Bước vào căn hộ 68m² này mới hiểu: Sạch sẽ là phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà

Giữa thời buổi người ta dễ bị cuốn vào những cuộc đua nội thất đắt tiền, nhà rộng – đồ xịn – thiết kế cầu kỳ, căn hộ 68m² của một người mẹ trung niên dưới đây lại khiến nhiều người phải dừng lại. Không phải vì sang trọng, mà vì… quá sạch. Sạch đến mức ai bước vào cũng thấy lòng dịu xuống.

Chủ nhân của ngôi nhà không phải kiến trúc sư, cũng không phải chuyên gia decor. Nhưng cách chị tổ chức không gian, giữ mọi thứ ngăn nắp và tối giản đã biến căn hộ nhỏ thành một nơi đáng sống thực sự.

Lối vào: Thiết kế thực tế hơn là chạy theo xu hướng

Khu vực lối vào được thiết kế rất "đời". Phần đáy tủ được để trống để đặt giày đi hằng ngày, không cần mở cửa – đóng cửa lỉnh kỉnh. Ở giữa là một hốc nhỏ để chìa khóa, ví, khẩu trang – những thứ thường thất lạc nhất.

Đặc biệt, chiếc gương soi toàn thân có thể kéo ra linh hoạt. Khi cần treo mũ cho con, nó là một ngăn cất đồ; khi chuẩn bị ra ngoài, chỉ cần kéo ra là có ngay gương kiểm tra trang phục. Nhỏ thôi, nhưng đủ cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng.

Phòng khách: Trắng - gỗ - xám nhạt và cảm giác "nhẹ đầu"

Căn nhà chỉ rộng 68m² nhưng trông thoáng hơn thực tế nhờ sử dụng tường trắng làm nền chủ đạo, kết hợp sàn gạch sáng màu và nội thất gỗ tự nhiên. Chỉ ba tông màu chính, không cầu kỳ, nhưng tổng thể vô cùng sạch sẽ và ấm áp.

Điểm nhấn đặc biệt là bức tường sách phía sau sofa. Từ năm 15 tuổi, chủ nhà đã mơ về một không gian sống có sách bao quanh. Giờ đây, phòng khách đồng thời là phòng đọc, với một mảng tường sách làm phông nền.

Trước sofa là chiếu tatami – nơi có thể ngồi, nằm đọc sách thoải mái. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bật đèn lên và thấy không gian sáng, thoáng, gọn gàng – cảm giác như được "reset" lại tinh thần.

Có người từng nói: "Nhà có nhiều sách thì không cần phải khoe mẽ." Ở đây, câu nói đó hoàn toàn đúng.

Bếp - phòng ăn: Ít đồ lộ ra, nhiều thứ được "giấu kỹ"

Khu bếp và phòng ăn chung một không gian, thiết kế theo nguyên tắc dễ bảo trì nhất có thể. Tường và sàn đều là gạch sáng màu, tạo cảm giác rộng và sạch.

Gia vị, dụng cụ, lò vi sóng, lò nướng – tất cả những gì có thể treo lên tường đều được treo. Mặt bàn bếp gần như trống trơn. Thậm chí, mặt bên của tủ lạnh cũng được tận dụng để gắn phụ kiện.

Càng ít đồ bày ra ngoài, việc lau chùi càng nhanh. Và bếp – nơi dễ bừa bộn nhất – lại trở thành khu vực gọn gàng nhất.

Phòng ngủ: Gọn gàng đến mức ánh nắng cũng "dịu hơn"

Phòng ngủ của người mẹ trung niên này không có gì cầu kỳ. Sàn sạch bóng, giường phẳng phiu. Bên cạnh tủ quần áo là một kệ mỏng chỉ rộng 27cm – đủ để làm giá sách cho thói quen đọc trước khi ngủ.

Phòng của con gái được thiết kế theo kiểu tatami có ngăn kéo bên hông. Vừa là giường, vừa là nơi lưu trữ. Không cần thêm quá nhiều tủ kệ.

Cô bé rất thích không gian riêng này và từng nói: "Con muốn đóng cửa lại và bước vào thế giới của con." Một căn phòng nhỏ, nhưng đủ để trẻ cảm thấy được tôn trọng và an toàn.

Phòng thay đồ - làm việc: Nhỏ nhất nhà nhưng "quyền lực" nhất

Căn phòng phía Bắc được tận dụng làm phòng thay đồ kiêm phòng làm việc. Một dãy tủ cao sát trần chứa gần như toàn bộ quần áo trong nhà.

Chủ nhà thừa nhận: đây chính là "chìa khóa" giúp ngôi nhà luôn gọn gàng. Khi có đủ chỗ cất, bạn sẽ không có lý do để bày đồ ra ngoài.

Giá sách bên trái bàn làm việc chứa những cuốn dùng để viết lách và chuẩn bị bản thảo. Mọi thứ có vị trí riêng, và luôn quay về đúng vị trí sau khi sử dụng.

4 nguyên tắc giữ nhà sạch của người mẹ trung niên

Đi làm cả ngày, không có nhiều thời gian dọn dẹp - vậy làm sao vẫn giữ được nhà sạch?

Chủ nhà chia sẻ 4 nguyên tắc đơn giản:

1. Tủ phải chạm trần khi thiết kế: Vừa tăng không gian lưu trữ, vừa tránh bám bụi phía trên. Áp dụng nguyên tắc "80% khuất – 20% lộ": phần lớn đồ nên được cất trong tủ.

2. Dọn và bỏ định kỳ: Những thứ bẩn nhất không phải sàn nhà – mà là đồ không dùng đến. Quần áo lâu không mặc, bát đĩa cũ, đồ chơi hỏng… Cho đi được thì cho, không thì bỏ dứt khoát.

3. Mỗi món đồ có một chỗ cố định: Đây là thói quen quan trọng nhất. Không phải dọn nhiều, mà là trả đồ về đúng vị trí ngay sau khi dùng.

4. Dọn ngay khi có thể: Lau bếp khi còn ấm, lau nước trong bồn rửa, làm sạch cống thoát nước định kỳ. Chỉ 1 phút mỗi ngày, nhưng ngăn được 30 phút dọn dẹp cuối tuần.

Sạch sẽ - phong thủy tốt nhất của một ngôi nhà

Không phải tượng đá quý hay cây tài lộc đắt tiền, sự sạch sẽ mới là yếu tố phong thủy mạnh mẽ nhất.

Một ngôi nhà bừa bộn dễ khiến người sống trong đó cũng rối trí, mất tập trung và dễ cáu gắt. Ngược lại, khi cửa sổ sáng, sàn nhà sạch, đồ đạc ngăn nắp – tinh thần tự nhiên cũng dịu lại.

Cuối cùng, điều khiến căn hộ 68m² này trở nên đáng mơ ước không phải diện tích, mà là cảm giác bình yên khi bước vào.

Vì xét cho cùng, chỉ khi gột sạch bụi bặm khỏi không gian sống, người ta mới thật sự có chỗ để nghỉ ngơi và để sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn.