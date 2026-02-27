TikToker Lâm Vy bất ngờ thông báo ly hôn chồng sau 10 năm chung sống, lý do là gì?

Một cặp đôi nổi tiếng với chuyện tình cô gái Việt và chàng thủy thủ Pháp vừa công khai tin "đường ai nấy đi" sau 10 năm bên nhau gây xôn xao. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi trước đó cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, mặn nồng bên nhau.

Đó là TikToker Lâm Vy (tên đầy đủ là Lâm Thanh Vy, SN 1994, tại TP.HCM) và chồng người Pháp - Antoine.

Lâm Vy đăng tải bài viết thông báo đã ly hôn chồng, sau 10 năm hôn nhân. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, trên các nền tảng mạng cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh gia đình hạnh phúc và dòng trạng thái buồn: "Con vừa tròn 5 tuổi, cũng là ngày ba mẹ chia tay…

Ba mẹ xin lỗi Louis, xin lỗi dòng họ 2 bên gia đình, lời hứa năm ấy tụi con không thể giữ, không thể hạnh phúc bên nhau đến già được…

Thương nhau nhiều đến thế mà cuối cùng vẫn ly hôn. Yêu nhau nhiều đến thế mà giờ 2 đứa 2 đường thẳng song song. 10 năm hôn nhân chỉ còn là kỷ niệm".

Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, nhiều bình luận còn tưởng cô đang content hay đùa, song Lâm Vy cho hay đầy là sự thật và cô rất đau đớn khi phải thông báo điều này. Nhiều bình luận hỏi lý do cả hai rạn nứt, có nhiều tin đồn, nghi vấn được đưa ra.

Song, bà mẹ một con nhanh chóng phủ nhận, Lâm Vy cũng để lại bình luận chia sẻ lý do ly hôn là bởi: "Không ai ngoại tình, không ai có bồ, cũng không ai bạo hành ai luôn chị. Hai đứa em chỉ đơn giản là không còn yêu nhau nữa. Đã thử hết cách trong một thời gian rất dài rồi.

Tụi mình cũng trải qua tất cả những giai đoạn trước, trong ly hôn rồi. Đứa nào cũng thông minh và trưởng thành nên nói hết với nhau rồi, đã thử hàn gắn 2 năm nay nhưng không thể nữa. Chứ một trong hai đứa có bồ thì dễ lắm, bỏ cái rụp. Vì không bồ mà hết yêu nên nó mới khó đó".

Khi một netizen để lại bình luận : "Gia đình hạnh phúc mà nghe tin buồn vậy em", thì Lâm Vy cũng liền phản hồi ngay, tiết lộ về cuộc sống hôn nhân thực sự: "Mọi người tưởng vậy chứ tụi mình không hạnh phúc. Nhất là mình".

Lâm Vy chia sẻ lý do ly hôn.

Trên trang Facebook cá nhân, Lâm Vy cũng chia sẻ thêm: "Khi mình công khai ly dị, là mình không sợ đàm tiếu, hay những lời mỉa mai kiểu 'Ủa khoe chồng thương lắm mà sao giờ chia tay?'. Vợ chồng mình thương nhau như gia đình, chỉ là mất cảm xúc trai gái nên chia tay".

Lâm Vy và chồng từng nổi tiếng với chuyện tình ngọt ngào giữa chàng thủy thủ người Pháp và cô gái Việt Nam.

Hơn 10 năm trước, khi Antoine làm lái tàu cho một công ty của Pháp. Trong một lần tới Việt Nam, anh rủ những người bạn tới một quán bar ở Quận 1 (TP.HCM) chơi thì gặp Lâm Vy. Antoine thừa nhận, anh bị thu hút bởi vẻ ngoài “toả sáng” của Vy. Lúc đó, Lâm Vy mới 20 tuổi, vừa trở về từ nước ngoài sau 10 tháng làm việc trên tàu du lịch biển 5 sao. Về Việt Nam, Vy làm rất nhiều việc, trong đó đảm nhận việc dẫn tour các đoàn khách nước ngoài.

Sau một năm hẹn hò, Antoine chuyển công tác về một vùng xa xôi của Pháp, học lấy bằng trong vòng 9 tháng. Không thể về Việt Nam thăm bạn gái, anh ngỏ lời cưới Vy làm vợ, đám cưới được tổ chức ở cả Pháp và Việt Nam vào tháng 8/2015.

Cặp đôi bước sang năm thứ 11 của hôn nhân thì quyết định ly hôn.

Những ngày đầu qua xứ người, Vy hòa nhập rất nhanh với cuộc sống mới. Cô thử hết tất cả những món ăn của Pháp, món nào ăn không được cô mới bỏ qua. Trước đây Vy sử dụng thành thạo tiếng Anh, khi qua Pháp, cô đăng ký lớp học tiếng miễn phí dành cho người nhập cư.

Cô cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng được gia đình nhà chồng yêu thương, rất tâm lý. Vy cũng dễ làm thân với các anh chị của nhà chồng. Hơn nữa, tất cả mọi người trước đây từng đi du học nên cả nhà có thể giao tiếp thoải mái với nhau bằng tiếng Anh.

Năm 2021 cô sinh con trai đầu lòng, có tên ở nhà là Louis. Thời gian đầu sau khi sinh con Lâm Vy có giai đoạn bị trầm cảm.

Hiện tại, cô hiện tại hoạt động với vai trò là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống đời thường, các câu chuyện, quan điểm... và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, Lâm Vy còn là 1 trong 4 thành viên của nhóm "Tứ trụ Việt kiều" - gồm bốn TikToker nổi bật là Tý Nị (Nhật Bản), Yến Nhi (Hàn Quốc), Lâm Vy (Pháp) và Lovely Mimi (Mỹ). Cô nàng đại diện cho một phong cách riêng, thường xuyên chia sẻ những video bày tỏ quan điểm về đa dạng các vấn đề, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài nước.

Hiện tại, kênh TikTok của Lâm Vy có hơn 204 nghìn người theo dõi, Facebook với 296N follower.

(Ảnh: FBNV)