YouTuber triệu sub gây tranh cãi khi công khai phá thai sau khi phát hiện con mắc hội chứng Down

Quyết định chấm dứt thai kỳ của nam YouTuber nổi tiếng Jesse Ridgway sau khi nhận kết quả chẩn đoán con nhiễm nhiễm sắc thể thứ 21 (Trisomy 21) đã lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa về đạo đức và trách nhiệm làm cha mẹ trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đây, YouTuber nổi tiếng Jesse Ridgway (sở hữu kênh McJuggerNuggets với hơn 4,34 triệu lượt đăng ký) cùng vợ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai quyết định phá thai thông qua một bài viết trên nền tảng X (Twitter). Lý do được cặp đôi đưa ra là đứa trẻ trong bụng được chẩn đoán mắc hội chứng Down (Trisomy 21).

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tiếp cận và tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội.

"Quyết định không hề dễ dàng"

Trong bài viết chia sẻ với người hâm mộ, Jesse Ridgway không giấu nổi sự đau buồn và kiệt quệ. Anh bộc bạch:

“Quyết định này không hề dễ dàng. Chúng tôi thực sự tôn trọng những góc nhìn cá nhân và sự ủng hộ vô điều kiện từ người hâm mộ, bất kể lựa chọn của chúng tôi là gì. Tôi biết một số người sẽ cảm thấy rất thất vọng, bản thân chúng tôi cũng đang vô cùng đau lòng”.

Nam YouTuber cho biết thêm, vợ anh đã hoàn tất ca phẫu thuật vào đầu tuần. Dù thể chất đang dần hồi phục nhưng cả hai vợ chồng đều đang rơi vào trạng thái khủng hoảng và kiệt quệ về mặt cảm xúc sau biến cố lớn này.

Giải thích sâu hơn về lý do đưa ra lựa chọn đầy đau đớn, Jesse Ridgway thừa nhận ban đầu anh từng cố gắng giữ tinh thần lạc quan để đối mặt với thử thách làm cha, ngay cả khi biết con mình có thể rơi vào tỷ lệ 1/1,000 trẻ mắc hội chứng Down (một rối loạn di truyền do thừa một nhiễm sắc thể số 21).

“Khi lần đầu nhận tin, tôi đã nghĩ nếu con chỉ chậm phát triển một chút thì gia đình vẫn sẽ tìm cách khắc phục. Nhưng thực tế là tôi đã không hiểu hết những góc khuất và áp lực thực sự của hội chứng Down” , Jesse chia sẻ.

Những gánh nặng về tương lai, sức khỏe của đứa trẻ và khả năng đồng hành dài hạn của bậc làm cha mẹ đã khiến cặp đôi đi đến quyết định cuối cùng.

Dù nhận được một số lời cảm thông từ những người cho rằng đây là quyền tự quyết cá nhân và là một lựa chọn thực tế, vợ chồng Jesse Ridgway vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề từ dư luận.

Nhiều ý kiến phản đối gay gắt và cho rằng hành động của cặp đôi đang vô tình lan truyền góc nhìn định kiến, sai lệch và mang tính kỳ thị đối với cộng đồng người mắc hội chứng Down.

Những người chỉ trích lập luận rằng ngày nay, với sự phát triển của y học và giáo dục đặc biệt, người mắc hội chứng Down hoàn toàn có cơ hội sống một cuộc đời hạnh phúc, có giá trị và hòa nhập với xã hội.

Việc công khai từ bỏ thai nhi chỉ vì một chẩn đoán dị tật bị xem là hành vi gieo rắc nỗi sợ hãi và hạ thấp giá trị cuộc sống của những người khuyết tật.

Sự việc của Jesse Ridgway một lần nữa mở ra một bài toán khó mang tính toàn cầu về ranh giới giữa quyền tự quyết của cha mẹ và quyền được sống của thai nhi, đặc biệt là trong kỷ nguyên của các xét nghiệm sàng lọc trước sinh ngày càng chuẩn xác.

Hiện tại, làn sóng tranh luận xoay quanh bài viết của nam YouTuber vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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