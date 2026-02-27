Thông tin liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố các quyết định kỷ luật liên quan đến những vi phạm tại các giải thuộc hệ thống AFC, trong đó tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang gây xôn xao.

Đình Bắc bị AFC phạt tiền và cấm thi đấu. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, chân sút sinh năm 2004 bị đình chỉ thi đấu tổng cộng 2 trận kế tiếp ở cấp độ đội tuyển và phải nộp phạt hành chính 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng), theo quy định của AFC. Nguyên nhân từ tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026 .

Đình Bắc là gương mặt cầu thủ hot, thông tin này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Cùng lúc này các thông tin liên quan đến Đình Bắc được tìm kiếm và lên xu hướng nhiều hơn. Gần đây, tiền đạo quê Nghệ An xuất hiện trong một clip quảng cáo mỹ phẩm. Không còn áo đấu, quần đùi thể thao, Đình Bắc xuất hiện với trang phục bảnh bao, chỉn chu. Tuy nhiên, chính biểu cảm trong clip quảng cáo lại khiến nhiều cư dân mạng xem xong cảm giác khó diễn tả.

Ảnh: FBNV.

Đình Bắc đóng quảng cáo mà biểu cảm được netizen ví như AI. Ảnh: MXH

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Trên sân là Đình Bắc còn quảng cáo là AI".

- "Vẫn cười, vẫn chỉn chu vẫn đẹp mà trông nó cứ không đúng chỗ nào ha, trông cứ bị sao đó".

- "Một trong những điều khó hiểu ở Đình Bắc chính là đóng quảng cáo".

- "Đình Bắc bị làm sao thế? Nét diễn thì chân thật đó mà vẫn cứ là buồn cười".

Không phải lần đầu xuất hiện trong các sản phẩm quảng cáo, tuy nhiên biểu cảm của tiền đạo quê Nghệ An vẫn là điều gây thắc mắc cho người xem. Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng đưa ra những nhận xét dí dỏm, cho rằng mỗi lần Đình Bắc đóng quảng cáo lại mang đến cảm giác “khác lạ”, thiếu đi sự tự nhiên thường thấy, ban đầu thì thấy sốc nhưng xem quen cũng bị... cuốn

Dù sao, đa phần khán giả vẫn dành lời khen cho ngoại hình sáng, gương mặt thiện cảm của tiền đạo sinh năm 2004.

Đình Bắc sinh năm 2004 hiện đang đang khoác áo CLB Công an Hà Nội.

Anh sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 634 nghìn follower trên Facebook. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ trẻ, khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc mảng lifestyle, beauty và chăm sóc cá nhân.

Đặc biệt là sau khi trở về từ VCK U23 châu Á , Đình Bắc nhanh chóng trở thành hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam tiền đạo sinh năm 2004 còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.