Siêu đám cưới ở Củ Chi: Khí chất hào môn, gia phong quyền quý toát lên từ tư gia nhà gái

Cô dâu xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại, còn phía sau cô là cả một cơ ngơi bề thế, cổ kính và đầy hoài niệm khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

Không gian cưới tại tư gia nhà gái ở Củ Chi khiến nhiều người chỉ cần nhìn qua vài hình ảnh cũng phải xuýt xoa. Giữa khuôn viên rộng lớn, hôn lễ được tổ chức theo phong cách vừa sang trọng vừa đậm chất truyền thống, tạo nên khung cảnh rất khác biệt so với những tiệc cưới quen thuộc ở nhà hàng hay trung tâm sự kiện. Cô dâu xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại, còn phía sau cô là cả một cơ ngơi bề thế, cổ kính và đầy hoài niệm khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

(Nguồn: @sangle.makeupartist)

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ, cư dân mạng đã không khỏi trầm trồ trước khuôn viên nhà gái. Khác với những đám cưới được tổ chức tại nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới quen thuộc, hôn lễ này diễn ra ngay trong sân vườn của gia đình.

Chính điều đó tạo nên cảm giác gần gũi, ấm cúng nhưng vẫn vô cùng đẳng cấp. Bàn tiệc được sắp xếp ngay ngắn trong không gian sân vườn rộng lớn, xung quanh là cây xanh, hồ nước và những chi tiết kiến trúc mang hơi thở cổ điển.

(Nguồn: @sangle.makeupartist)

Điểm khiến nhiều người ấn tượng nhất chính là hồ cá Koi nằm ngay giữa khuôn viên biệt phủ. Trong lúc dùng tiệc, khách mời không chỉ cùng nhau chúc phúc cho cô dâu chú rể mà còn có thể thong thả ngắm nhìn đàn cá Koi bơi lội dưới làn nước trong xanh. Khung cảnh ấy khiến tiệc cưới trở nên thi vị hơn hẳn, vừa sang trọng, vừa mang lại cảm giác thư thái như đang dự tiệc trong một khu nghỉ dưỡng riêng tư.

(Nguồn: @nauanngochuyenct)

(Nguồn: @nauanngochuyenct)

Tư gia nhà gái được nhận xét là "biệt phủ theo đúng nghĩa" bởi diện tích rộng, kiến trúc chỉn chu và từng góc nhỏ đều toát lên nét hào môn quyền quý. Tuy nhiên, điều đặc biệt là tổng thể không chạy theo vẻ hào nhoáng hiện đại mà hướng nhiều hơn đến phong cách truyền thống, cổ điển và hoài niệm.

(Nguồn: @quoclinh.dancuoi)

Bên trong căn nhà, nội thất gỗ là yếu tố khiến người xem không khỏi xuýt xoa. Những bộ bàn ghế, tủ, sập, kệ được làm bằng gỗ với đường nét chạm trổ tinh tế, tạo nên vẻ đẹp sang trọng nhưng không phô trương. Không gian ấy mang đậm chất truyền thống, vừa ấm áp, vừa quyền quý. Nhiều cư dân mạng cho rằng chính sự kết hợp giữa quy mô bề thế và nét hoài cổ đã làm nên sức hút đặc biệt cho biệt phủ này.

(Nguồn: @quoclinh.dancuoi)

Điều khiến đám cưới tại Củ Chi này được quan tâm không chỉ nằm ở mức độ hoành tráng, mà còn ở cảm giác rất riêng mà nó mang lại. Giữa thời điểm nhiều hôn lễ chuộng phong cách hiện đại, xa hoa kiểu phương Tây, đám cưới này lại ghi điểm bằng nét truyền thống xưa cũ: sân vườn rộng, nhà gỗ, hồ cá, bàn tiệc gia đình và không khí sum vầy. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng, cổ điển vừa đậm chất hào môn gia phong quyền quý.