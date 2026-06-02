Cả thành phố chứng kiến màn cầu hôn bằng drone hoành tráng: Nữ chính có profile đáng nể thế nào?

Mới đây, Threads xôn xao trước hàng loạt video ghi lại một màn cầu hôn bằng drone quy mô lớn xuất hiện trên bầu trời khu vực Tsim Sha Tsui - hay còn gọi là Tiêm Sa Chủy, trung tâm du lịch, mua sắm và giải trí sầm uất bậc nhất nằm ở phía nam bán đảo Cửu Long, Hồng Kông, Trung Quốc.

Chỉ trong thời gian ngắn, những đoạn clip được chia sẻ từ nhiều góc quay khác nhau đã nhanh chóng viral, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Trong các video, hàng trăm chiếc drone đồng loạt tạo thành nhiều hình ảnh và thông điệp lãng mạn giữa bầu trời đêm như hoa hồng khổng lồ, hình người quỳ gối cầu hôn, dòng chữ "I Love You", "Marry Me" hay câu thông điệp: "Tonight love writes itself across the sky and into eternity" (Tối nay, tình yêu được viết lên bầu trời và kéo dài đến mãi mãi).

Khung cảnh lung linh, hoành tráng khiến không ít người ban đầu còn tưởng rằng đây là một chương trình trình diễn ánh sáng của thành phố. Sau đó mới nhận ra đây chính là cầu hôn bằng drone.

Từ người dân địa phương, du khách đang dạo biển cho tới thực khách ngồi tại các nhà hàng ven cảng, nhiều người đều vô tình trở thành nhân chứng của khoảnh khắc đặc biệt này và nhanh chóng chia sẻ lên mạng xã hội.

Bên dưới các bài đăng, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự trầm trồ trước độ hoành tráng của màn cầu hôn. "Ngôn tình ngoài đời thực là đây", "Đúng là tình yêu của người giàu", "Không biết cô gái nào là nữ chính", "Màn cầu hôn này chắc tốn kém lắm",... là những bình luận xuất hiện dày đặc.

Không chỉ bàn luận về độ lãng mạn, nhiều người còn tò mò về danh tính cặp đôi đứng sau màn cầu hôn gây bão mạng xã hội này.

Theo nhận định của một số cư dân mạng, để thực hiện một màn trình diễn drone với quy mô lớn như vậy thường cần đội ngũ vận hành chuyên nghiệp cùng nhiều thủ tục cấp phép, kéo theo chi phí không hề nhỏ.

Sau khi các đoạn clip lan truyền rộng rãi, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính nữ chính.

Đó là Amy Lai - một travel influencer, content creator. Hiện cô sở hữu hơn 34.000 người theo dõi trên Instagram.

Cô nàng cũng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội cá nhân.

Theo những thông tin được chia sẻ trên trang cá nhân, Amy hiện sinh sống giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và Cambridge (Anh). Nội dung cô theo đuổi chủ yếu xoay quanh du lịch, lifestyle, nghệ thuật thị giác và storytelling. Không chỉ sở hữu trang cá nhân đậm chất "rich lifestyle", Amy còn gây chú ý với nền tảng học vấn. Cô theo học tại Đại học Cambridge - một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới.

Trang cá nhân của Amy mang phong cách nhẹ nhàng, giàu tính thẩm mỹ với những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Cô thường xuyên chia sẻ trải nghiệm tại New York, AlUla, Disneyland cùng nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngay trong đêm màn cầu hôn gây sốt, Amy cũng đăng tải bài viết trên Threads để chia sẻ cảm xúc của mình.

Nữ influencer cho biết cô đã phần nào đoán được người yêu có thể sẽ cầu hôn trong tương lai gần, nhưng không ngờ bất ngờ cuối cùng lại được chuẩn bị công phu đến vậy.

Đặc biệt, Amy tiết lộ điều khiến cô xúc động nhất không phải là số lượng drone hay quy mô của màn trình diễn, mà là tâm huyết mà vị hôn phu đã dành cho câu chuyện tình yêu của cả hai.

Cô viết rằng người yêu đã biến một bài hát, một câu chuyện, một hành trình tình yêu thành "vũ trụ riêng" dành cho cô giữa bầu trời đêm ở nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên.

Không lâu sau đó, Amy cũng xác nhận đã nhận lời cầu hôn bằng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "YESSSSSSSSS".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Không rõ thời điểm hẹn hò cũng như công việc của nửa kia Amy. Song, trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, những dịp kỷ niệm hay các khoảnh khắc đời thường. Từ những chuyến khám phá thành phố mới, trải nghiệm văn hóa địa phương cho tới các kỳ nghỉ sang trọng, cả hai gần như luôn xuất hiện bên nhau. Những bộ ảnh đôi với phong cách lãng mạn, chỉn chu cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ người theo dõi.

Trần Hà.