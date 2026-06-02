Biti’s Kids kết hợp cùng NS Nguyễn Văn Chung ra mắt phim hoạt hình âm nhạc mùa hè

Chào hè 2026, Biti’s Kids kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nghệ sĩ tạo hình Tidu ra mắt phim hoạt hình âm nhạc “Chuyến phiêu lưu mùa hè”, mang đến một thế giới tuổi thơ giàu trí tưởng tượng, âm nhạc và niềm vui khám phá.

Sau thành công của bộ phim hoạt hình "Mùa hè mộng mơ" ra mắt năm 2024, mùa hè năm nay Biti’s Kids tiếp tục mang đến cho các em nhỏ một dự án mới mang tên "Chuyến phiêu lưu mùa hè". Điểm đặc biệt là lần đầu tiên thương hiệu kết hợp phim hoạt hình 3D với âm nhạc để kể câu chuyện về tuổi thơ và những trải nghiệm mùa hè đậm chất 8X, 9X như chơi đuổi bắt, thả diều, chạy nhảy tại khu vườn của mẹ.

Ca khúc chủ đề được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người đứng sau nhiều bài hát thiếu nhi quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Thông qua âm nhạc, Biti’s Kids muốn gửi gắm thông điệp rằng mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học mà còn là cơ hội để trẻ em vui chơi, khám phá thế giới xung quanh, phát huy trí tưởng tượng và kết nối với thiên nhiên.

"Chuyến phiêu lưu mùa hè" kể về hành trình của ba người bạn nhỏ quen thuộc trong vũ trụ hoạt hình của Biti’s Kids gồm Gấu Chú Tâm, Cindy và Toro. Bắt đầu từ khu vườn rau của mẹ, bộ ba bước vào một chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ khi những loại rau củ quen thuộc như cà rốt, củ hành hay củ cải bỗng trở thành những người bạn đồng hành thú vị.

Từ khu vườn nhỏ, các nhân vật cùng nhau trải nghiệm những hoạt động gắn liền với tuổi thơ như thả diều, vui chơi ngoài trời, khám phá nhiều vùng đất mới và tận hưởng những khoảnh khắc hồn nhiên bên bạn bè. Toàn bộ câu chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ hoạt hình 3D sinh động, kết hợp cùng âm nhạc vui tươi, mang đến cảm giác gần gũi với trẻ em nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật.

Theo đại diện Biti’s Kids, dự án lần này tiếp tục theo đuổi định hướng xây dựng những không gian sáng tạo dành cho trẻ em, nơi các em được khuyến khích phát triển khả năng tưởng tượng, thể hiện năng khiếu cá nhân và trải nghiệm những kết nối tích cực với thế giới xung quanh và gia đình mà thương hiệu vẫn luôn xây dựng thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp như "Trạm Hạnh Phúc".

Một trong những điểm nhấn của MV là sự kết hợp giữa âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật tạo hình. Dự án có sự đồng hành của nghệ sĩ Tidu - người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo hình đồ chơi bằng đất sét. Hình ảnh các nhân vật được xây dựng theo phong cách vui nhộn, giàu cảm xúc và gần gũi với trẻ nhỏ, góp phần tạo nên một thế giới mùa hè đầy màu sắc.

Thông qua "Chuyến phiêu lưu mùa hè", Biti’s Kids tiếp tục theo đuổi thông điệp đã được thương hiệu kiên định trong nhiều năm qua: trẻ em cần được tiếp cận với hạnh phúc ngay từ khi còn nhỏ thông qua ba kết nối quan trọng gồm kết nối với bản thân, kết nối với người khác và kết nối với thiên nhiên.



Kể từ năm 2024, Biti’s Kids lựa chọn cách tiếp cận khác biệt khi không tập trung nói về sản phẩm mà sử dụng các hoạt động nghệ thuật, giáo dục và vui chơi như những điểm chạm để đồng hành cùng trẻ em Việt Nam. Với sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nghệ sĩ Tidu trong dự án lần này, thương hiệu mong muốn lan tỏa thông điệp rằng mỗi đứa trẻ đều sở hữu những tiềm năng riêng và cần được trao cơ hội để phát triển trong một môi trường giàu cảm hứng, sáng tạo và yêu thương.

"Chuyến phiêu lưu mùa hè" được xem như món quà mà Biti’s Kids gửi tặng các em nhỏ nhân dịp hè 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng trẻ em Việt Nam thông qua những hoạt động tích cực, không gian nghệ thuật và các giá trị hướng đến sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.