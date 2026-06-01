Từng không muốn lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào, giờ thấy nhẹ nhõm vì được "huỷ kèo": Giải mã JOMO của tuổi 30

Khi việc huỷ một cuộc hẹn mang lại nhiều nhẹ nhõm hơn tiếc nuối, có lẽ bạn đang bước vào trạng thái JOMO của tuổi trưởng thành.

Khoảng vài năm trước, việc từ chối một lời rủ cuối tuần từng là điều khiến nhiều người phải đắn đo. Một buổi tụ tập bạn bè, một chuyến đi ngắn ngày, một sự kiện đang được nhắc đến trên mạng xã hội hay đơn giản là một cuộc hẹn mà ai cũng có mặt, tất cả đều mang theo cảm giác rằng nếu không tham gia, mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

Nhưng càng lớn, cảm giác ấy dường như càng yếu đi. Không ít người bước sang tuổi 30 và nhận ra bản thân bắt đầu thấy dễ chịu với việc ở nhà hơn là ra ngoài, thấy thoải mái khi không cập nhật mọi xu hướng đang diễn ra, thậm chí đôi lúc còn có cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mình không cần phải xuất hiện ở một nơi nào đó chỉ vì những người khác đều có mặt.

Sự thay đổi này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thực chất lại phản ánh một chuyển dịch đáng chú ý trong cách con người nhìn nhận cuộc sống.

Trong nhiều năm, đặc biệt là khi mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hàng ngày, chúng ta được khuyến khích sống theo tinh thần của FOMO - Fear of Missing Out, hay nỗi sợ bị bỏ lỡ. Đó là tâm lý khiến một người liên tục kiểm tra điện thoại để xem ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra, cảm thấy bất an khi người khác đạt được điều gì đó mà mình chưa có, hoặc luôn muốn góp mặt trong mọi cuộc vui vì lo rằng mình sẽ trở thành người đứng ngoài cuộc.

Ảnh minh hoạ

FOMO từng được xem như một đặc điểm tiêu biểu của thế hệ trưởng thành cùng internet, nơi mỗi ngày đều có hàng nghìn cơ hội, hàng nghìn trải nghiệm và hàng nghìn cuộc đời khác hiện ra trên màn hình điện thoại.

Tuy nhiên, điều thú vị là càng đi xa khỏi tuổi 20, nhiều người lại dần dịch chuyển sang một trạng thái hoàn toàn ngược lại. Họ không còn quá bận tâm đến việc mình có đang bỏ lỡ điều gì hay không. Họ hiểu rằng ngoài kia luôn có những cuộc vui hấp dẫn hơn, những cơ hội tốt hơn, những người thành công hơn, nhưng điều đó không còn tạo ra áp lực phải lao theo bằng mọi giá.

Trạng thái ấy được gọi là JOMO - Joy of Missing Out, hay niềm vui khi bỏ lỡ.

Nghe qua, JOMO giống như một lựa chọn sống chậm hay một xu hướng cân bằng cuộc sống đang thịnh hành trên mạng xã hội. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây thực chất là một dấu hiệu của sự trưởng thành.

Bởi muốn tận hưởng việc bỏ lỡ một điều gì đó, con người trước hết phải chấp nhận một sự thật rằng cuộc sống luôn hữu hạn. Thời gian hữu hạn, năng lượng hữu hạn và sự chú ý cũng hữu hạn. Không ai có thể vừa theo đuổi tất cả cơ hội nghề nghiệp, vừa duy trì mọi mối quan hệ, vừa trải nghiệm mọi điều thú vị ngoài kia mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Đây chính là khác biệt lớn giữa tuổi 20 và tuổi 30.

Khi còn trẻ hơn, nhiều người thường nhìn cuộc sống như một hành trình mở rộng. Mỗi năm phải có thêm trải nghiệm mới, quen thêm người mới, học thêm kỹ năng mới, nắm bắt thêm cơ hội mới. Cảm giác tiến về phía trước gần như được đo bằng số lượng những thứ mình có thể thêm vào cuộc đời. Nhưng sau một thời gian đủ dài, nhiều người nhận ra vấn đề không còn nằm ở việc có thêm bao nhiêu thứ, mà là giữ lại được bao nhiêu thứ thực sự quan trọng.

Tuổi 30 vì thế là giai đoạn mà khái niệm lựa chọn bắt đầu mang ý nghĩa khác. Một lời mời đi chơi không còn đơn thuần là đi hay không đi. Một cơ hội công việc không còn đơn thuần là nhận hay từ chối. Đằng sau mỗi quyết định là bài toán về thời gian, sức lực, trách nhiệm và những ưu tiên cá nhân.

Người ta bắt đầu hiểu rằng đồng ý với một điều gì đó cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ một điều khác. Chọn ở lại công ty để phát triển sự nghiệp có thể đồng nghĩa với việc mất bớt thời gian cho gia đình. Chọn dành cuối tuần để nghỉ ngơi có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ thú vị. Chọn tập trung vào một nhóm bạn thân thiết có thể đồng nghĩa với việc để nhiều mối quan hệ khác dần trôi xa.

Điều đáng nói là JOMO không xuất hiện khi con người hết hứng thú với cuộc sống. Ngược lại, nó xuất hiện khi họ bắt đầu hiểu rõ hơn điều gì thực sự đáng để mình quan tâm.

Ảnh minh hoạ

Một người có JOMO không phải người từ chối tất cả. Họ chỉ không còn cảm thấy mọi thứ đều quan trọng như nhau. Họ có thể bỏ qua một cuộc vui nhưng vẫn dành hàng giờ cho một sở thích cá nhân. Họ có thể không tham gia một sự kiện đông người nhưng sẵn sàng dành trọn cuối tuần cho gia đình. Họ không biến việc bận rộn thành bằng chứng của một cuộc sống có giá trị.

Ở một khía cạnh nào đó, JOMO cũng phản ánh sự thay đổi trong cách định nghĩa thành công của thế hệ trưởng thành hiện nay.

Trong thời gian dài, xã hội thường gắn thành công với việc liên tục tiến lên, liên tục mở rộng và liên tục đạt được nhiều hơn. Nhưng càng trưởng thành, nhiều người càng nhận ra cảm giác hài lòng với cuộc sống không phải lúc nào cũng đến từ việc sở hữu thêm. Đôi khi nó đến từ khả năng loại bỏ những thứ không còn cần thiết. Loại bỏ những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao. Loại bỏ áp lực phải theo kịp người khác. Loại bỏ cảm giác tội lỗi mỗi khi nghỉ ngơi. Loại bỏ suy nghĩ rằng mình cần phải xuất hiện ở mọi nơi để chứng minh bản thân đang sống một cuộc đời thú vị.

Có lẽ đó là lý do JOMO ngày càng trở thành một từ khóa gắn liền với tuổi 30. Bởi đây là giai đoạn mà nhiều người bắt đầu thôi tìm kiếm một cuộc sống đầy ắp mọi thứ để chuyển sang tìm kiếm một cuộc sống phù hợp với mình. Và khi điều đó xảy ra, việc bỏ lỡ không còn là mất mát nữa. Đôi khi, đó đơn giản chỉ là hệ quả của việc biết rõ mình muốn giữ điều gì lại trong cuộc đời.