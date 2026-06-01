Bỏ nghề cũ sau tuổi 30, chấp nhận quay về vạch xuất phát: 4 người phụ nữ nhận cái kết không ngờ

Xu hướng “bước ra khỏi vùng an toàn” của phụ nữ sau 30 tuổi ở Trung Quốc hot trong vài năm trở lại đây.

Ở tuổi ngoài 30, nhiều người bắt đầu nghĩ tới chuyện ổn định: Một công việc đều đặn, thu nhập an toàn, cuộc sống ít biến động. Nhưng với không ít phụ nữ, đây lại là giai đoạn họ quyết định “reset” toàn bộ cuộc đời.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm 2025 nước này tiếp tục ghi nhận hàng triệu người đăng ký thi cao học, trong đó nhóm lao động trung niên tăng mạnh. Không còn xem tuổi tác là rào cản, nhiều người chọn quay lại học tập, thi chứng chỉ nghề hoặc chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới sau hơn 10 năm gắn bó với công việc cũ.

Đáng chú ý, điều họ tìm kiếm không chỉ là mức lương cao hơn. Sau tuổi 30, ưu tiên của nhiều phụ nữ đã thay đổi: Có người muốn được chủ động thời gian để chăm sóc con cái, có người muốn thoát khỏi cảm giác bế tắc nghề nghiệp, cũng có người chỉ đơn giản muốn sống đúng với điều mình thực sự yêu thích.

Ngày càng có nhiều người sau 30 từ bỏ suy nghĩ an phận, dám bắt đầu lại từ đầu để có một cuộc sống tốt hơn. Ảnh minh họa.

4 người phụ nữ dưới đây đều từng đứng trước ngã rẽ như vậy. Họ có người bỏ nghề giáo, người rời ngành kiến trúc, người từ bỏ công việc truyền thông hay lĩnh vực đào tạo để bắt đầu lại từ đầu. Điểm chung là tất cả đều chấp nhận đánh đổi sự ổn định để tìm kiếm một cuộc sống phù hợp hơn với bản thân.

Có người tăng thu nhập gấp 3 sau khi đổi nghề. Có người cuối cùng cũng có thời gian dành cho con. Có người bước ra khỏi khủng hoảng tuổi 30 để tìm lại cảm giác được sống cho chính mình.

Bỏ nghề kiến trúc sau khi sinh con, thu nhập tăng gấp 3 nhờ làm bảo hiểm

Tôn Tiểu Thánh (36 tuổi) từng là kiến trúc sư tại một công ty Nhật ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Cô tốt nghiệp Đại học Đông Nam - một trong những trường đào tạo kiến trúc hàng đầu Trung Quốc và từng có quãng thời gian học tập, làm việc tại châu Âu. Khi mới ra trường, ngành kiến trúc vẫn là lĩnh vực có thu nhập tốt và nhiều cơ hội.

Tuy nhiên sau nhiều năm làm nghề, đặc biệt là sau khi sinh con, cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

Giai đoạn Thượng Hải phong tỏa vì dịch bệnh, cô vừa phải làm việc với cường độ cao, vừa chăm con nhỏ và lo toàn bộ sinh hoạt trong gia đình. Áp lực kéo dài khiến cô nhận ra công việc hiện tại không còn phù hợp với cuộc sống mình mong muốn.

Điều khiến Tiểu Thánh quyết định nghỉ việc không chỉ là thu nhập hay cơ hội thăng tiến giảm dần, mà còn vì cô muốn có thêm thời gian cho gia đình sau tuổi 30.

Thông qua một người chị học cùng ngành đã chuyển sang làm bảo hiểm, cô bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực này và thử làm song song với công việc kiến trúc. Sau khoảng một năm, thu nhập từ nghề bảo hiểm thậm chí vượt cả lương chính thức.

Đến năm 34 tuổi, cô quyết định nghỉ việc hoàn toàn để trở thành môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp.

Hiện tại, Tiểu Thánh quản lý đội nhóm khoảng 15 người và có thu nhập cao gấp 3 lần trước đây.

Khác với thời còn làm kiến trúc phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ và yêu cầu từ khách hàng, công việc mới giúp cô chủ động hơn về thời gian. Cô có thể sắp xếp lịch làm việc linh hoạt, dành thời gian cho con cái mà vẫn duy trì nguồn thu nhập tốt.

Theo cô, điều thay đổi lớn nhất sau khi chuyển nghề không phải tiền bạc mà là cảm giác được kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Từ chủ studio nhạc cụ sang ngành tài chính: “Càng lớn tuổi càng có giá trị đấy chứ”

Ở tuổi 36, A Mi (Trung Quốc) đã trải qua 3 lần chuyển nghề lớn.

Cô từng học chuyên ngành thống kê - định phí bảo hiểm và có công việc khá ổn định trong lĩnh vực phân tích dữ liệu bất động sản sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, chỉ sau một năm đi làm, cô quyết định nghỉ việc để mở trung tâm đào tạo nhạc cụ vì quá yêu âm nhạc.

Studio guitar của cô hoạt động gần 10 năm và từng có giai đoạn phát triển khá tốt. Nhưng càng làm lâu, A Mi càng nhận ra lĩnh vực này có “giới hạn phát triển của một nghề” không quá cao. Công việc dần lặp lại, thiếu cơ hội phát triển khiến cô bắt đầu nghĩ tới chuyện chuyển hướng.

Thế rồi sau tuổi 30, cô quyết định học lại từ đầu để bước vào ngành tài chính - lĩnh vực có rào cản cao hơn nhưng cũng nhiều cơ hội hơn.

Năm 2019, A Mi bắt đầu ôn thi CPA trong trạng thái vừa học vừa làm. Áp lực lớn tới mức cô từng mô tả quãng thời gian học kế toán là “vừa khóc vừa học”. Tuy nhiên, cô vượt qua cả 4 môn thi ngay lần đầu và nhanh chóng vào làm tại công ty kiểm toán.

Sau 3 năm trong ngành audit, cô tiếp tục học MBA rồi chuyển sang lĩnh vực family office - ngành quản lý tài sản dành cho giới siêu giàu đang phát triển mạnh tại Trung Quốc.

Hiện tại, năm 2026, công việc của A Mi là tư vấn quản lý rủi ro và phân bổ tài sản cho khách hàng có giá trị tài sản lớn. Đây là ngành đòi hỏi kiến thức tài chính chuyên sâu, khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề phức tạp.

Dù áp lực cao, cô cho rằng đây là công việc “càng lớn tuổi càng có giá trị” vì kinh nghiệm sống và tư duy tích lũy theo thời gian chính là lợi thế lớn nhất.

Quan trọng hơn, sau nhiều lần chuyển nghề, A Mi cảm thấy mình đang nắm quyền chủ động trong sự nghiệp thay vì bị mắc kẹt trong một công việc không còn phù hợp.

Bỏ nghề giáo sau 10 năm để trở thành luật sư

Ivy (37 tuổi) từng có cuộc sống khá ổn định tại quê nhà Tứ Xuyên khi làm giáo viên lịch sử cấp 3 suốt 10 năm. Nhưng càng làm lâu, cô càng cảm thấy bản thân không phù hợp với cuộc sống quá an toàn và lặp lại.

Bước ngoặt xuất hiện sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra với gia đình vào năm 2018. Trong quá trình xử lý pháp lý, Ivy nhận ra cả nhà hoàn toàn thiếu kiến thức về luật và rơi vào thế bị động.

Trải nghiệm đó khiến cô bắt đầu muốn theo đuổi ngành pháp lý.

Năm 2021, ở tuổi ngoài 30, Ivy nghỉ việc để thi cao học luật nhưng thất bại. Thay vì quay về nghề cũ, cô tiếp tục học và chuyển hướng sang thi chứng chỉ hành nghề luật.

Ivy cho biết cô đang có một cuộc sống mới, tuy lương chưa cao nhưng mang lại cảm giác tự do hơn so với trước đây.

Sau khi vượt qua kỳ thi tư pháp, cô cùng chồng và con chuyển tới Thượng Hải để bắt đầu cuộc sống mới.

Hiện tại, Ivy là luật sư tập sự tại một văn phòng luật ở Thượng Hải. Dù mức lương chưa cao và cuộc sống có nhiều áp lực hơn trước, cô cho rằng bản thân đang sống đúng với điều mình muốn.

So với giai đoạn còn làm giáo viên, cuộc sống hiện tại nhiều thay đổi hơn nhưng cũng mang lại cảm giác tự do hơn. Thay vì cố gắng tích lũy tài sản hay chạy theo sự ổn định, cô ưu tiên trải nghiệm sống và cảm giác được chủ động lựa chọn cuộc đời mình.

Một mình nuôi con, thi cao học 3 lần để trở thành chuyên gia tâm lý

Trong số 4 người phụ nữ, hành trình của Vân Khanh (36 tuổi) có lẽ là chặng đường nhiều áp lực nhất.

Cô từng làm phóng viên, biên tập viên tại Trường Sa và gắn bó với lĩnh vực truyền thông nhiều năm. Nhưng sau khi sinh con, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Chồng làm việc xa nhà, cô gần như một mình chăm con từ khi bé còn nhỏ. Khi quay lại thị trường lao động, cô liên tục bị từ chối vì vừa là mẹ có con nhỏ, vừa làm trong lĩnh vực truyền thông truyền thống đang thu hẹp cơ hội việc làm.

Trong giai đoạn khủng hoảng đó, cô bắt đầu học tâm lý học - lĩnh vực mình yêu thích từ lâu.

Từ năm 32 tuổi, Vân Khanh vừa làm việc, vừa nuôi con, vừa ôn thi cao học. Cô thi tổng cộng 3 lần mới đỗ chương trình thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng tại Đại học Sư phạm Hoa Trung.

Khoảng thời gian học tập được cô mô tả là vô cùng cô đơn. Mỗi ngày sau khi đưa con đi học, cô thường đi dọc bờ sông để vừa đi vừa học thuộc bài. Khi đưa con ra ngoài chơi, trong túi cô luôn mang theo giấy note để tranh thủ học bất cứ lúc nào.

Trong lúc học cao học, cô vẫn làm thêm nhiều công việc khác như viết bài, dạy gia sư, dạy lớp viết để có thu nhập trang trải học phí và chi phí đào tạo chuyên môn.

Đến năm 2023, cô chính thức trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý.

Dù thu nhập chưa thực sự cao và chi phí đầu tư cho nghề rất lớn, Vân Khanh cho rằng điều quý giá nhất cô nhận được là sự trưởng thành về tinh thần.

Sau nhiều năm sống trong trạng thái mất phương hướng, cô cuối cùng cũng tìm thấy công việc khiến mình muốn gắn bó lâu dài.

Điều cô mong muốn nhất hiện tại không phải giàu có nhanh chóng, mà là có khả năng sống độc lập, tự chủ và được làm điều mình thực sự yêu thích.

Sau tuổi 30, việc bắt đầu lại chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ đã có gia đình, con cái hoặc nhiều năm gắn bó với một công việc ổn định. Họ phải đánh đổi cảm giác an toàn, chấp nhận học lại từ đầu và bước vào giai đoạn nhiều áp lực hơn cả tuổi đôi mươi.

Nhưng điểm chung của 4 người phụ nữ này là không ai xem tuổi tác là “giới hạn cuối cùng” cho sự thay đổi. Có người tăng thu nhập gấp nhiều lần sau khi chuyển nghề, có người tìm lại được sự chủ động trong cuộc sống, cũng có người cuối cùng được sống với điều mình thực sự yêu thích.

Sau tất cả, “đổi đời” với họ không chỉ nằm ở mức lương hay chức danh mới, mà còn là cảm giác được tự quyết cuộc sống của chính mình: Có thời gian cho con cái, có không gian phát triển bản thân và không còn sống trong trạng thái mắc kẹt với công việc cũ.

Ở một giai đoạn mà nhiều người chọn ổn định, họ lại dám bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu từ con số 0. Và đôi khi, chính quyết định tưởng như mạo hiểm ấy lại mở ra một cuộc đời hoàn toàn khác.