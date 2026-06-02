Từng thức đêm săn vé máy bay giá rẻ, giờ lại chỉ nghĩ đến hạng thương gia

Có một thời vé máy bay chỉ có một tiêu chí duy nhất: rẻ nhất.

Chuyến bay lúc 5 giờ sáng cũng được. Quá cảnh 7-8 tiếng cũng không sao. Ngồi ghế giữa suốt nhiều giờ liền cũng chẳng phải vấn đề quá lớn. Miễn tiết kiệm được vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng là đủ khiến nhiều người thấy quyết định đó hoàn toàn hợp lý.

Ở tuổi đôi mươi, điều đó rất dễ hiểu.

Khi mới đi làm, thu nhập còn hạn chế, nhu cầu trải nghiệm lại nhiều, phần lớn chúng ta đều học cách tối ưu từng khoản chi. Tiền tiết kiệm được từ vé máy bay có thể dùng để ở thêm một đêm khách sạn, ăn thêm vài bữa ngon hoặc đơn giản là giảm áp lực tài chính cho cả chuyến đi.

Thời điểm ấy, sự bất tiện dường như cũng dễ chấp nhận hơn. Một đêm thức trắng, một chuyến bay kéo dài hay vài tiếng chờ ở sân bay không phải cái giá quá lớn để đổi lấy một khoản tiết kiệm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhưng sau nhiều năm đi làm, không ít người bắt đầu có một suy nghĩ khác.

Họ vẫn săn vé, vẫn cân nhắc chi tiêu, nhưng cũng lần đầu nghĩ tới chuyện: Hay là thử vé thương gia một lần? Không phải vì giàu lên đột ngột. Cũng không hẳn để khoe trên mạng xã hội. Mà vì sau nhiều năm bận rộn với công việc và cuộc sống, nhiều người nhận ra thứ họ thiếu nhất không phải tiền, mà là năng lượng.

Có một sự thật mà càng lớn tuổi càng dễ cảm nhận: cơ thể không còn hồi phục nhanh như trước.

Một chuyến công tác sáng đi tối về không còn đơn giản như tuổi 25. Một chuyến bay đêm kéo dài nhiều tiếng có thể khiến cơ thể mất vài ngày để lấy lại nhịp sinh hoạt. Một tuần làm việc căng thẳng khiến việc được ngủ thêm vài tiếng hay có một không gian thoải mái hơn trong lúc di chuyển bỗng trở nên đáng giá hơn rất nhiều.

Nhiều người từng nghĩ rằng mình đang tiết kiệm tiền bằng cách chọn phương án rẻ nhất. Nhưng rồi họ nhận ra đôi khi thứ bị tiêu hao lại là thời gian, sức khỏe và năng lượng. Và đó là những thứ ngày càng khó bù đắp khi trưởng thành. Nếu tuổi 20 thường ưu tiên tối ưu chi phí, thì tuổi 30 bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới việc tối ưu trải nghiệm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sự thay đổi này không chỉ thể hiện ở vé thương gia.

Có người sẵn sàng chi thêm tiền để ở khách sạn tốt hơn thay vì nơi rẻ nhất. Có người chọn chuyến bay giờ đẹp thay vì chuyến bay tiết kiệm nhất. Có người đầu tư vào một chiếc nệm chất lượng, một chiếc ghế làm việc tốt hoặc một gói khám sức khỏe định kỳ.

Nhìn bề ngoài, những khoản chi này có vẻ không tạo ra giá trị hữu hình ngay lập tức. Chúng không giúp người khác trầm trồ, cũng không phải những món đồ dễ khoe trên mạng xã hội. Nhưng chúng mang lại một thứ khác: cảm giác dễ chịu hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Đó là việc thức dậy với cơ thể ít đau mỏi hơn. Là không phải vật lộn với tình trạng thiếu ngủ sau mỗi chuyến công tác. Là cảm giác có thêm năng lượng để làm việc, chăm sóc gia đình hoặc tận hưởng thời gian riêng của mình.

Điểm chung là họ không còn dùng tiền chỉ để sở hữu nhiều thứ hơn. Họ bắt đầu dùng tiền để giảm bớt sự khó chịu, sự căng thẳng và cảm giác kiệt sức tích tụ trong cuộc sống. Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 30 bắt đầu muốn nâng cấp cuộc sống.

Thứ họ muốn trải nghiệm đôi khi không phải chiếc ghế rộng hơn hay bữa ăn trên máy bay. Điều hấp dẫn hơn nằm ở cảm giác được nghỉ ngơi, được phục vụ và được đối xử nhẹ nhàng hơn trong một hành trình vốn thường rất mệt mỏi. Đó là việc không phải xếp hàng quá lâu. Có thêm không gian riêng tư. Có thể ngả lưng ngủ một chút trước khi bước vào cuộc họp quan trọng hoặc bắt đầu một kỳ nghỉ.

Nói cách khác, điều mà nhiều người đang cân nhắc mua không phải sự sang trọng, mà là sự thoải mái. Và khi cuộc sống ngày càng bận rộn, sự thoải mái trở thành một thứ có giá trị hơn trước rất nhiều.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Tất nhiên, không phải ai cũng sẽ chọn vé thương gia. Với nhiều người, đó vẫn là một khoản chi quá lớn hoặc không thực sự cần thiết. Thực tế, phần lớn mọi người có lẽ vẫn sẽ tiếp tục bay hạng phổ thông trong phần lớn các chuyến đi của mình. Và điều đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng việc ngày càng có nhiều người muốn thử ít nhất một lần cho thấy một sự thay đổi thú vị trong tư duy tiêu dùng. Sau một giai đoạn dài ưu tiên tiết kiệm, nhiều người bắt đầu tự hỏi: Nếu làm việc chăm chỉ đến vậy, liệu mình có nên dành một phần thành quả để cuộc sống dễ chịu hơn không? Câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện với vé thương gia.

Nó xuất hiện khi mua một chiếc nệm tốt hơn. Khi quyết định khám sức khỏe định kỳ. Khi chọn một chuyến bay thuận tiện hơn thay vì rẻ hơn. Hay khi sẵn sàng trả tiền cho những thứ giúp bản thân bớt mệt mỏi.

Sau tuổi 30, định nghĩa về một khoản tiền "đáng" bắt đầu khác đi. Đó có thể không còn là món đồ khiến người khác trầm trồ. Cũng không phải thứ giúp chứng minh mình thành công. Đôi khi, đó chỉ là thứ giúp bản thân ngủ ngon hơn, khỏe hơn hoặc cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Và với nhiều người trưởng thành, cảm giác ấy ngày càng trở nên đáng giá.