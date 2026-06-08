Khuê Ơi Dậy Đi là ai?

Các từ khóa liên quan đến TikToker Khuê Ơi Dậy Đi đang được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội sau loạt tranh cãi.

Ngày 4/6, đoạn clip của TikToker Khuê Ơi Dậy Đi lan truyền mạnh trên Facebook và TikTok, thu hút sự chú ý vì quan điểm lệch lạc, phân biệt vùng miền.

Đoạn clip được đăng tải trên Facebook đã nhận về khoảng 4,4 triệu lượt xem (tính đến sáng 8/6) cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ trích. Trên TikTok, video này nhận được khoảng 683k lượt xem.

Sau khi xem nội dung trong video, cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nội dung mang tính kích động. Hàng loạt tài khoản đã đăng tải lại video, kèm theo những bài viết chỉ trích, khiến cụm từ “Khuê ơi dậy đi” nhanh chóng lọt top tìm kiếm phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Đoạn clip gây tranh cãi trên kênh Khuê Ơi Dậy Đi

Từ khóa "Khuê ơi dậy đi" lọt tìm kiếm phổ biến

Các từ khóa liên quan cũng không tích cực

Sáng 7/6, tài khoản Facebook chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải một bài viết với nội dung: “Phân biệt vùng miền trên MXH không còn là chuyện đùa! Lên mạng làm clip chia rẽ câu view, câu like sẽ phải trả giá đắt”.

Dù bài đăng không nhắc trực tiếp đến bất kỳ cá nhân nào, song ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt gọi tên Khuê Ơi Dậy Đi. Bởi lẽ vụ việc của TikToker này là một trong những chủ đề đang gây tranh cãi lớn liên quan đến phát ngôn lệch chuẩn.

Bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Trước tranh cãi, chiều 7/6, Khuê đăng tải một clip dài khoảng 4 phút để giải thích về sự việc. Trong video, TikToker này thừa nhận bản thân vướng vào lùm xùm, song khẳng định chưa bao giờ có ý chê bai hay kỳ thị bất kỳ vùng miền nào.

Khuê cho biết sẽ chú ý hơn trong lời nói và điều chỉnh cách diễn đạt nhẹ nhàng. Trong clip, TikToker này nhiều lần mong cộng đồng mạng thông cảm. Đáng chú ý, Khuê cho biết sẽ không xóa video gốc vì muốn mọi người có thể đối chiếu với những đoạn clip đang bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video giải thích, Khuê không nói lời xin lỗi nhưng lại ghi ở phần chú thích đi kèm: “Mình chưa bao giờ có ý phân biệt vùng miền hay kích động sai trái… Rất mong các bạn lượng thứ… Bản thân mình sẽ kiểm điểm lại bản thân và sẽ không để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa… Rất mong các bạn thông cảm cho mình… Không biết nói gì hơn… thành thật xin lỗi…!!!” .

Hiện tại TikToker này đã khóa bình luận trên TikTok và giới hạn bình luận trên Facebook.

Hiện tại TikToker này đã tắt bình luận trên TikTok

Khuê Ơi Dậy Đi tên thật là Phan Trung Khuê, 30 tuổi, hiện sống tại Hà Nội. Tài khoản TikTok của anh hiện có gần 185 nghìn người theo dõi và hơn 3,1 triệu lượt thích toàn kênh. Trong khi đó page Facebook Khuê Ơi Dậy Đi đang có 199 nghìn người theo dõi.

Ở Facebook, theo thông tin tự giới thiệu, Khuê đang làm công việc dạy quảng cáo và tối ưu quảng cáo, hỗ trợ kháng vi phạm và mở khóa kênh TikTok - Facebook. Ngoài ra người này còn cho biết nhà mình đang kinh doanh váy thiết kế.

(Ảnh chụp màn hình)