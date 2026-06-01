MC xinh đẹp VTV chia tay Chuyển động 24h sau 12 năm gắn bó là ai?

Thông báo chia tay Chuyển động 24h sau gần 12 năm gắn bó của nữ MC đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Sáng 1/6, MC - BTV Thụy Vân bất ngờ thông báo chia tay chương trình Chuyển động 24h sau gần 12 năm gắn bó, khiến nhiều khán giả truyền hình không khỏi tiếc nuối.

Trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ: "10/10/2014 là ngày đầu tiên Vân được lên sóng với Chuyển động 24h , và 28/05/2026 là ngày Vân chia tay với 'người bạn ấy' sau gần 12 năm gắn bó."

Thụy Vân cho biết câu nói "Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h" không chỉ là lời giới thiệu quen thuộc trên sóng truyền hình mà còn là một phần thanh xuân và dấu ấn nghề nghiệp của cô. Nữ MC bày tỏ sự xúc động khi nói lời chia tay chương trình đã đồng hành cùng mình suốt hơn một thập kỷ.

Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả, lãnh đạo, các đồng nghiệp dẫn chương trình, biên tập viên và ê-kíp sản xuất đã cùng tạo nên hành trình đáng nhớ của Chuyển động 24h . Đồng thời, Thụy Vân mong khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình trong format mới cũng như theo dõi cô ở những dự án tiếp theo.

Thông tin nữ MC rời chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người để lại những bình luận tiếc nuối khi cô rời vị trí này.

Trong nhiều năm qua, Thụy Vân được xem là một trong những gương mặt quen thuộc của Chuyển động 24h với phong cách dẫn chuyên nghiệp, chỉn chu. Trong quá trình công tác tại VTV, ngoài Chuyển động 24h , Thụy Vân còn từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình như Bản tin Tài chính , Quốc gia khởi nghiệp cùng các chương trình tọa đàm kinh tế, doanh nghiệp.

Sau gần 12 năm gắn bó với Chuyển động 24h , sự chia tay của Thụy Vân đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ MC. Với khán giả truyền hình, hình ảnh "Thụy Vân của Chuyển động 24h" vẫn sẽ là dấu ấn khó quên của một trong những gương mặt nổi bật trên sóng VTV suốt hơn một thập kỷ qua.