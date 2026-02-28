Visual cực đỉnh của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh tại chương trình “Khởi”

Xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục trắng thanh lịch, nam doanh nhân sinh năm 1989 gây ấn tượng mạnh với visual lịch lãm cùng phong thái tự tin, cuốn hút. Không chỉ khiến khán giả trầm trồ bởi diện mạo như "hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích", Phó Chủ tịch SHB còn thực sự chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Người gieo mầm xanh" – một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh "đốn tim" khán giả với visual cực đỉnh và giọng hát đầy cảm xúc

Trong không gian sân khấu được dàn dựng tinh tế, phần hòa tấu piano và violin tạo nên bầu không khí sâu lắng, làm nổi bật chất giọng ấm áp và giàu cảm xúc của anh. Từng câu hát vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, nhận về những tràng pháo tay không ngớt từ khán phòng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi một lãnh đạo ngân hàng lại có thể trình diễn tự tin và giàu cảm xúc đến vậy.

Màn biểu diễn của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật của chương trình, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến dành lời khen cho sự chỉn chu từ hình ảnh, thần thái đến cảm xúc anh truyền tải qua âm nhạc.

"Visual xuất sắc, giọng hát hay, tổng tài SHB đỉnh quá"; "Lãnh đạo SHB đa tài quá"; "Sinh ra làm ca sĩ nhưng dòng đời xô đẩy làm ngân hàng là đây"; "Coi Phó Chủ tịch SHB hát mà tôi tưởng đang xem show Anh trai với Anh tài đó"; "Xem 10 lần rồi mà vẫn mê quá, chính thức thành fan sếp Vinh"... là một số bình luận trên mạng xã hội sau khi xem màn trình diễn này.

Màn trình diễn của Phó Chủ tịch SHB đang gây sốt trên mạng xã hội

Đây không phải lần đầu "vị tổng tài" khiến người nghe bất ngờ với khả năng nghệ thuật của mình. Trước đó, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập SHB, doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng khiến nhiều người tan chảy với bản mashup "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".

Doanh nhân sinh năm 1989 ghi điểm với phong thái tự tin, cuốn hút

Đỗ Quang Vinh hiện là một trong những doanh nhân trẻ nổi bật nhất lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Trước khi đảm nhận vai trò lãnh đạo tại Ngân hàng SHB và Công ty Chứng khoán SHS, anh từng có thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, tích lũy kinh nghiệm phong phú trong quản trị tài chính, đầu tư và điều hành doanh nghiệp. Với phong cách lãnh đạo trẻ trung, sáng tạo và quyết liệt, Đỗ Quang Vinh đã mang đến làn gió mới cho SHB và SHS, chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, ứng dụng công nghệ tài chính và mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế.

Không chỉ ghi dấu ấn trên thương trường, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu lượng theo dõi ấn tượng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm nhờ hình ảnh doanh nhân hiện đại: bản lĩnh trong công việc, chỉn chu trong phong cách và giàu cảm xúc trong đời sống tinh thần.

"Khởi" là chương trình chào Xuân Bính Ngọ do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thực hiện và công chiếu dịp đầu năm trên fanpage SHB Một Nhà và kênh YouTube của Ngân hàng SHB. Chương trình được xây dựng theo format hiện đại kết hợp talkshow, game tương tác và các tiết mục nghệ thuật, dẫn dắt bởi MC Trần Ngọc.