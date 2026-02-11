Khoa Pug trước khi phá sản tự tin là YouTuber Việt Nam giàu nhất tại Mỹ: “30 tỷ đối với tôi là rác”

Tối 10/2, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa, 34 tuổi, quê Nha Trang) đăng tải video với nội dung tuyên bố "trắng tay". Nam YouTuber cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tài chính sau những quyết định đầu tư không hiệu quả.

"Mình thất bại rồi các bạn ơi. Trong video này, mình chỉ muốn thông báo cho các bạn biết là mình phá sản rồi. Thời gian vừa qua mình liên tiếp đầu tư thua lỗ thất bại", anh nói.

Trước đó ít ngày, Khoa Pug cũng đăng video bày tỏ về việc phải tính toán tiền bạc, không còn tiêu xài thả ga như trước. "Cũng già rồi, phải lo cho gia đình, U40 rồi. Đâu phải như thời trẻ vô lo, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu đâu. Mình cũng đâu còn nguồn thu nhập nào ngoài đi làm YouTube"- Khoa Pug bày tỏ.

Khoa Pug tuyên bố phá sản

Nhiều người dùng mạng tinh ý phát hiện anh có nhiều loạt động thái bất thường trên các tài khoản cá nhân, tự xóa hoặc ẩn số lượng lớn video. Sau đó, anh công bố đổi tên hệ thống kênh mạng xã hội thành "Solo Trip".

Khoa Pug là ai?

Khoa Pug được biết đến là YouTuber chuyên về ẩm thực và du lịch, nổi tiếng với các video trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại nhiều quốc gia. Cuối năm 2025, anh thực hiện series du lịch Trung Quốc, ghi lại hành trình chinh phục ngọn núi được giới thiệu là đẹp nhất nước này, khám phá Vũ Hán và Trùng Khánh - nơi anh gọi là "thành phố đến từ tương lai", tham quan Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành và trải nghiệm tàu cao tốc.

Anh chưa bao giờ tiết lộ cụ thể khối tài sản bản thân nắm giữ, chỉ khẳng định mình có nguồn thu nhập thụ động, "tiền đẻ ra tiền" nhờ đầu tư nhiều mảng, trong đó có tiền mã hóa.

Khi còn ở Mỹ, Khoa Pug tự tin tuyên bố mình là YouTuber Việt Nam giàu nhất tại đây. Anh từng đặt chân tới nhiều quốc gia, thường đến các nhà hàng sang trọng, sử dụng dịch vụ, thưởng thức những món ăn đắt đỏ như bò dát vàng Dubai, cá nóc phủ vàng.

Cuối năm 2021, Khoa Pug và Vương Phạm - triệu phú USD đang sống tại Mỹ gây sốc khi tuyên bố cùng mua một chiếc máy bay có mức giá 5 triệu USD. Chi phí vận hành cũng như bảo dưỡng tốn tiền triệu USD/năm cũng khiến nhiều người kinh ngạc.

Bên cạnh đó, nam YouTuber cũng được cho là sở hữu nhiều bất động sản, siêu xe, trang sức xa xỉ. Khoa Pug cũng mở nhà hàng lẩu tại Mỹ nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn, nhà hàng cũng đóng cửa.

Khoa Pug gây chú ý khi thực hiện kéo chân để tăng chiều cao

Sau đó, Khoa Pug trở về Việt Nam. Nhưng những video khoe độ giàu có không còn được chú ý nhiều. Thay vào đó, cư dân mạng chỉ nhìn thấy dáng đi khác thường của Khoa Pug sau khi tiến hành phẫu thuật kéo chân.

YouTuber này đã thực hiện hai ca phẫu thuật kéo chân, từ 1,67 m lên 1,80 m, tiêu tốn khoảng 8 tỉ đồng. Đáng nói, anh chia sẻ phẫu thuật không hẳn vì tự ti ngoại hình mà muốn trải nghiệm điều mới mẻ, đồng thời mang đến nội dung mới cho khán giả.

Danh tiếng đi kèm với tai tiếng

Danh tiếng của Khoa Pug còn gắn với nhiều phát ngôn gây sốc.

Năm 2021, Khoa Pug từng chia sẻ về việc anh bị lừa hàng chục tỷ đồng và gây chú ý khi khoe một ngày anh có thể kiếm được 2 tỷ đồng, cùng với câu nói "tiền nhiều sao xài hết".

Năm 2023, khi được hỏi về việc thu hồi vốn khi mở nhà hàng lẩu 23 tỷ đồng, nam YouTuber khẳng định với mọi người đây là khoản tiền lớn nhưng “30 tỷ đối với tôi là rác”.

Tháng 10/2025, Khoa Pug đăng tải vlog với tiêu đề "Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới". Trong video, anh giới thiệu đây là "chiếc iPhone 17 Pro Max duy nhất trên thế giới, giá bằng con ôtô" và đưa ra giấy chứng nhận "độc bản". Phần hộp đựng iPhone được dát vàng 24K toàn bộ, được chế tác cá nhân hóa với mặt lưng khắc chữ "KP" - viết tắt tên Khoa Pug. Riêng chữ K được phủ bạch kim và đính kim cương.

Một số vlog du lịch của Khoa Pug cũng từng bị chỉ trích liên quan cách đặt tiêu đề và ứng xử khi ghi hình ở nước ngoài.

Trong chuyến đi Nhật Bản tháng 6/2025, anh giới thiệu một nhà hàng tại Tokyo không có thực đơn và không niêm yết giá, theo hình thức "ăn gì tính đó". Nam YouTuber cho biết bữa ăn có giá khoảng 11 triệu đồng và thừa nhận mức chi này khá "chát". Dù vậy, một số ý kiến cho rằng trải nghiệm trở nên đặc biệt khi anh dùng bữa cùng diễn viên Natalie Portman - người từng giành 2 giải Quả cầu Vàng và một giải Oscar.

Tại Nhật Bản năm 2019, anh bị cho là diễn giải chưa chính xác phản ứng của nhân viên nhà hàng khi quay phim, bị từ chối chụp ảnh tại một quán ramen ở Osaka. Trong chuyến đi Ai Cập cùng năm, anh gặp rắc rối khi quay lực lượng an ninh và gây tranh luận vì phát ngôn tự nhận là "YouTuber Việt Nam đầu tiên" chi tiền để leo lên đỉnh Kim Tự Tháp. Ngoài ra, vụ việc review một resort ở Mũi Né với những cáo buộc gay gắt cũng từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.