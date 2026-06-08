Anh Tây cao to chật vật thi đẩy gậy với cô gái ở Mộc Châu và cái kết

Khi màn so tài bắt đầu, vị khách Tây tỏ ra khá chật vật, dồn nhiều sức lực, liên tục thay đổi tư thế.

Một đoạn clip ghi lại màn so tài đẩy gậy giữa một khách Tây cao to và một cô gái dân tộc Thái xinh đẹp tại Mộc Châu mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thích thú.

Trong đoạn clip, du khách nước ngoài và cô gái cùng nắm 2 đầu cây gậy tre, ngồi trong một vòng tròn. Nhiệm vụ của cả 2 là tìm cách kéo hoặc đẩy đối phương. Nếu ai bị đẩy ra khỏi vòng tròn, người đó sẽ thua cuộc. Khi màn so tài bắt đầu, vị khách Tây tỏ ra khá chật vật, dồn nhiều sức lực, liên tục thay đổi tư thế. Trong khi đó, cô gái gái lại khá bình tĩnh, giữ tư thế vững vàng và không mất nhiều thời gian để giành chiến thắng.

Sau đó, vị khách Tây tiếp tục thi đẩy gậy với một cô gái khác nữa, song kết quả là anh vẫn bị thua. Màn so tài của vị khách Tây và các cô gái dân tộc Thái khiến nhiều người thích thú. Sau màn tranh tài, người đàn ông ngoại quốc bày tỏ ngưỡng mộ, nhận xét các cô gái “rất là khỏe”.

Màn so tài đẩy gậy của vị khách Tây và cô gái khiến nhiều người thích thú.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Nguyễn Văn Hiệp, hướng dẫn viên địa phương, đồng thời là người quay lại đoạn clip cho biết, màn so tài trên diễn ra tại Không gian nghệ thuật Tây Bắc thuộc phố đi bộ đêm phim trường Mộc Châu (Sơn La) vào tối ngày 5/6.

Anh Hiệp cho hay, đẩy gậy là trò chơi quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng ở khu vực Tây Bắc. Đối với môn này, kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng, nếu chỉ dựa vào sức mạnh thì chưa chắc đã giành được lợi thế. Người chơi phải biết giữ trọng tâm, tận dụng lực kéo - đẩy hợp lý và chọn đúng thời điểm đối phương mất thăng bằng.

Theo anh Hiệp, một trong những trở ngại lớn nhất với nhiều du khách nước ngoài khi tham gia trò chơi là tư thể ngồi xổm. Trong khi đó, người dân địa phương đã quen với tư thế này nên có lợi thế đáng kể về khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể.

Được biết, tại khu vực trên đều tổ chức các trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu văn nghệ phục vụ khách tham quan vào mỗi tối. Giá vé ngày thường là 80.000 đồng và cuối tuần là 100.000 đồng.

Đẩy gậy là môn thể thao dân gian truyền thống có nguồn gốc từ đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Trải qua nhiều thế hệ, môn thể thao này không chỉ là một trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa mà còn trở thành hoạt động thi đấu quen thuộc trong các dịp lễ hội, Tết cổ truyền, thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Trong thi đấu đẩy gậy, hai vận động viên cùng nắm vào một cây gậy làm từ tre già hoặc gỗ chắc chắn, dài khoảng 2m và có đường kính từ 4 - 5cm. Cây gậy được sơn hai màu đỏ và trắng chia đều ở hai đầu, bề mặt được bào nhẵn để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Các vận động viên đứng trong một vòng tròn có đường kính 5m và dùng sức để đẩy đối phương. Người có chân chạm vạch hoặc bị đẩy ra ngoài vòng tròn sẽ bị xử thua. Để giành chiến thắng trong trò chơi này, bên cạnh sức mạnh, người chơi còn phải có sự khéo léo, kỹ thuật và tâm lý vững.



