“Bạn thân chị H.” - người có 1,3 triệu followers đang khóa bình luận sau drama ngoại tình ồn nhất hiện tại, là ai?

Ngoài 3 nhân vật chính, sự xuất hiện và vai trò của 2 người bạn thân cũng khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Được chú ý nhất những ngày vừa qua là bùng nổ ngoại tình giữa 3 TikToker kéo dài từ năm 2022 đến nay. Lần này ngoài 3 người: vợ (tạm gọi là H.) - chồng - người thứ 3, sự việc còn gây tranh cãi hơn khi có thêm sự xuất hiện của 2 người bạn thân chính thất.

Trong file ghi âm được lan truyền, 2 người bạn thân của H. liên tục có những chia sẻ tiêu cực xoay quanh tính cách, đời tư và các lùm xùm tình cảm của cô suốt nhiều năm qua. Sau khi đoạn ghi âm bị phát tán, nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện không còn đơn thuần là drama ngoại tình, mà đã trở thành màn phơi bày sự thật về mối quan hệ bạn bè phía sau mạng xã hội.

2 người bạn thân của H. lộ file ghi âm nói xấu

Thông tin của 2 người bạn này cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra.

Người đầu tiên được cho là N.B.K., sinh năm 1991, quê Thanh Hoá. Cô là TikToker nổi tiếng với hình ảnh gia đình hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ cuộc sống cùng chồng người Anh và 3 con nhỏ. Tài khoản TikTok của gia đình N.B.K. hiện sở hữu khoảng 1,3 triệu followers và 56 triệu lượt xem toàn kênh.

Trước khi vướng vào ồn ào hiện tại, N.B.K. được biết đến với nội dung hài hước, tích cực xoay quanh cuộc sống hôn nhân, nuôi dạy con và những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên sau khi drama nổ ra, fanpage của gia đình đã khóa phần bình luận, trong khi tài khoản cá nhân của N.B.K. cũng chuyển sang chế độ bảo vệ.

Cùng lúc đó, trên MXH xuất hiện nhiều tài khoản mang tên và avatar ảnh của N.B.K. Các tài khoản này đăng tải bài viết cho biết đoạn ghi âm là cuộc trò chuyện riêng tư bị ghi lại và phát tán mà chưa có sự đồng ý của cô. Nội dung còn khẳng định những điều được nhắc đến đều là sự thật, không nhằm mục đích bịa đặt hay công kích ai, đồng thời mong mọi người nhìn nhận toàn bộ câu chuyện thay vì chỉ tập trung vào đoạn ghi âm đang viral.

Theo ghi nhận, đây đều là các tài khoản giả mạo. Bởi tài khoản chính chủ của N.B.K. từng được H. tag tên trước đó đã khóa bảo vệ trang cá nhân và không đưa ra thêm phản hồi công khai nào.

Tài khoản giả mạo N.B.K. lên tiếng

Người bạn thứ hai là L.S. - chủ một cửa hàng đồ golf cao cấp, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cô hiện đang có 11k người theo dõi trên Facebook.

Cả Facebook lẫn TikTok của L.S. đều đã chuyển sang chế độ riêng tư hoặc khóa bảo vệ trang cá nhân.

Các tìm kiếm liên quan đến bạn thân H. lọt tìm kiếm phổ biến trên TikTok

Trong khi đó H. cũng chưa có cập nhật nào mới về sự việc hay 2 người bạn thân của mình. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của sự việc.