Lộ cảnh Yên Đan nắm tay tình tứ với nam nghệ sĩ nổi tiếng showbiz, hơn nhau cả con giáp

Những khoảnh khắc tay trong tay của cả hai tại các sự kiện mới đây nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bàn tán.

Đó là Yên Đan (SN 1997) và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Sn 1983)!

Mới đây, cả hai cùng tham gia diễn xuất trong dự án điện ảnh Ốc Mượn Hồn. Trong những sự kiện ra mắt, cinetour chung, cả hai thường được bắt gặp đi cùng, chụp hình với nhau, ở phía sau hậu trường cũng đu trend, quay TikTok chung.

Netizen tò mò về mối quan hệ của cặp đôi. Ảnh chụp màn hình.

Cả hai tay trong tay đi vào rạp chiếu phim. Nguồn: Chum Chum.

Đáng chú ý, mới đây trên mạng xã hội còn xuất hiện đoạn clip quay từ đằng sau, cả hai nắm tay nhau cực tình tứ. Ban đầu nhiều người không nhận ra khi nhìn bóng lưng, còn nhầm lẫn đây cặp đôi nào. Thậm chí, ở góc quay khi vào gần đến rạp chiếu, vợ Anh Đức - Anh Phạm còn ngỡ ngàng trước hành động của hai người.

Ở các clip sau đó, cũng trang phục này, nam nhạc sĩ còn đi gắp gấu cho mỹ nhân quê Đắk Lắk.

Điều này khiến cho không ít cư dân mạng thêm phần tò mò, hoài nghi về tình trạng mối quan hệ của cả hai. Trên mạng xã hội cụm từ khóa “Yên Đan Nguyễn Văn Chung” thu hút nhiều lượt truy cập, thắc mắc liệu cả hai đang tìm hiểu, hẹn hò hay đây chỉ là tương tác giữa đồng nghiệp khi đang cùng quảng bá chung cho một dự án.

Cả hai xuất hiện chung, năm tay khi tham gia các sự kiện mới đây. Nguồn: bizdayyy, moviedi_

Tình cảm cỡ này... Nguồn: Chum Chum.

Hiện tại, cả Yên Đan lẫn Nguyễn Văn Chung đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hâm mộ cặp đôi đã xuất hiện nhiều lượt bàn tán xoay quanh chủ đề về khoảng cách tuổi tác, tình trạng mối quan hệ. Nguyễn Văn Chung hơn Yên Đan 14 tuổi, từng trải qua một lần đổ vỡ và hiện làm bố đơn thân; còn hot girl này đã chia tay người yêu vào năm ngoái. Hiện tại, cả hai đều độc thân.

“Chắc là PR cho phim thui mọi người ơi”, “Nhìn đằng sau thì cũng tình cảm đó mà biết được hai người này cái thấy mắc cười ngang”, “Trai không vợ, gái không chồng chồng đến với nhau thì cũng là điều bình thường. Họ đều là người trưởng thành, tự do, đủ chín chắn cho mình một mối quan hệ tình cảm rồi! Khoảng cách 83-97 cũng không phải là gì to tát cả, người đồng điệu về tâm hồn là đủ!”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Dẫu vậy, một hướng khác vẫn tin đây chỉ là content thu hút tương tác trên MXH, tăng sức nóng cho bộ phim mà cặp đôi được mời đến xem.

Visual trong veo của Yên Đan dạo này. Ảnh: FBNV.

Về đời tư của Yên Đan, vào tháng 2/2025, trên trang Facebook cá nhân, cô thông báo chia tay bạn trai song tính Đỗ Nhật Hoàng, sau 2 năm yêu. Mỹ nhân quê Đắk Lắk cho biết cả hai vẫn sẽ là những người bạn tốt, chúng mình vẫn sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và chia sẻ những buồn vui cùng nhau. Sau đó, cả hai cũng thỉnh thoảng “chạm mặt” nhau tại các sự kiện, vẫn hỏi han bình thường. Vì cùng hoạt động nghệ thuật nên cũng ủng hộ cho dự án của đối phương.

Kể từ đó đến nay, Yên Đan cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Yên Đan hiện đang sống, làm việc tại TP.HCM. Mỹ nhân Đắk Lắk có trong tay 2 bằng cử nhân ở ngành Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM và ngành Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc của trường Trung cấp Múa TP.HCM.

Năm 2024, Yên Đan giật giải Quán quân chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn.

Hiện tại ngoài vai trò KOL, KOC trên MXH, Yên Đan còn là người mẫu, diễn viên. Sau khi tham gia bộ phim truyền hình ăn khách Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cô trở thành mỹ nữ phim Việt giờ vàng thu hút được nhiều sự chú ý.