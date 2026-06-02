File ghi âm của bạn thân chị H. đang gây bão: Chồng phản bội trước mặt, bạn thân “đâm sau lưng”

Cả hai người bạn này nói qua nói lại, cho rằng H. bên ngoài tỏ ra ngây thơ nhưng thực chất “nguy hiểm”, “mưu mô” và thậm chí dùng nhiều từ ngữ nặng nề để đánh giá đời tư của cô.

Bạn bè thân thiết với nhau, chuyện gì cũng có thể đem ra kể. Từ chuyện được người yêu tặng quà, lo cho gia đình, cho tiền đi khám bệnh cho đến những góc khuất trong hôn nhân, tình cảm… Nhiều khi chỉ nghĩ đơn giản là “bạn thân mà”, nên chẳng ngại chia sẻ. Nhưng rồi đến một ngày, khi mọi mối quan hệ vỡ tung trên mạng xã hội, những câu chuyện từng được kể trong sự tin tưởng ấy lại bất ngờ trở thành “vũ khí” quay ngược về phía mình.

Đó cũng là lý do đoạn ghi âm đang viral trên mạng xã hội khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Cụ thể, L. - người được cho là đã chen vào cuộc hôn nhân của H. từ năm 2022 bất ngờ đăng tải một file ghi âm được cho là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người bạn thân của H.

Bộ đôi bạn thân chị H. lộ file ghi âm điện thoại, nói xấu chị H. Ảnh minh họa.

Theo chia sẻ từ phía L., hai nhân vật xuất hiện trong đoạn hội thoại là chị L.S. - chủ một cửa hàng đồ golf cao cấp kiêm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và N.B.K - nữ TikToker nổi tiếng với hình ảnh gia đình tích cực trên mạng xã hội.

Cả hai đều được biết đến là những người khá thân thiết với H., từng thường xuyên xuất hiện cùng nhau ngoài đời lẫn trên MXH.

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là trong đoạn ghi âm, hai người này lại liên tục có những nhận xét tiêu cực về H., từ chuyện tính cách, đời tư cho tới drama tình cảm kéo dài suốt nhiều năm qua. Chính vì vậy, sau khi file ghi âm bị tung lên mạng, tâm điểm tranh cãi lập tức không chỉ xoay quanh màn đấu tố chuyện ngoại tình, mà còn chuyển sang câu chuyện tình bạn: Thân thiết là thế mà giờ “đâm sau lưng bạn”.

Theo file ghi âm, cả hai người bạn này nói qua nói lại, cho rằng H. bên ngoài tỏ ra ngây thơ nhưng thực chất “nguy hiểm”, “mưu mô” và thậm chí dùng nhiều từ ngữ nặng nề để đánh giá đời tư của cô.

Không dừng lại ở đó, cả hai còn nhắc tới chuyện tình cảm trong quá khứ của H., cho rằng cô từng có mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình suốt 10 năm nên hiện tại “không nên tố ngược tiểu tam”.

Một đoạn trong file ghi âm đang được chia sẻ rộng rãi có nội dung: “ Em thừa biết H. ngày xưa yêu thằng kia vào tù ra tội. Thách thức cả vợ nó mà bây giờ cứ nhơn nhơn cái mặt ra. Nói đạo lý nữa chứ. Chứ có phải liêm (trong sạch), chính chuyên gì với ai đâu”.

Ngoài ra, hai người này còn bày tỏ sự bênh vực dành cho L., cho rằng H. đang làm mọi chuyện đi quá xa khi liên tục livestream, đăng bài đấu tố, khiến câu chuyện kéo dài không dứt.

Cả hai cho biết từng nhiều lần khuyên H. dừng lại nhưng không thành, từ đó quyết định nghỉ chơi.

Cho những ai chưa biết thì ồn ào giữa L. và H. bắt đầu từ năm 2022 khi H. công khai tố L. là “người thứ ba” chen vào cuộc hôn nhân của mình. Thời điểm đó, H. liên tục đăng tải bài viết, livestream và chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến việc chồng ngoại tình, cho rằng L. là nguyên nhân khiến gia đình cô đổ vỡ.

Về phía L., cô cũng nhiều lần lên tiếng đáp trả, phủ nhận một số cáo buộc và cho rằng câu chuyện không hoàn toàn như những gì đang bị kể trên mạng xã hội. Drama khi ấy nhanh chóng kéo dài với hàng loạt màn đấu tố qua lại, từ việc tung tin nhắn, clip, kể chuyện hậu trường cho đến những buổi livestream thu hút đông đảo người xem, kéo dài đến tận bây giờ.

Hiện chưa rõ đoạn ghi âm này được ghi lại trong hoàn cảnh nào và tính xác thực tới đâu. Tuy nhiên, sau khi bị phát tán lên mạng xã hội, hai người bạn thân của H. lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi.

Một trong hai nhân vật được nhắc tên hiện đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân.

Dưới các bài đăng liên quan đến drama, điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lúc này lại không hoàn toàn là câu chuyện “tiểu tam - chính thất”, mà là cách những người từng được gọi là bạn thân nói về nhau phía sau lưng.

Nhiều người cho rằng chị H. đang là người buồn nhất lúc này khi vừa bị chồng phản bội, bạn than cũng "đâm sau lưng". Ảnh minh họa.

Bởi trong đời sống thường ngày, ai cũng từng có kiểu tình bạn mà chuyện gì cũng kể. Từ chuyện chồng con, tiền bạc, tình cảm cho tới những góc tối riêng tư nhất. Có những câu lúc tâm sự chỉ để xả cảm xúc, có những bí mật chỉ vì tin tưởng nên mới dám nói ra. Nhưng khi mối quan hệ rạn nứt, chính những điều từng được chia sẻ trong sự thân thiết ấy lại trở thành thứ dễ khiến người ta tổn thương nhất.

Nhiều netizen cho rằng điều đáng sợ trong các mối quan hệ không hẳn là việc nghỉ chơi hay bất đồng quan điểm, mà là cảm giác hôm nay vẫn ngồi ăn uống, chụp ảnh cùng nhau, ngày mai đã có thể trở thành nhân vật chính trong những cuộc trò chuyện đầy phán xét phía sau lưng.

Đặc biệt trong đoạn ghi âm đang lan truyền, điều khiến nhiều người “sốc” không nằm ở chuyện góp ý hay khuyên can bạn mình dừng drama, mà là cách dùng những câu chuyện quá khứ, đời tư và cả những điều từng được kể trong lúc thân thiết để đánh giá, hạ thấp nhau bằng những từ ngữ khá nặng nề.

“Người ngoài làm mình buồn một, bạn thân làm mình thất vọng gấp mười”, “Đúng kiểu lúc thân thì chuyện gì cũng biết, nghỉ chơi xong quay ra kể hết”, “Nghe xong mới thấy không phải bí mật nào cũng nên kể cho bạn bè”, “Drama nào rồi cũng qua nhưng kiểu tình bạn này mới khiến người ta lạnh người”,… là những bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Hiện phía H. vẫn chưa lên tiếng về đoạn ghi âm đang lan truyền. Trong khi đó, drama giữa các bên vẫn tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.