TGĐ Viết Vương - chồng Hoa hậu Đỗ Hà bỗng vướng tranh luận

Mới đây, hình ảnh TGĐ Tập đoàn Sơn Hải - Nguyễn Viết Vương và vợ Hoa hậu Đỗ Hà xuất hiện ở sân bay đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng son được nhiều người quan tâm bởi cũng khá lâu sau đám cưới, cả hai mới lọt ống kính “team qua đường”.

Cả Viết Vương và Đỗ Hà đều đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị tại sân bay. Song, một cử chỉ của nam doanh nhân dành cho vợ bỗng được dân tình thảo luận sôi nổi. Cụ thể, dù không đi cạnh nhau hay nắm tay tình cảm nhưng thiếu gia Viết Vương lại ghi điểm với hành động xách vali cho vợ.

Trong khi Đỗ Hà khá “rảnh tay” thì Viết Vương lại tay xách nách mang khiến cộng đồng mạng liên tục bình luận.

Hình ảnh Viết Vương kéo vali cho Đỗ Hà tại sân bay thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Thậm chí từ khóa liên quan cũng được gợi ý khi tìm kiếm trên TikTok

Nhiều người dành lời khen cho nam doanh nhân bởi sự tinh tế, thể hiện sự chăm sóc dành cho Đỗ Hà qua những hành động đời thường. Không những thế, nhiều người còn cho rằng Viết Vương rất ga lăng, thương vợ nên hầu hết trong những lần xuất hiện chung, anh không để Đỗ Hà phải cầm đồ, xách nặng bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, trái với quan điểm trên nhiều người lại cho rằng hành động xách vali cho vợ khá bình thường, là điều hiển nhiên mà đàn ông nên làm. Do đó, một số cư dân mạng cho rằng việc này cũng không có gì quá để trầm trồ hay ngưỡng mộ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình thấy cũng bình thường mà, không phải ông chồng nào cũng làm vậy cho vợ mình hả?”.

- “Ê nha, tui người bình thường thôi mà đi đâu cũng chỉ xách mỗi túi nhỏ của mình, còn lại thì chồng tui thầu hết. Nên hành động này cũng không có gì quá wow đâu mấy bà”.

- “Thực ra cũng đáng yêu, tinh tế nhưng không đến mức ‘ngôn tình hóa’ lên đâu vì đây là cử chỉ bình thường mà đàn ông nào cũng làm”.

- “Đừng ai nói chồng ai cũng vậy chứ mình thấy những người ở vị trí giống như Viết Vương thì hình ảnh này cũng là hiếm mà”.

- “Vậy chắc do mình tự lập quá rồi, vì mình toàn tự làm hết chứ chồng phải nhắc mới làm”.

- “Nhà mình là đồ ai người đó xách nên mình thấy như này rất đáng ngưỡng mộ”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên “team qua đường” bắt gặp Viết Vương xách đồ giúp Đỗ Hà . Trước đây khi cả hai chưa công khai quá nhiều về mối quan hệ, trong những lần bị bắt gặp ngoài đời, netizen cũng chứng kiến nam thiếu gia luôn phụ giúp, là người xách túi cho vợ.

Viết Vương từng được bắt gặp cùng vợ đi chợ và anh luôn trong trạng thái "tay xách nách mang"

Dù đi đâu Viết Vương luôn thể hiện cử chỉ ga lăng, tinh tế và chăm sóc cho Đỗ Hà

TGĐ doanh nghiệp nghìn tỷ từng nhận nhiều lời khen bởi sự nhẹ nhàng, quan tâm với bạn đời. Ngoài việc xách đồ, Viết Vương còn sẵn sàng đứng phía sau đợi vợ chọn đồ, lúc lại nhiệt tình quay clip chụp ảnh hay đu trend cùng vợ. Chính những hình ảnh đời thường như vậy khiến nhiều người bày tỏ Viết Vương chính là “chồng nhà người ta” trong truyền thuyết.

Trước khi công khai nắm tay nhau về chung một nhà vào cuối năm 2025, TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ thị Hà từng có quãng thời gian dài hẹn hò kín đáo. Doanh nhân này không ồn ào trên mạng xã hội, không lộ diện trong các khung hình, nhưng lại luôn ở ngay cạnh đồng hành cùng nàng Hậu.

Trong vài năm qua, cặp đôi đã nhiều lần được các “Conan Internet” phát hiện ra hint hẹn hò như cùng đi du lịch Nhật Bản vào đầu năm 2024, xuất hiện ở Thượng Hải vào tháng 10 cùng năm. Dù đi cùng nhau, cả hai tuyệt nhiên không đăng ảnh chung, chỉ có sự trùng hợp về góc chụp và thời điểm đăng ảnh lên MXH.

Cũng chính từ những chuyến đi này, nhiều người khẳng định ảnh check-in khi đi du lịch của Đỗ Hà là tác phẩm của Viết Vương . Vì được gọi vui là phó nháy chuyên nghiệp của nàng Hậu nên không xuất hiện trước ống kính, nhưng hình bóng doanh nhân vẫn lại luôn hiện diện trong từng khung hình theo cách của mình.