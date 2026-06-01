Huyền 204 tung clip gì với trai trẻ cao 1m93 mà dân tình ồ ạt chúc mừng?

Không còn giấu giếm, Huyền 204 đã chính thức làm điều này với Zan Nguyễn.

Mới đây, Huyền 204 bất ngờ đăng tải một đoạn clip có sự xuất hiện của Zan Nguyễn trên trang Instagram của mình khiến nhiều người bất ngờ. Đoạn clip dù không quá rõ bối cảnh nhưng nội dung được nhiều người nhận ra cho rằng Huyền 204 và Zan Nguyễn vừa có buổi hẹn hò ăn tối, sau đó cùng nhau đi ăn tráng miệng.

Đặc biệt hơn cũng trong phần phụ đề của clip, Huyền 204 còn công khai gọi nam cầu thủ cao 1m93 là “bae” - một từ lóng tiếng Anh, thường được dùng làm biệt danh âu yếm để chỉ người yêu, bạn đời. Cũng chính bởi vậy mà dân tình rần rần cho rằng đây là động thái Huyền 204 công khai với Zan Nguyễn.

Huyền 204 lại khiến dân tình rần rần bàn luận khi đăng tải một đoạn clip cùng Zan Nguyễn

Ngoài ra, việc đăng tải hình ảnh chung với Zan Nguyễn trên Instagram cũng được cho là động thái đầu tiên của Huyền 204 sau hàng loạt những tin đồn, nghi vấn tình cảm trước đó. Tuy nhiên dù cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi, hỏi rõ chuyện,... nhưng cả Huỳen 204 và Zan Nguyễn đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đẹp đôi quá, mừng cho cô ấy”.

- “Là như nào nhở, đã yêu chưa mọi người ơi”.

- “Sốc quá, vẫn chưa biết là thật hay content”.

- “Phủ nhận tình cảm mà đăng clip cỡ đó, gọi là bae luôn mà”.

- “Thế mà lại hay, đẹp đôi đó nhá”.

Theo đó, tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu rộ lên cũng từ lần Huyền 204 đăng tải clip quay cùng Zan Nguyễn nhân dịp Instagram được tích xanh, tụ họp cùng bạn bè. Cả hai cũng có nhiều tương tác trên mạng xã hội như thả tim bài đăng, bình luận, follow lẫn nhau.

Cả hai không xác nhận cũng không phủ nhận về những nghi vấn tình cảm

Cặp đôi rất chịu khó "thả thính", tương tác với nhau trên MXH

Song, thay vì né tránh hay giữ im lặng tuyệt đối, Huyền 204 và Zan Nguyễn chọn cách đáp trả lấp lửng và đầy ẩn ý. Khi nhận được những bình luận trêu ghẹo về chuyện tình cảm với trai trẻ kém tuổi, cô nàng chỉ để lại những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh hoặc bí ẩn. Đáng chú ý, nam trung vệ sinh năm 2006 cũng nhanh chóng tương tác lại bằng loạt thả tim bài đăng của "chị đẹp". Phản ứng nửa đùa nửa thật, vừa ngại ngùng lại vừa thoải mái của cặp đôi càng khiến dân mạng nghi vấn và ra sức "đẩy thuyền".

Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) từng gây chú ý khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, hay còn gọi là Bụt) vào cuối năm 2022.

Đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Thời điểm đó, Huyền 204 xác nhận cả hai đã ly thân vài tháng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Gần đây, cô chuộng da nâu, thay đổi phong cách và tích cực hoạt động với vai trò KOL.

Trong khi đó, Zan Nguyễn (SN 2006) có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Hiện, cậu đang thi đấu ở vị trí Trung vệ cho CLB TP.HCM. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Zan Nguyễn thu hút lượng tương tác lớn nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao lên đến 1m93.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, anh từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường bóng đá trẻ khá bài bản tại Mỹ, bao gồm đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống MLS Next và đội bóng của trường Trung học Medomak Valley. Hiện tại, Zan Nguyễn sống trong một căn chung cư nhỏ tại quận 7, TP.HCM để tiện tập luyện và thi đấu.