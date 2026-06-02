“Chồng Xoài Non” - Gil Lê có sửa gì không mà nay trông đô thế?

Gil Lê thay đổi quá nhiều. 2,5 triệu người bàn tán, “có sửa gì không vậy”?

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Gil Lê và Xoài Non tham gia buổi tụ họp cùng bạn bè nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dựa vào diện mạo hiện tại của Xoài Non với làn da nâu, nhiều người cho rằng đoạn clip được ghi lại cách đây không lâu. Tuy nhiên, nhân vật khiến dân tình chú ý hơn cả lại là Gil Lê.

Khó mà nhận ra Gil Lê. Nguồn: trucgiatrang2.0





Trong video, Gil Lê vẫn trung thành với mái tóc ngắn quen thuộc, kết hợp áo thun và quần jeans đơn giản. Thế nhưng, vóc dáng của ca sĩ sinh năm 1991 được nhận xét thay đổi so với trước đây.

Phần thân trên săn chắc, bờ vai rộng, và tổng thể trông "đô" thấy rõ khiến không ít người bất ngờ. Thậm chí, không ít cư dân mạng cho biết phải xem đi xem lại đoạn clip vài lần mới nhận ra đó chính là giọng ca Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình .

Gil Lê thay đổi quá dữ dội về vẻ bề ngoài.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu về hơn 2,5 triệu lượt xem. Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận về diện mạo ngày càng khác biệt của Gil Lê. Thậm chí, có netizen còn đùa rằng Gil Lê dạo này "đẹp lên vì yêu", nhìn lướt qua còn tưởng một nam thần nào đó xuất hiện trong clip.

“Thật sự tui đã không nhận ra Gil Lê trong clip này, tưởng soái ca nào”, “Từ khi quen Xoài Non thấy Gil Lê vừa đẹp, vui vẻ, hạnh phúc lên hẳn luôn”, “Gil siêng tập gym lắm với bình thường hay thấy Gil mặc đồ rộng hôm nay Gil mặc đồ ôm nên mới thấy đô đó”, “Nhìn nhận không ra luôn mà”, “Đẹp đỉnh”, “Đôi này ăn gì mà ngày càng đẹp dữ vậy, ngôn ngữ mạng xã hội dạo này là ‘đẹp mặt cả đôi chưa đấy’”, “Có sửa gì không sao khác dữ vậy, hay do cách ăn mặc ta”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Thực tế, Gil Lê đã duy trì việc tập gym trong nhiều năm. Trên trang cá nhân, ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện và theo đuổi lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những thay đổi về vóc dáng được thể hiện rõ rệt hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Gil Lê chăm chỉ tập gym.

Hình ảnh dạo này của Gil Lê.

Không chỉ Gil Lê, Xoài Non cũng có những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình trong thời gian gần đây. Người đẹp sinh năm 2002 gây chú ý khi chuyển sang phong cách da nâu khỏe khoắn, khác hẳn hình ảnh trắng sáng vốn gắn liền với cô nhiều năm qua. Sự "lột xác" của cả hai khiến nhiều người nhận xét cặp đôi ngày càng thăng hạng về ngoại hình.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Trong khi đó, Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991.

Khoảng tháng 8/2024, cả hai vướng nghi vấn hẹn hò sau khi bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật trên sân pickleball. Không lâu sau đó, Xoài Non và Gil Lê chính thức công khai mối quan hệ. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên cũng như đông đảo người hâm mộ.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Gil Lê được nhận xét có nhiều thay đổi trong cách thể hiện cảm xúc. Nếu trước đây khá kín tiếng về đời tư, ca sĩ hiện thoải mái hơn khi xuất hiện bên bạn gái và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Trong nhiều lần xuất hiện chung, Gil Lê thường dành sự quan tâm, chăm sóc cho Xoài Non, trong khi người đẹp sinh năm 2002 cũng luôn đồng hành cùng bạn trai trong công việc lẫn cuộc sống.

Cả hai còn lập kênh YouTube chung để lưu giữ những khoảnh khắc thường ngày và các chuyến du lịch cùng nhau. Trên những video này, Xoài Non và Gil Lê thường xuyên thể hiện sự thoải mái, tự nhiên khi trò chuyện, trêu đùa và chia sẻ những dự định trong tương lai.

Ngoài các hoạt động cá nhân, cặp đôi cũng nhiều lần cùng xuất hiện tại sự kiện, đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động làm đẹp, mua sắm. Những khoảnh khắc đồng hành ấy khiến chuyện tình của Gil Lê và Xoài Non tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Ảnh: FBNV.