50 tuổi ly hôn với chồng giám đốc ngân hàng vì ngoại tình, ra đi tay trắng: Nửa đời sau sống tốt nhờ 4 điều

Ngoại tình, phản bội, những lời xin lỗi kèm theo nước mắt và sự van nài… Với nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đã bước qua nửa đời người, đó không chỉ là cú sốc tình cảm, mà còn là phép thử khắc nghiệt nhất của lòng bao dung và sự cam chịu. Tha thứ hay rời đi, tiếp tục nhẫn nhịn hay dứt khoát buông tay, đó là những câu hỏi không dễ có lời đáp, nhất là khi phía sau một cuộc hôn nhân còn là con cái, danh tiếng và cả một quãng đời đã gắn bó quá lâu.

Lâm Tĩnh từng là một người vợ như thế. Suốt nhiều năm, cô chọn tin vào sự nhẫn nhịn, tin rằng chỉ cần đủ bao dung, gia đình vẫn có thể giữ được hình hài nguyên vẹn. Thế nhưng, chỉ đến sau cuộc ly hôn ở tuổi trung niên, Lâm Tĩnh mới thực sự thay đổi. Nhìn lại nửa đời đã qua, cô nói một cách bình thản: “Trải qua đủ cay đắng, tôi quyết định buông bỏ những điều không đáng để đánh đổi cả cuộc đời. Nhẹ gánh lên đường, học cách làm mình vui, đó mới là khởi đầu mới của tôi.”

Ảnh minh họa

Những người quen biết Lâm Tĩnh từng không ít lần tiếc nuối cho cô. Đáng lẽ nên buông tay từ rất sớm, cô lại cố chấp gìn giữ một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ, xem đó như báu vật cuối cùng của đời mình. Chính sự cam chịu ấy khiến cuộc sống của Lâm Tĩnh lặng lẽ trượt dài trong mệt mỏi và tổn thương. Chỉ đến khi “cọng rơm cuối cùng” cũng không còn, cô mới buộc phải tỉnh táo nhìn lại tất cả. Sau khi dứt khoát nói lời chia tay với quá khứ, Lâm Tĩnh mới một lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp giản dị của cuộc sống và lý do để trân trọng chính mình.

Chồng cũ của cô - Tạ Nghị, cũng là mối tình đầu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ thời đại học, Lâm Tĩnh đã đem lòng yêu chàng trai khôi ngô, thông minh. Thế nhưng, sự chênh lệch về ngoại hình và vị thế khiến cô chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa, chôn chặt tình cảm trong lòng. Cho đến khi ra trường đi làm, duyên phận đưa họ gặp lại, tình yêu nhanh chóng nảy nở và cả hai bước vào hôn nhân với nhiều kỳ vọng về một mái ấm bền vững.

Những năm đầu sau kết hôn, cuộc sống gia đình của Lâm Tĩnh êm ấm và đủ đầy. Cô sinh hai con trai, không phải lo lắng về kinh tế. Tạ Nghị làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, sự nghiệp từng bước thăng tiến và sau đó trở thành giám đốc. Lâm Tĩnh lựa chọn lui về phía sau, toàn tâm chăm sóc gia đình, con cái. Nhưng cũng chính từ đây, những rạn nứt âm thầm bắt đầu xuất hiện.

Khi Tạ Nghị thường xuyên làm việc xa nhà, trực giác của một người phụ nữ khiến Lâm Tĩnh sớm cảm nhận có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của mình. Phát hiện chồng phản bội, cô vẫn chọn tin vào những lời biện minh vụng về, bởi không nỡ rời xa người đàn ông mà cô đã yêu suốt cả thanh xuân. Thế nhưng, sự nhẫn nhịn ấy không mang lại sự hối cải, mà chỉ khiến tổn thương ngày một chồng chất. Chỉ đến khi sự thật không thể che giấu, đứa con ngoài giá thú ra đời - Lâm Tĩnh mới buộc phải khép lại cuộc hôn nhân kéo dài trong đau đớn.

Ở tuổi 50, con trai lớn của Lâm Tĩnh đã lập gia đình, con út đang theo học đại học. Sau ly hôn, cô không còn ý định tái hôn, không lấy tài sản.

Lâm Tĩnh chuyển về ngoại ô sống, ngày càng trở nên chín chắn, điềm đạm và thanh lịch. Cô chấp nhận một cuộc sống bình dị, an yên, sống tự tại và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ chính trải nghiệm của mình, Lâm Tĩnh rút ra một điều cốt lõi: phụ nữ muốn sống tốt ở nửa sau cuộc đời, nhất định phải giữ vững những nguyên tắc căn bản.

1. Yêu bản thân trước, sống cuộc đời của chính mình

Nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore từng viết rằng: "con người khi bước vào trung niên sẽ dần từ bỏ những ảo vọng viển vông và học cách sống trong giới hạn của chính mình".

Ảnh minh họa

Với phụ nữ, điều này càng đúng. Bất kể ở độ tuổi nào, nếu không biết yêu bản thân, không có đời sống tinh thần và giá trị riêng, họ rất dễ rơi vào trạng thái lệ thuộc, cả về cảm xúc lẫn cuộc sống. Lâm Tĩnh từng đặt toàn bộ thế giới của mình vào chồng con, để rồi khi hôn nhân sụp đổ, cô gần như mất phương hướng.

Chỉ khi bắt đầu quay lại chăm sóc bản thân, học tập, làm việc và sống cho mình, cô mới hiểu: chỉ khi mình đủ vững vàng, người khác mới không dám xem nhẹ mình.

2. Biết buông bỏ đúng lúc, chỉ trân trọng người còn xứng đáng

Sai lầm lớn nhất của Lâm Tĩnh là buông không đành, giữ không nổi. Cô từng tin rằng sự nhẫn nhịn sẽ khiến chồng hồi tâm chuyển ý, nhưng thực tế cho thấy, khi một người đã không còn trân trọng bạn, mọi sự chịu đựng chỉ khiến họ lấn tới.

Nhà văn Bai Luomei từng viết: “Điểm kết thúc của đời người không phải là khi ta đi đến tận cùng, mà là khi ta buông được gánh nặng.”

Buông bỏ không phải là thua cuộc, mà là tự cứu lấy mình. Chỉ khi dám rời xa những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương, con người mới có cơ hội sống nhẹ nhõm và thanh thản hơn.

3. Ít nói lại, quản lý cảm xúc, đừng để cảm xúc làm chủ cuộc đời

Có câu nói: con người mất một năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Danh nhân Benjamin Franklin từng cho rằng: loài kiến là sinh vật chăm chỉ nhất, nhưng cũng là loài ít lên tiếng nhất.

Ảnh minh họa

Ở tuổi trung niên, phụ nữ thường gánh nhiều vai trò: con cái chưa yên, cha mẹ đã già, công việc và cuộc sống đan xen áp lực. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, rất dễ để sự bực bội làm tổn hại các mối quan hệ và chính sức khỏe của mình.

Lâm Tĩnh học cách nói ít lại, nghe nhiều hơn, không còn để cảm xúc chi phối mọi quyết định. Khi lòng yên, cuộc sống tự khắc nhẹ nhàng hơn.

4. Giữ gìn sức khỏe và một tâm thế sống an nhiên

Nhà văn Jostein Gaarder từng nói: “Nếu chưa từng ốm đau, ta sẽ không biết sức khỏe quý giá đến nhường nào.”

Tuổi càng cao, sức khỏe càng là tài sản lớn nhất. Nhiều người vì mải mê mưu sinh khi trẻ mà đánh đổi thân thể, để rồi nửa sau cuộc đời chỉ còn bệnh tật và tiếc nuối. Lâm Tĩnh sau ly hôn đặc biệt chú trọng đến sức khỏe, sinh hoạt điều độ, học cách sống chậm và hài hòa với chính mình.

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn này của cuộc đời, điều quan trọng không còn là thắng, thua trong tình cảm, mà là sống bình an, đủ đầy về tinh thần.

Ly hôn ở tuổi 50 không phải là thất bại của Lâm Tĩnh, mà là điểm khởi đầu cho một cuộc đời tỉnh thức hơn.

Nguồn: Sohu