Bí mật của hình xăm: Vì sao càng trưởng thành, nhiều người lại càng muốn xoá đi?

Thứ bạn yêu thích ở tuổi 20 có thể trở nên xa lạ ở tuổi 30. Hình xăm từng khiến bạn hãnh diện trong quá khứ cũng có thể trở nên không phù hợp ở hiện tại. Lúc đó cảm giác hối hận vì hình xăm xuất hiện.

Romain Rolland - nhà văn, nhà viết kịch Pháp đoạt giải Nobel Văn học năm 1915 - từng nói: "Rất nhiều người trong quá trình trưởng thành đều từng lạc lối nhất thời, nhưng phải dùng quãng đời dài sau khi hiểu chuyện để trả giá cho sai lầm ấy”.

Hình xăm, với nhiều người, là một trong những “lạc lối" như thế.

Không phải vì xăm hình là sai. Mà vì ở độ tuổi còn đang tìm hiểu bản thân, người ta hay đưa ra những quyết định dứt khoát về những điều bản thân tưởng là mãi mãi - rồi phát hiện ra "mãi mãi" ngắn hơn mình nghĩ nhiều. Chỉ có hình xăm - thứ không thể tự mờ đi theo thời gian - vẫn còn đó. Và bạn bắt đầu thấy hối hận vì những hình xăm của mình.

Thật ra cảm giác hối hận vì hình xăm là bình thường, thậm chí còn có một khái niệm là tattoo regret. Điều bất thường là cách người ta nhìn vào tình huống này từ bên ngoài và phán xét.

Hối hận vì hình xăm không hiếm, càng không phải bi kịch

Có một thời gian dài, hình xăm được xem như biểu tượng của sự nổi loạn, cá tính, khác biệt. Sau đó, nó dần trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Từ cầu thủ bóng đá, rapper, fashionista, nhà sáng tạo nội dung đến nhân viên văn phòng, chủ shop,... ngày càng nhiều người xem tattoo như một hình thức thể hiện cá tính, lưu giữ kỷ niệm hoặc đơn giản chỉ vì "thấy đẹp".

Người ta xăm tên/ kỷ niệm với mối tình đầu, câu quote ngắn, hình thú cưng, ngày sinh của người thân, chữ ký idol hay một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Có người còn dành hàng tháng trời để chọn artist, lên concept và tiết kiệm tiền cho hình xăm đầu tiên. Trong khoảnh khắc đó, quyết định xăm hình hoàn toàn nghiêm túc.

Vấn đề là con người luôn thay đổi, thứ bạn thích ở tuổi 20 có thể trở nên xa lạ ở tuổi 30. Một thần tượng từng là cả thanh xuân rồi cũng có ngày khiến bạn thấy thất vọng, không còn muốn nghe nhạc của họ nữa. Một mối quan hệ từng nghĩ là mãi mãi cuối cùng vẫn kết thúc. Thậm chí chính bản thân bạn sau vài năm cũng trở thành một phiên bản khác. Vì vậy chuyện hối hận sau khi xăm hình thực ra không hiếm.

Tattoo regret cũng được chứng minh qua nhiều khảo sát, nghiên cứu khoa học.

Tại Mỹ, một khảo sát năm 2023 của trung tâm Nghiên cứu Pew ghi nhận 32% người trưởng thành ở Mỹ có hình xăm và 22% người có nhiều hơn một hình xăm. Trong đó, 24% người có hình xăm cho biết họ hối hận về quyết định đó.

Tại Australia, đầu năm 2026, kênh radio 4BC Brisbane (Australia) cho biết tỷ lệ người có hình xăm tại đất nước này tăng lên 30%. Ngành xóa xăm cũng theo đà bùng nổ, dự kiến đạt doanh thu 90 triệu đô la vào năm 2033. Chuyên gia xóa xăm Elliot Booth (Australia) cho biết 90% khách hàng của anh là phụ nữ từ 20 - 40 tuổi, những người cảm thấy mình đơn giản là đã "trưởng thành" hơn so với con người trước khi xăm.

Có thể thấy cảm giác hối hận vì hình xăm không phải một bi kịch, cũng không nhất thiết là bằng chứng cho việc ai đó đã sai lầm. Nó chỉ là cảm xúc bình thường của con người khi nhìn lại những quyết định được đưa ra ở một thời điểm khác trong đời.

Người ta muốn xóa xăm vì nhiều lý do hơn bạn nghĩ

Như đã nói, chuyện hối hận vì hình xăm ngày càng phổ biến. Trong vài năm trở lại đây, trên mạng ngày càng xuất hiện nhiều chia sẻ về vấn đề này. Và nếu đọc kỹ, sẽ thấy một điều thú vị: phần lớn những người hối hận không phải chỉ vì hình xăm của họ xấu. Lý do thật sự thường phức tạp hơn nhiều.

Có người hối hận vì gu thẩm mỹ thay đổi. Hình xăm năm 20 tuổi từng thấy “chất”, đến 30 tuổi nhìn lại chỉ thấy “cheap”. Có người cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục giải thích ý nghĩa hình xăm với người khác. Có người bắt đầu thấy bất tiện khi đi làm, khi gặp đối tác, khi tham gia những môi trường có quy chuẩn khắt khe hơn.

Cũng có rất nhiều trường hợp, điều khiến họ mệt mỏi không nằm ở hình xăm, mà nằm ở ánh nhìn xung quanh.

Một người bạn của tôi từng chia sẻ rằng cô không thật sự muốn xóa hình xăm ở cổ tay, nhưng sau quá nhiều buổi phỏng vấn bị nhà tuyển dụng hỏi đi hỏi lại về vấn đề này, cô bắt đầu mặc áo dài tay cả mùa hè. Cuối cùng, khi không chịu nổi sự phiền phức này, cô chọn phương án xóa xăm.

Một người đồng nghiệp lại kể về thái độ của gia đình. Cô sống xa nhà, năm 23 tuổi vì thất tình nên đi xăm hình một trái tim tan vỡ ở bắp tay. Từ đó trở đi, mỗi lần về nhà, mẹ cô đều nhìn hình xăm bằng ánh mắt rất nặng nề, đến mức cuối cùng cô chọn đi xóa xăm không phải vì bản thân ghét nó, mà vì không muốn tiếp tục căng thẳng với mẹ.

Cũng có những người từng xăm biểu tượng fandom hoặc tên nghệ sĩ mình yêu thích. Nhiều năm sau, khi idol vướng scandal hoặc thay đổi hình ảnh, hình xăm ấy bỗng trở thành thứ khó giải thích nên họ xóa đi.

Rõ ràng vấn đề ở đây không phải chỉ là hình xăm xấu hay lời cảnh báo “đừng bao giờ xăm, sẽ hối hận đấy”. Thay vào đó là những chia sẻ chân thành về lựa chọn, về một thứ từng khiến họ hạnh phúc ở thời điểm đó, nhưng sau này không còn phù hợp nữa.

Giữ lại hay xóa đi - không ai có quyền thay bạn quyết định

Nhưng không phải ai hối hận vì hình xăm cũng sẽ đi xóa.

Có một kiểu người rất thú vị: họ không còn thích hình xăm của mình, nhưng cũng không ghét nó đến mức muốn xóa bỏ hoàn toàn. Họ chọn cách nhìn nó như một dấu vết của phiên bản cũ, một kỷ niệm về quá khứ đáng nhớ, dù không nhất thiết là đáng tự hào.

Giống như khi lướt lại phần On this day trên Facebook 10 năm trước rồi bật cười vì status của mình ngày xưa, nhiều người giờ cũng nhìn hình xăm của mình bằng cảm giác tương tự: hơi ngại, hơi buồn cười, nhưng cũng rất khó tách rời khỏi ký ức.

Ví dụ, bạn có thể từng xăm logo fandom năm 18 tuổi, hiện tại không còn nghe nhạc của thần tượng đó nữa, thậm chí không còn yêu thích họ vì những scandal sau nay. Nhưng bạn vẫn giữ nguyên hình xăm. Không phải vì còn cuồng nhiệt, mà vì nó gắn với cả một giai đoạn thanh xuân. Đó là những đêm thức đến 2 - 3 giờ sáng để cày view cho idol, là có những người bạn thân thiết từng gặp khi đi concert, là cảm giác lần đầu tiên tìm thấy một cộng đồng khiến mình thuộc về,... Hình xăm trong trường hợp đó không còn là biểu tượng của thần tượng nữa, nó trở thành "dấu tích" của tuổi trẻ.

Đây cũng là lý do câu chuyện về hình xăm không bao giờ chỉ gói gọn trong "xăm là đúng hay sai". Vì rất nhiều hình xăm xuất hiện vào những giai đoạn con người muốn khẳng định bản thân mạnh mẽ nhất như tuổi mới lớn, những năm đầu trưởng thành, lúc vừa trải qua một cú sốc tình cảm, khi trở thành một phiên bản khác của chính mình. Nó không đơn thuần là thẩm mỹ, nó là bằng chứng của một khoảnh khắc sống.

Nhiều người chọn xóa hình xăm vì họ muốn khép lại hoàn toàn giai đoạn đó như dọn sạch một căn phòng cũ để bắt đầu cuộc sống mới. Trong khi đó, không ít người vẫn giữ nguyên hình xăm của mình, không phải vì còn yêu thích như trước, mà vì họ chấp nhận rằng con người hôm nay được tạo nên từ cả những lựa chọn ngốc nghếch, bốc đồng và đầy cảm xúc của ngày xưa.

Cuối cùng, hình xăm giống một mốc thời gian hơn, nhìn vào là nhớ mình đã từng tin điều gì, từng yêu ai, từng sống dữ dội ra sao ở một thời điểm nào đó trong đời. Và có lẽ vì thế, chuyện giữ lại hay xóa đi chưa bao giờ có đúng sai tuyệt đối. Chỉ là mỗi người chọn một cách khác nhau để bước tiếp cùng quá khứ của mình.

Nguồn: Baidu, The Guardian