Đang chạy marathon bỗng thành nữ chính phim điện ảnh: Cô gái được cầu hôn ngay khi vừa cán đích với chiếc nhẫn trong mơ

Một màn cầu hôn "đúng người, đúng thời điểm, đúng cả địa điểm" tại giải chạy UEH Half Marathon khiến cộng đồng mạng rần rần vì quá lãng mạn!

Mới đây, tại UEH Half Marathon 2026 - giải chạy do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, khoảnh khắc một cặp đôi runner cầu hôn nhau ngay tại vạch đích đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Giữa không khí sôi động của đường chạy, khi tiếng cổ vũ vẫn còn vang lên và các runner lần lượt cán đích, nam chính bất ngờ quỳ gối, cầm nhẫn ngỏ lời với bạn gái ngay sau khi cả hai vừa hoàn thành hành trình của mình.

Cặp đôi trẻ "viral" với khoảnh khắc cầu hôn ngay tại vạch đích UEH Half Marathon 2026 (Ảnh: Tư liệu)

Không cần sân khấu quá hoành tráng hay một bối cảnh được dàn dựng cầu kỳ, màn cầu hôn vẫn đủ khiến những người có mặt tại vạch đích vỡ òa. Một bên là cảm giác chinh phục sau từng kilomet, một bên là khoảnh khắc tình yêu bước sang một cột mốc mới. Chính sự tự nhiên và nhiều cảm xúc ấy đã khiến đoạn clip ghi lại màn cầu hôn nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gặp gỡ nhau trên đường chạy, về chung một nhà cũng… trên đường chạy

Theo tìm hiểu, cặp đôi trong màn cầu hôn viral này là anh Thêm và chị Linh - cả hai đều là cựu sinh viên của đại học Kinh Tế TPHCM. Cả hai đã bên nhau gần hai năm và có chung sở thích chạy bộ - nên duyên cũng nhờ bộ môn này. Với họ, chạy không chỉ là một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách cả hai đồng hành, động viên nhau và cùng vượt qua những giới hạn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Cả hai gặp gỡ trên đường chạy, và nay lại nên duyên trên chính đường chạy của ngôi trường họ từng gắn bó (Ảnh: Tư liệu)

Vì vậy, việc lựa chọn vạch đích của một giải chạy làm nơi cầu hôn không phải là một quyết định "chơi trội" ngẫu hứng. Ngược lại, đó là một cách rất riêng để cả hai lưu giữ niềm hạnh phúc đặc biệt của mình. Sau nhiều năm yêu nhau, cùng trải qua không ít chặng đường, khoảnh khắc cùng cán đích rồi bước tiếp sang một hành trình mới có lẽ là biểu tượng vừa đủ đẹp, vừa đủ ý nghĩa cho câu chuyện của họ.

Tierra Diamond - thương hiệu "quen mặt" với những màn cầu hôn viral "giữa một vạn người"

Sau khi clip được lan truyền, không khó để nhiều người "stalk" ra chiếc nhẫn nam chính cầm trên tay đến từ Tierra - thương hiệu nhẫn cầu hôn đang được khá nhiều cặp đôi trẻ yêu thích thời gian gần đây. Theo chia sẻ của chính bạn nam, anh đã chọn một thiết kế tối giản, tinh tế nhưng vẫn đủ lấp lánh để ngỏ lời trong khoảnh khắc quan trọng.

Tierra Diamond - thương hiệu nhẫn cầu hôn đang rất được yêu thích, cũng đã được chàng trai tâm lý chọn ngay cho cô gái của mình. (Ảnh: Tư liệu)

Chiếc nhẫn được chọn cũng là một trong những thiết kế được yêu thích nhất tại Tierra (Ảnh: Tư liệu)

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu tiên nhẫn từ Tierra "góp mặt" trong những màn cầu hôn nơi công cộng khiến dân tình chú ý. Trước đó, vào năm ngoái, một cặp đôi cũng từng gây sốt khi cầu hôn giữa concert Những Thành Phố Mơ Màng bằng nhẫn Tierra. Từ concert âm nhạc đến vạch đích giải chạy, có vẻ các cặp đôi ngày càng có nhiều cách rất riêng để biến lời cầu hôn thành một kỷ niệm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Năm ngoái, Tierra Diamond cũng là "nhân chứng" cho màn cầu hôn siêu lãng mạn tại concert Những Thành Phố Mơ Màng (Ảnh: Tư liệu)

Có thể thấy, phía sau một màn cầu hôn tưởng như rất bất ngờ vẫn luôn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc chọn chiếc nhẫn phù hợp, tính toán thời gian, địa điểm, cho đến cách bắt trọn cảm xúc của người trong cuộc, tất cả đều góp phần làm nên một dấu ấn khó quên. Và với cặp đôi runner này, vạch đích không chỉ là nơi kết thúc đường chạy, mà còn là nơi bắt đầu một hành trình mới rực rỡ hơn.