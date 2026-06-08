Con gái là Chủ tịch trẻ của bóng đá Việt Nam, con trai giữ vị trí tại Sacombank: "Hệ sinh thái" gia đình bầu Thụy có gì đặc biệt?

Mới đây, con gái và con trai bầu Thụy nhận về nhiều sự chú ý khi có vai trò mới tại Sacombank.

Những năm gần đây, thế hệ F2 của các gia đình doanh nhân Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động kinh doanh của gia đình. Họ bắt đầu đảm nhận vai trò quản lý, tham gia điều hành doanh nghiệp hoặc trực tiếp xuất hiện trong các hoạt động chiến lược.

Mới nhất, Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - hai người con của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với biệt danh bầu Thụy) đang nhận được nhiều sự quan tâm khi mới được công bố đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Trước đó, cả hai đều đã có các hoạt động đáng chú ý.

Nguyễn Xuân Thái - Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng Sacombank

Theo cập nhật mới nhất, Sacombank công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng kể từ ngày 4/6/2026.

Theo thông tin công bố, Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank. Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại University of Massachusetts Boston (Mỹ).

Nguyễn Xuân Thái

Dù mới 23 tuổi, Nguyễn Xuân Thái đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái liên quan đến gia đình bầu Thụy.

Tháng 7/2025, con trai bầu Thụy được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

Đầu năm 2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, doanh nhân trẻ hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO đang triển khai, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Thái hiện còn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - nữ Chủ tịch CLB trẻ nhất tại V.League

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) - con gái cả của bầu Thụy cũng gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong nhiều lĩnh vực từ tài chính, đầu tư đến thể thao.

Cùng thời điểm bổ nhiệm với em trai, Mỹ Anh cũng cũng được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Thời gian vừa qua, Mỹ Anh được quan tâm nhiều hơn khi chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình cho mùa giải 2025 - 2026. Ở tuổi 24, cô trở thành một trong những nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau thời gian học tập ở nước ngoài, cô cho biết muốn phát triển đội bóng theo hướng bền vững, đồng bộ và giàu bản sắc, đồng thời được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá cố đô.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh

Theo thông tin được giới thiệu, Mỹ Anh sang Mỹ du học từ năm 2013. Cô theo học tại Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington - ngôi trường tư thục danh tiếng từng có con gái tỷ phú Bill Gates theo học.

Trong quá trình học tập tại đây, Mỹ Anh liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm đầu tiên nhập học, cô nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence”, dành cho những học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc và nhiều đóng góp trong lớp học.

Đến năm 2015, khi đang học lớp 8, Mỹ Anh được trao bằng khen giáo dục của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, cô là học sinh đứng đầu toàn khối của trường.

Năm 2021, cô góp 10% vốn vào Công ty Cổ phần Thaispace của gia đình và từng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng, đặt mục tiêu phát triển lĩnh vực du lịch vũ trụ và hướng tới việc thực hiện các chuyến bay thương mại từ Phú Quốc khi đủ điều kiện cấp phép.

Tại thời điểm Thaispace thành lập, Mỹ Anh sở hữu phần vốn góp gần 2.669 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ doanh nghiệp. Đến đầu năm 2022, vị trí Tổng Giám đốc được chuyển giao cho ông Trịnh Văn Thiệm. Sau đó, doanh nghiệp tái cơ cấu, giảm vốn điều lệ và đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Bãi Thơm - Phú Quốc.

Ngoài ra, Mỹ Anh hiện cũng là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, cô sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Hiện tại cả Xuân Thái và Mỹ Anh đều khá kín tiếng trên truyền thông. Các tài khoản mạng xã hội cá nhân của cả 2 đều để chế độ riêng tư, hầu như không chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Riêng Mỹ Anh cô thỉnh thoảng được bắt gặp trên khán đài các trận đấu bóng đá hoặc trong những sự kiện liên quan đến doanh nghiệp gia đình.

(Tổng hợp)