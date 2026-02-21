Cảnh trái ngược của 2 con dâu nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Những ngày đầu năm, khi nhiều người vẫn đang ăn Tết sâu đậm, “còn mùng là còn Tết” thì các thành viên trong gia đình “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đã có các hoạt động đón năm mới khác nhau. Trong đó gây chú ý là hình ảnh hoàn toàn trái ngược của hai nàng dâu nổi tiếng - Tăng Thanh Hà và Linh Rin.

Nếu Hà Tăng đã nhanh chóng kết thúc mùa Tết, lên đường đi du lịch thì Linh Rinh vẫn đang có những khoảnh khắc sum vầy cùng người thân, bạn bè tại Hà Nội.

Theo hình ảnh cập nhật từ Louis Nguyễn, vợ chồng Hà Tăng đang có chuyến du lịch Thái Lan. Cả hai không ngại xếp hàng để chờ đến lượt được phục vụ tại Rung Rueang Pork Tung Noodle - quán mì heo nổi tiếng tại Bangkok (Thái Lan) được nhận danh hiệu Michelin Bib Gourmand.

Vợ chồng Hà Tăng đang đi Thái Lan

Trước đó, ngày 20/2, Hà Tăng throwback hình ảnh trong chuyến đi trượt tuyết tại Nhật Bản dịp Tết Dương lịch. Ngọc nữ một thời của màn ảnh Việt chọn những khung hình tuyết trắng bao phủ, được khen ngầu khi mặc đồ trượt tuyết.

Hà Tăng đăng lại ảnh đi Nhật Bản trượt tuyết

Trong khi đó, Linh Rin lại liên tục cập nhật không khí Hà Nội những ngày đầu năm. Cô dành thời gian sum vầy bên gia đình, gặp gỡ bạn bè thân thiết - Chi Pu, tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết.

Ngoài ảnh check-in với người bạn thân, Linh Rin cũng tiết lộ thêm rằng Chi Pu không chỉ lì xì cho con gái mà còn mừng tuổi cho cả mình.

Đôi bạn bằng tuổi - Linh Rin và Chi Pu hội ngộ đầu năm

Chi Pu mừng tuổi cho Linh Rin và con gái

Trước khi có kế hoạch riêng, cả Linh Rin và Hà Tăng đều đã tề tựu ăn tất niên tại biệt thự nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Như mọi năm, đại gia đình "vua hàng hiệu" đều tập trung đông đủ từ các con, các cháu đến họ hàng, mặc trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba,... thi gói bánh tét. Năm nay, hoạt đông tất niên còn có thêm giải pickleball gia đình.

Hà Tăng đăng ảnh nguyên liệu trong cuộc thi gói bánh tét của gia đình

Linh Rin check-in ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào chiều 29 Tết

Thực tế, lựa chọn của Hà Tăng và Linh Rin cũng khá phổ biến với nhiều người. Có người chọn bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi, có người dành thêm thời gian bên gia đình và bạn bè.

Và có lẽ, điều thú vị nhất nằm ở đó. Bởi Tết, sau tất cả, không phải là nơi để đo đếm ai vui hơn, mà là dịp để mỗi người chọn cách bắt đầu năm mới theo cách khiến mình thấy trọn vẹn nhất.

