Giữa rất nhiều gương mặt sáng tạo nội dung của thế hệ Z, Trần Hiển Vinh, hay còn được biết đến với cái tên Én Fitness là một trường hợp đặc biệt. Không phải bởi những con số ấn tượng trên mạng xã hội, mà bởi hành trình tự thân đầy bền bỉ phía sau những con số ấy.

Tinh thần ấy được Én thể hiện rõ qua lựa chọn mang tính bước ngoặt: 30 ngày đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để kịp có mặt trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không ồn ào, không phô trương, hành trình xuyên Việt là cách Én tự thử thách sức bền và niềm tin của mình. Những thước phim ghi lại từng chặng đường, từng khoảnh khắc mệt mỏi rồi lại tiếp tục tiến lên đã chạm đến nhiều khán giả. Từ đó, cái tên Én Fitness lan tỏa mạnh mẽ hơn, không chỉ như một “hiện tượng”, mà còn đại diện cho hình ảnh người trẻ dám đi đến cùng điều mình tin bằng sự bền bỉ và trách nhiệm.

Sinh năm 2002 tại An Giang, Trần Hiển Vinh (Én Fitness) đến với sáng tạo nội dung từ khá sớm. Những video về thể thao, trải nghiệm và lối sống tích cực giúp anh dần tạo được sự kết nối với cộng đồng. Ít ai biết rằng, phía sau nguồn năng lượng ấy là một hành trình nhiều thử thách. Từng gầy gò, thấp bé, nhiều tự ti, Én tìm đến thể thao như một cách đối thoại với chính mình. Bảy năm kiên trì rèn luyện không chỉ giúp Én thay đổi thể chất, mà còn bồi đắp ý chí, giúp anh đủ bền bỉ để đi đường dài, và đủ kiên định để không bỏ cuộc giữa chừng.

Trong tinh thần “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, đề cử Young Face tại WeChoice Awards 2025 dành cho Trần Hiển Vinh - Én Fitness vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một sự ghi nhận cá nhân. Đó là sự tôn vinh dành cho một thế hệ người trẻ dám đối diện với điểm yếu, dám chọn con đường dài và tạo ra tác động tích cực bằng chính lối sống của mình. Thay vì những tuyên ngôn lớn, câu chuyện của Én lan tỏa bằng sự chân thật và những nỗ lực bền bỉ được tích lũy theo thời gian.

Và phía sau sự bền bỉ ấy, gia đình chính là điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc trong suốt hành trình. Đó là những cuộc gọi ngắn hỏi thăm mỗi ngày, là sự tin tưởng không cần giải thích, là cảm giác luôn có một nơi để trở về. Gia đình không đi cùng Én trên từng cây số, nhưng luôn hiện diện trong từng quyết định anh đưa ra, giúp anh đủ an tâm để tiếp tục tiến lên, ngay cả khi mệt mỏi hay hoài nghi chính mình. Với Én, đi xa chưa bao giờ là đi một mình.

Tết, vì thế, hiện lên với một ý niệm hoàn toàn mới mẻ. Không còn là câu chuyện của thành tích hay những mục tiêu phải hoàn thành, Tết với Én là được trở về với ý nghĩa nguyên bản nhất, được ở bên gia đình, ở cạnh những người thân yêu, trong sự bình an và gắn kết. Sau một năm dài nỗ lực, điều Én trân trọng không phải là mình đã đi được bao xa, mà là vẫn còn đủ thời gian để quay về, để ngồi lại cùng những người luôn ở phía sau mình.

“Cầu gì hơn phút giây này bên nhau” - khi Tết không còn là đích đến để chờ đợi, mà là những gì đang hiện diện quanh mình, thì khoảnh khắc được sống khỏe, sống thật và sống cùng nhau đã trở thành món quà lớn nhất của năm mới. Tết cũng là thời điểm Én cầu mong cho bản thân và những người thương thân – tâm – trí vững vàng. Đủ khỏe để tiếp tục đi xa. Đủ tĩnh để hiểu mình. Và đủ bền bỉ để “khuấy đảo” năm mới thật đỉnh.