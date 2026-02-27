Rời đô thị, 7 thanh niên lên núi sống tự cung tự cấp: mỗi tháng chỉ tiêu 2 triệu đồng, 4 năm không mua quần áo vẫn đầy hạnh phúc

Lựa chọn ẩn cư của những người trẻ theo đuổi sáng tạo

Ảnh minh hoạ

Vào năm 2019, đã có bảy bạn trẻ tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên (Trung Quốc), họ tuy đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên khắp đất nước, nhưng rồi đã cùng nhau rời xa nhịp sống đô thị để bắt đầu cuộc sống ẩn cư nơi núi rừng mang tên Hổ Phong.

Họ thuê lại những căn nhà nông thôn giá rẻ, tự tay cải tạo không gian sinh hoạt, theo đuổi quan niệm tiêu dùng tối giản. Suốt bốn năm liền, nhóm gần như không mua sắm quần áo mới. Mỗi người tận dụng chính kỹ năng và tay nghề của mình để lao động, tự cung tự cấp, hình thành nên một cộng đồng thanh niên dựa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển bền vững.

Theo tìm hiểu, việc nhóm thanh niên này lựa chọn cuộc sống trên núi xuất phát chủ yếu từ hai lý do. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí: những căn nhà nông thôn trên núi Hổ Phong có giá thuê mỗi năm chỉ ở mức vài nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng vài triệu mỗi năm), phù hợp với các bạn trẻ mới ra trường, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Thứ hai là thuận lợi cho việc sáng tạo: nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nơi núi rừng cung cấp nguyên liệu sẵn có, rẻ tiền cho nhiều loại hình thủ công như nhuộm thực vật, gốm sứ, điêu khắc gỗ, sơn mài,..

Người khởi xướng nhóm là này Dư Đồng, một nghệ sĩ 9X theo chuyên ngành nhuộm thực vật. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, do không hài lòng với công việc thu nhập thấp nơi thành phố, sau đó cô lại bị thu hút bởi lối sống tự do, thong dong nơi núi rừng của đàn anh khóa trên, Dư Đồng đã quyết định đưa bố mẹ đã nghỉ hưu lên núi, thuê một căn nhà nông thôn để sinh sống.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, lần lượt những người bạn có chung chí hướng tìm đến, cùng nhau hình thành nên một cộng đồng sinh hoạt ổn định và gắn bó.

Cuộc sống giản dị trên núi: Tự lao động, tự nuôi sống và nương tựa lẫn nhau

Trong cộng đồng này, mỗi người trẻ đều có một “tuyệt kỹ” riêng, mạnh ai nấy giỏi, bổ trợ cho nhau trong đời sống thường nhật.

Dư Đồng tập trung vào nghệ thuật nhuộm thực vật, tận dụng các nguyên liệu tự nhiên sẵn có trong núi như quả dành dành, lá tỳ bà, quả hồng để tạo màu. Ngoài ra, cô còn hướng dẫn bố mẹ làm men vi sinh, ủ phân hữu cơ,...

Ảnh minh hoạ

Hứa Thạch Phó là một nghệ sĩ gốm, anh đã cải tạo nơi ở với một vùng đất ngập nước ngay trước nhà. Anh khéo léo sử dụng đất đá, vật liệu trong núi để làm gốm, đồng thời nấu các món ăn đầy hấp dẫn ở quê nhà, mùi hương đôi khi lan sang tận nhà hàng xóm.

Ảnh minh hoạ

Nghệ sĩ sơn mài họ Tống cùng bạn gái Thu Hương đã tự tay cải tạo một ngôi trường làng bỏ hoang trên núi, với chi phí chỉ khoảng 50.000 NDT (tương đương khoảng 187 triệu đồng). Ngoài sáng tác nghệ thuật, Tống còn thành thạo nhiều kỹ năng thực tế như chẻ củi, sửa ống nước, hàn điện,...

Ngoài ra, còn các nghệ sĩ điêu khắc gỗ như Vương Khang, Khôn Nhi cũng tất bật tận dụng gỗ long não và nhiều loại vật liệu khác trong núi để sáng tác, từng bước xây dựng cuộc sống tự cung tự cấp, ít phụ thuộc vào bên ngoài của nhóm người.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống trên núi của họ sử dụng chi phí cực kỳ thấp. Suốt bốn năm qua, Dư Đồng hầu như không mua quần áo hay giày dép mới; những bộ đồ cũ được cô nhuộm lại nhiều lần bằng màu thực vật để tiếp tục sử dụng. Khi không còn mặc được, chúng được cắt ghép, tái chế thành quần áo cho thú cưng.

Chi phí ăn uống của các thành viên trong cộng đồng cũng ở mức tối thiểu: mỗi tuần chỉ khoảng 40 – 50 NDT (tương đương 150.000 – 190.000 đồng). Núi rừng quanh năm có sẵn dâu rừng, quả tầm xuân gai, củ sắn dây,...chỉ cần cúi nhặt hay bỏ công hái là có nguyên liệu ngay. Hơn nữa, người dân trong làng cũng thường xuyên mang tặng rau củ tươi cho họ.

Ảnh minh hoạ

Ngoài các dụng cụ và vật liệu phục vụ sáng tác, chi phí sinh hoạt hàng tháng của mỗi người chỉ hơn 500 NDT (khoảng 1,9 triệu đồng). Các hoạt động giải trí hoàn toàn xuất phát từ thiên nhiên như hái lượm, cắm trại, bơi suối tự nhiên. Họ không tốn một đồng nào, nhưng vẫn trải nghiệm được cảm giác thư thái và đủ đầy.

Thử thách và tìm thấy giá trị cuộc sống ngoài thành phố

Cuộc sống ẩn cư trên núi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhóm thanh niên này đã phải vượt qua không ít khó khăn. Những ngày đầu lên núi, họ phải làm quen với sự quấy nhiễu của bọ chét, ruồi muỗi, thích nghi với nhà vệ sinh khô, thậm chí đối mặt với việc chồn hoang bất ngờ xâm nhập nơi ở.

Hơn thế nữa, trước tâm lý “giữ địa bàn” khá rõ của người dân địa phương, các thành viên chủ động hòa nhập bằng những việc rất đời thường như mua rau tại làng, ngồi chơi mạt chược cùng bà con, từng bước xây dựng sự tin cậy và thiện cảm.

Vào mùa đông, cả nhóm sưởi ấm bằng bếp lửa, quây quần bên nồi lẩu; còn mùa hè thì điều chỉnh nhịp sinh hoạt, ban ngày hạn chế ra ngoài, tối đến mới hoạt động để tránh muỗi. Chính quá trình thích nghi ấy đã rèn luyện cho họ khả năng sống độc lập và gắn bó hơn với thiên nhiên.

Trong quãng thời gian đó, một số thành viên từng thử quay lại nhịp sống chủ lưu nơi đô thị, nhưng cuối cùng đều lựa chọn trở về núi rừng. Năm 2024, Hứa Thạch Phó xuống núi đảm nhiệm vị trí giảng viên tại một học viện mỹ thuật, song do khó thích nghi với cơ chế đánh giá, kiểm tra rườm rà, anh đã xin nghỉ việc và quay lại cuộc sống trên núi. Dư Đồng cũng từng gia nhập môi trường công sở trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng không chịu nổi nhịp làm việc căng thẳng, cuối cùng vẫn quyết định trở về núi Hổ Phong.

Ảnh minh hoạ

Họ không hoàn toàn tách mình khỏi những áp lực của thực tế. Mỗi thành viên đều mang trong lòng nỗi lo về kinh tế, về sinh kế lâu dài. Tuy vậy, sự đồng hành và động viên lẫn nhau giúp họ xoa dịu cảm xúc tiêu cực; sau khi điều chỉnh tinh thần, cả nhóm lại tiếp tục quay về với công việc sáng tác.

Nhờ tay nghề làm chỗ dựa, nhờ tinh thần tương trợ làm sợi dây gắn kết, nhóm thanh niên ấy đã kiến tạo nên một lối sống độc đáo giữa núi rừng với chi phí cực thấp. Ở đó, họ vừa gìn giữ được lý tưởng sáng tạo ban đầu, vừa thu hoạch những mối quan hệ giản dị, thuần khiết và bền chặt, đó là điều mà cuộc sống đô thị khó lòng mang lại được.