe, series video “Khởi đầu nhỏ, khỏe chủ động” sẽ cùng chuyên gia “ghé nhà” các KOL, gia đình trẻ hay những nhân vật có sức ảnh hưởng để khám phá xem cuộc sống thường ngày đang tác động tới thể chất và tinh thần của họ ra sao.

Mở màn cho tập đầu tiên với chủ đề: “Khoẻ chủ động từ không gian sống hàng ngày” là sự xuất hiện của Gia đình Na Ny gồm Lê Âu Ngân Anh - Hoa hậu Đại dương 2017, hiện là Phó Trưởng khoa tại Đại học Hoa Sen - cùng chồng là biên tập viên, MC Phan Tô Ny. Sau khi chào đón con trai đầu lòng, cả hai nhận được nhiều sự yêu mến nhờ hình ảnh gia đình trẻ hiện đại, tích cực cùng những nội dung xoay quanh hôn nhân, chăm sóc con nhỏ và cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội.

Thông qua việc khám phá không gian sống và nhịp sinh hoạt của gia đình Na Ny, tập mở màn sẽ gợi mở nhiều câu chuyện thú vị về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần: Liệu một ngôi nhà có thể phản ánh cách chúng ta chăm sóc bản thân? Những thói quen nhỏ nào đang âm thầm ảnh hưởng tới sức khỏe mỗi ngày? Và làm sao để bắt đầu sống khỏe theo cách nhẹ nhàng, bền vững hơn?

Cùng với đó là sự đồng hành của PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thông qua những góc quen thuộc như phòng khách, không gian sinh hoạt hay thói quen thường ngày của các thành viên, chương trình sẽ gợi mở cách một ngôi nhà có thể ảnh hưởng tới cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong tập đầu tiên, gia đình Na Ny cũng chia sẻ nhiều thay đổi trong cách xây dựng tổ ấm kể từ khi bé TiNô chào đời. Cả hai ưu tiên nội thất bo tròn, bổ sung các lớp bảo vệ an toàn cho con nhỏ và sắp xếp không gian sinh hoạt theo hướng tạo cảm giác kết nối, thư giãn cho mọi thành viên trong gia đình. PGS.TS.BS Lê Đình Thanh cũng đưa ra nhiều góc nhìn đáng chú ý về cách các gia đình trẻ xây dựng không gian sống “khỏe” cho từng thành viên.

Lắng nghe chia sẻ của gia đình Na Ny về việc lựa chọn tổ ấm hiện tại cũng như thiết kế nhà trên tiêu chí tối ưu cho sự phát triển của bé TiNô, bác sĩ đưa ra những đánh giá việc không gian căn nhà mà còn những yếu tố tiện ích, an toàn và hệ sinh thái sống có lợi cho sức khỏe lâu dài. Đồng thời, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh cũng chỉ ra nhiều “điểm mù” trong chăm sóc sức khỏe mà các gia đình trẻ dễ bỏ qua.

Bên cạnh đó, những lời khuyên từ PGS.TS.BS Lê Đình Thanh cho việc thăm khám sức khỏe định kỳ, các gia đình trẻ nên chủ động chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng và kế hoạch chăm sóc sức khỏe dài hạn từ sớm. Từ không gian sống, thói quen sinh hoạt cho đến sự chuẩn bị về thể chất, tinh thần và tài chính, tất cả đều là cách để mỗi thành viên trong gia đình được bảo vệ từ những điều nhỏ nhất.

Không chỉ hé lộ những thay đổi thú vị trong không gian sống của gia đình Na Ny sau khi có con nhỏ, tập mở màn còn mang đến nhiều góc nhìn thực tế về cách các gia đình trẻ chăm sóc sức khỏe, cân bằng tinh thần và chuẩn bị cho những “điểm mù” trong cuộc sống hiện đại.

Câu trả lời được hé lộ trong tập đầu tiên của Home Stories - Về Nhà Là Khỏe với sự xuất hiện của gia đình Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny, lên sóng lúc 20h00 tối thứ 3 ngày 26/05/2026 trên fanpage Kenh14.