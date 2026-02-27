Con dâu về ngoại ở Thanh Hóa ăn Tết, bố mẹ chồng lái xe vượt 400km về thăm: 7 năm làm dâu đáng mơ ước

Bố mẹ chồng lái xe 9 tiếng về quê ngoại của con dâu

Sáng ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Nguyễn Thùy Linh (SN 1998, quê ở xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chụp ảnh cùng người thân trước sân nhà thì bất ngờ thấy xe ô tô của bố mẹ chồng đỗ trước cửa nhà. Bố mẹ chồng Linh từ Lào Cai (Yên Bái cũ) lái xe 400km để về Thanh Hóa chúc Tết thông gia, thăm con cháu.

Sự xuất hiện của bố mẹ chồng khiến Linh rất hạnh phúc. Cô ra cổng chào hỏi, ôm lấy bố mẹ. Bố mẹ ruột của Linh cũng ra chào đón thông gia, tay bắt mặt mừng.

Nàng dâu bất ngờ khi thấy bố mẹ chồng lái xe 400km về thăm mình.

Chia sẻ với chúng tôi, Linh cho biết cô kết hôn cách đây 7 năm, có một bé trai. Gia đình nhỏ sống và làm việc tại Hà Nội. Vì 2 quê đều xa xôi, lại không tiện đường nên mỗi năm vợ chồng Linh chỉ về ăn Tết ở một quê. Năm 2022, 2023, vợ chồng Linh cũng đã từng về ngoại ăn Tết.

Năm nay, Linh xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại đón Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Biết con dâu nhớ quê nhà, bố mẹ chồng Linh vui vẻ ủng hộ. Ông xã của Linh cũng rất thoải mái, cùng về quê vợ ăn Tết. Với anh, cảm xúc của vợ là điều được ưu tiên.

Tổ ấm nhỏ của Linh.

Nàng dâu xinh đẹp cho biết, vì thương con, nhớ cháu nên sáng mùng 2 Tết, bố mẹ chồng cô đã tự lái xe vượt 400km từ Lào Cai về Thanh Hóa. Ông bà không báo trước về chuyến đi với các con. Khi thấy chiếc ô tô đỗ ở cổng, bố ruột của Linh thắc mắc: “Xe của ai mà nhìn giống xe của bố chồng con thế?”. Thế rồi, khi ông bà bước xuống, Linh xúc động không nói nên lời. Được biết, bố mẹ chồng Linh xuất phát từ lúc 1 giờ sáng và lái xe suốt 9 tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Trong chuyến đi đặc biệt, mẹ chồng Linh chuẩn bị nhiều quà quê như thịt trâu, lạp xưởng gác bếp, cá, bánh kẹo,... Đồng thời, bà còn mua cả váy để tặng bà thông gia.

Bố mẹ Linh rất mừng rỡ khi ông bà thông gia đến thăm nhà, liền làm mấy mâm cỗ thiết đãi, mời họ hàng thân thiết đến chung vui. Bố mẹ chồng Linh ở lại chơi 1 ngày, 1 đêm rồi tiếp tục hành trình lái xe về Lào Cai.

Bố mẹ chồng thương con dâu như con gái

Linh chia sẻ thêm, 7 năm làm dâu, có năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng là cô hơi bỡ ngỡ, nhớ bố mẹ, người thân, nhưng rồi cũng dần quen vì Tết ở nhà chồng cũng rất ấm áp.

“Thường thì Tết ở nhà chồng mình cũng chỉ ăn, ngủ và đi chơi nên thoải mái lắm, tự do, không bị gò bó điều gì. Bố chồng mình hay đưa cả nhà đi du xuân”, Linh tâm sự.

Bố mẹ chồng của Linh.

Nàng dâu xinh xắn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, thoải mái, yêu thương con cháu.

Trong cảm nhận của Linh, bố chồng là người khéo léo, nấu ăn ngon còn mẹ chồng giản dị, chân quê và hay nói đùa nên không khí gia đình luôn vui vẻ. Bố mẹ chồng có 2 người con trai và coi Linh như con gái trong nhà.

Mỗi lần về thăm nhà chồng, Linh cảm giác như được đi nghỉ dưỡng. Nàng dâu xinh đẹp cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ.

