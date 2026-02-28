Mỹ nhân phim giờ vàng VTV nói thẳng chồng lãnh đạo: "Em thấy dạo này bớt yêu anh đi một tí rồi đấy"

Đan Lê mới đây khiến nhiều khán giả thích thú khi chia sẻ dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật chồng đầy thẳng thắn nhưng cũng rất đỗi sâu sắc. Trong bài viết, cô kể lại một cuộc đối thoại đáng nhớ với ông xã - đạo diễn Nguyễn Khải Anh, xoay quanh câu nói tưởng như "báo động đỏ": "Em thấy dạo này bớt yêu anh đi một tí rồi đấy!".

Đan Lê và ông xã Nguyễn Khải Anh

Theo lời Đan Lê, sau một cuộc cự cãi, cô từng buột miệng nói điều này với chồng. Và phản ứng của anh khiến cô bất ngờ:

"Có lần mình nói thế với anh chồng sau cuộc cự cãi. Anh chồng thản nhiên trả lời: "Bình thường. Tình yêu chứ có phải cục đá đâu mà lúc nào cũng y nguyên".

Mình đã định giận dỗi thêm, vì ý của mình… "bớt yêu" là một tín hiệu báo động. Nhưng thái độ bình thản của anh làm mình khựng lại. Ừ, đúng thật. Tình yêu không phải cục đá. Con người vẫn lý tưởng hoá tình yêu. Phải luôn đầy ắp. Phải luôn nồng nhiệt, giống như ngày đầu.

Nhưng tình yêu trong hôn nhân, xét cho cùng là chuyện của hai người giữa chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Ở đó sẽ có những hôm nắng ấm, vợ chồng, con cái nói cười rôm rả, ăn bữa cơm nhà. Nhưng cũng có những ngày sức cùng lực kiệt, một tiếng thở cũng trở nên nặng, một ánh mắt cũng thấy chạnh lòng… Thì “bớt yêu một tí” chẳng phải điều gì quá tệ.

Mình từng nghĩ tình yêu là không đổi thay. Nhưng đến một lúc mình hiểu ra: tình yêu trưởng thành là cho phép thay đổi. Cho phép mình có những ngày bất ổn, có lúc thấy xa. Và đủ bình tĩnh để thừa nhận: "Em bớt yêu anh một tí" - mà không biến thành lời tuyên chiến. Vì thành thật là: bớt một tí hôm nay, có thể lại nhiều hơn một tí vào ngày mai.

Tình yêu không phải cục đá.Nó là một cơ thể sống. Có nhịp thở, lúc yếu, lúc khỏe. Nhưng quan trọng nhất trong một mối quan hệ bền lâu, không phải tình yêu vơi hay đầy, mà là dẫu thế nào chúng ta vẫn chọn ở lại đây.

Và sau rất nhiều năm, điều mình học được không phải cách yêu nhiều hơn. Mà là cách không hoảng sợ khi yêu ít đi một chút. Bạn có bao giờ thấy mình “bớt yêu” ai đó chưa?".

Chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người đã bước vào hôn nhân. Đặc biệt, dòng kết bài hài hước nhưng cũng đầy tình cảm của Đan Lê khiến dân mạng bật cười: " Chúc mừng sinh nhật tình yêu ‘bớt đi một tí’ của em! Chúc anh tuổi mới cái gì cũng thêm… trừ vợ ".

Vợ chồng Đan Lê là cặp đôi đẹp của showbiz miền Bắc

Đan Lê và Nguyễn Khải Anh kết hôn năm 2011, là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của showbiz phía Bắc. Nguyễn Khải Anh là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình đình đám trên sóng VTV, từng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC. Hiện tại, anh rời VTV sau 25 năm, cùng diễn viên Mai Thu Huyền sáng lập học viện điện ảnh.

Trong khi đó, Đan Lê từng ghi dấu ấn qua nhiều phim giờ vàng như Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử, Cả một đời ân oán... Ngoài ra, cô cũng được yêu mến qua vai trò MC của chương trình Dự báo thời tiết.