150 cây vàng đựng trong rương của Hằng Túi

Hằng Túi (Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987) là hot mom đình đám trên mạng xã hội. Sau hơn 20 năm kinh doanh, cô được gọi bằng những cái tên như “bà trùm" kinh doanh online, đại gia sở hữu loạt bất động sản trải dài khắp ba miền,... vì nhiều lần chia sẻ về khối tài sản khủng. Một trong số đó là lần được chồng - Duy Trần - tặng 150 cây vàng.

Cụ thể, vào thời điểm tháng 2/2024, Hằng Túi bất ngờ chia sẻ món quà Tết của nửa kia lên trang cá nhân khiến dân tình không ngừng bàn tán, trầm trồ. Đó là chiếc rương 150 cây vàng của Bảo Tín Mạnh Hải.

Hot mom cho biết: “Đang trưa Duy Trần gọi ra bảo ‘Anh đưa đi tặng cây làm quà Tết’. Lại cứ tưởng tặng quất tặng lan. Tới nơi hóa ra anh quà Tết cho cả 1 rương 150 cây. Em hoan hỉ xin nhận, gì chứ cây này em thích lắm”.

150 cây vàng mà Hằng Túi được tặng

Hằng Túi khoe món quà vào ngày 1/2/2024. Thời điểm đó, giá vàng nhẫn lại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,45 - 78 triệu đồng/lượng, tương ứng với mua vào - bán ra. Như vậy 150 cây vàng thời điểm đó tương đương 11,7 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2024, Hằng Túi chia sẻ lại bài đăng về 150 cây vàng và cho biết: “Mới có 8 tháng vàng lên hơn 20%. Hồi đó Hằng vẫn xui mọi người lấy vàng nhẫn okela hơn đó”. Ở phần bình luận, cô nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng đã bán vàng để chuyển sang BĐS. Từ đó trở đi, Hằng Túi có bán không và bán bao nhiêu cây vàng, chốt lời bao nhiêu thì không được cập nhật.

Đến hiện tại - thời điểm giá vàng đã tăng lên nhiều hơn trước đây, câu chuyện 150 cây vàng của Hằng Túi bất ngờ được chú ý trở lại.

Ngày Thần Tài 2026 (ngày 26/2/2026 Dương lịch) - tức là 2 năm sau, giá vàng niêm yết của Bảo Tín Mạnh Hải là 184 triệu đồng/ lượng bán ra. Điều này đồng nghĩa với 150 cây vàng của Hằng Túi tương đương 27,6 tỷ đồng. Nếu vẫn còn giữ nguyên số vàng thì tức là chỉ sau 2 năm, giá trị 150 cây vàng đã tăng lên 15,9 tỷ đồng.

Trong dịp vía Thần Tài năm nay, Hằng Túi cũng cập nhật ban thờ Thần Tài, có đặt vàng lấy vía song không tiết lộ thêm về số vàng đã mua.

Ban thờ Thần Tài được Hằng Túi chia sẻ

Sự nghiệp kinh doanh kéo dài gần 2 thập kỷ mang đến cho Hằng Túi một chỗ đứng nhất định trong ngành hàng mẹ và bé. Sau thành công này, cô cũng lấn sân sang các lĩnh vực như làm đẹp, spa, đồ hiệu,...

Ngoài ra, Hằng Túi còn được mệnh danh là "tay chơi" bất động sản, khi từng chia sẻ về hàng loạt BĐS có giá. Tiêu biểu nhất có khu biệt thự nhà giàu Vinhomes Riverside Long Biên, 1 penthouse gần 600m2, 1 căn nhà đất ở ngã tư Tô Hiến Thành - Phố Huế sầm uất ở Hà Nội. Năm 2023, cô còn khoe đã chốt mua chung cư cao cấp ở Đà Nẵng và mới 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Hội An có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Trái với sự nghiệp, đường tình duyên của Hằng Túi lại có phần lận đận. Qua 3 lần kết hôn, cô hiện đang là mẹ của 5 người con ruột. Ly hôn với chồng cũ Đăng Nguyên, cô chọn đi thêm bước nữa với kiến trúc sư Tiến Dũng. Sau 5 năm kết hôn, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi và đều đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Hiện tại Hằng Túi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Duy Trần. Nửa kia của cô từng sống tại Mỹ và hiện kinh doanh khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, điều hành một resort ở Hội An.