Cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia: Cưới xong về cơ ngơi triệu đô, thân thế năm 19 tuổi đã khiến người ta choáng váng

Sau lễ cưới với chú rể người Campuchia từng gây "bão" khắp cõi mạng, mới đây cô dâu đến từ Tây Ninh - Duyên Nguyễn, tiếp tục khiến dân tình không khỏi trầm trồ khi hé lộ về cơ ngơi khủng của mình. Ít ai ngờ rằng phía sau vẻ ngoài giản dị, mộc mạc ấy lại là một nữ giám đốc trẻ tuổi đang điều hành xưởng sản xuất hạt điều trị giá lên đến 1 triệu USD (tương đương khoảng 27 tỷ đồng).

Món quà hồi môn của bố mẹ trao khi con gái lấy chồng

Theo chia sẻ, xưởng hạt điều này là quà hồi môn mà gia đình nhà gái dành tặng cho hai vợ chồng sau khi kết hôn. Không chỉ đơn thuần là tài sản giá trị, đây còn được xem là nền tảng để cặp đôi cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp kinh doanh lâu dài. Đáng chú ý, sau khi cưới, chú rể người Campuchia đã quyết định về Việt Nam ở rể, trực tiếp phụ giúp vợ trong việc sản xuất và quản lý xưởng hạt điều của gia đình.

Trong đoạn clip ghi lại, xưởng hạt điều của Duyên Nguyễn được xây dựng quy mô, chia thành các khu vực riêng biệt: Một bên là khu sản xuất với hệ thống máy móc hiện đại, vận hành theo dây chuyền khép kín; bên còn lại là khu văn phòng làm việc khang trang, đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, trong khuôn viên xưởng còn bố trí riêng không gian để Duyên Nguyễn nghỉ lại, phục vụ những ngày cao điểm sản xuất.

Làm giám đốc từ năm 19 tuổi, vừa đi học đại học vừa điều hành cơ sở sản xuất hạt điều

Không chỉ gây ấn tượng bởi khối tài sản lớn, Duyên Nguyễn còn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và lối sống giản dị. Dù là tiểu thư nhà giàu, nữ giám đốc trẻ vẫn gắn bó với phong cách đơn giản như quần jeans, áo phông, sơ mi basic. Thậm chí có khoảnh khắc, cô đi dép lê mộc mạc cùng ba đến nhận xế hộp, tạo nên hình ảnh đối lập thú vị.

Cô dâu Duyên Nguyễn từng livestream chia sẻ: "Mình làm giám đốc từ năm 19 tuổi rồi chứ không phải bây giờ. Xưởng đó đã được dựng lên lâu rồi, giờ chỉ dựng thêm thôi. Mình ở xưởng còn nhiều hơn ở nhà. Nếu có ngủ thì cũng ngủ luôn trên xưởng. Có khi ở xưởng mọi người tăng ca đến 7 giờ thì mình cũng tăng ca cùng mọi người đến 7 giờ".

Tiền cưới đem đi đầu tư hết, là tiểu thư nhà giàu vẫn mặc áo phông 100 - 200k

Trong lễ cưới tại Việt Nam - Campuchia vừa qua, hai vợ chồng cô được bố vợ tặng 1 mảnh đất hiện đang là xưởng của công ty với giá trị hơn 1 triệu USD. Ngoài ra còn quà hồi môn của hai bên gia đình, trị giá vài chục tỷ gồm vàng bạc trang sức, sổ đỏ và tiền mặt...

Chưa kể, gia đình nhà chú rể đã chuẩn bị 2,6 tỷ tiền nạp tài, một bộ trang sức kim cương gồm bông tai, dây chuyền, lắc tay, 8 tỷ làm quà cưới và 1 tỷ dành riêng cho cô dâu chuẩn bị váy áo trong lễ cưới. Sang đến lễ cưới tại Campuchia, nhà trai tiếp tục trao hồi môn hơn 20 tỷ tiền mặt...

Và mới đây, trong một buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Duyên Nguyễn đã thẳng thắn chia sẻ về "số phận" khoản tiền cưới bạc tỷ của mình: "Tiền cưới của mình có nhiều đâu, mình đem đi đầu tư hết rồi" , khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước tư duy kinh doanh sớm và cách quản lý tài chính của cô dâu 10x.

Dù xuất thân trong gia đình khá giả và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, nhưng Duyên Nguyễn lại gây thiện cảm bởi lối sống giản dị, gần gũi. Cô không chạy theo hàng hiệu, không cầu kỳ trong ăn mặc mà trung thành với phong cách đơn giản như quần jeans, áo phông, sơ mi basic.

Nữ giám đốc 10x cũng thẳng thắn chia sẻ: "Ở nhà mình toàn mặc áo thun 100 – 200 ngàn, áo công ty, đồng phục công nhân như nào thì mình mặc y chang vậy, đỡ phải suy nghĩ. Sáng cứ thay bộ đồ rồi đi làm. Mình còn không skincare, cũng không bôi kem hay body cho da mềm mại, mình làm biếng lắm".

Không chỉ cô dâu, chú rể người Campuchia cũng khiến cộng đồng mạng chú ý bởi xuất thân "không phải dạng vừa". Được biết, anh là thiếu gia của một gia đình kinh doanh giàu có bậc nhất vùng, chuyên buôn bán và thu mua nông sản.

Tuy nhiên, trái ngược với hình dung về một "cậu ấm", chú rể lại có phong cách sống vô cùng giản dị, gần gũi. Anh thường xuyên diện áo phông, quần jeans đơn giản, đồng điệu với style mộc mạc của vợ. Chính sự tương đồng trong lối sống, suy nghĩ và tinh thần lao động đã giúp cặp đôi dễ dàng thấu hiểu, gắn bó và cùng nhau phát triển sự nghiệp.



