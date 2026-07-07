Chàng trai sống ở căn nhà "thay màu 4 mùa" với 10 con mèo, 2 con chó

Từ bỏ nhịp sống nơi phố thị, chàng trai này chuyển về vùng núi từ năm 28 tuổi. 6 năm trôi qua, căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên cùng khu vườn thay đổi theo bốn mùa đã trở thành nơi khiến hàng triệu người trên mạng xã hội ao ước được một lần ghé thăm.

Giữa những video về cuộc sống thành thị tất bật, kênh "Sân nhà chú Mèo" lại mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác. Không có tiếng còi xe hay những tòa nhà cao tầng, thứ xuất hiện trong mỗi khung hình chỉ là căn nhà gỗ cũ nép mình giữa cây xanh, những luống hoa thay nhau nở theo mùa cùng đàn mèo, đàn chó thong dong chạy khắp sân.

Những thước phim nhẹ nhàng ấy khiến không ít người xem ví nơi đây như bước ra từ một bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Căn nhà giữa vùng núi đẹp như tranh vẽ, mỗi mùa khoác một tấm áo khác

Chủ nhân của kênh là một chàng trai đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Khoảng 6 năm trước, khi 28 tuổi, anh quyết định rời thành phố, trở về vùng núi để bắt đầu một cuộc sống chậm hơn. Anh từng chia sẻ: "Đây không phải là hình ảnh do AI tạo ra, mà là ngôi nhà tôi đã sống suốt 6 năm qua. Tôi trở về làng để nghỉ hưu ở tuổi 28, và thế giới của tôi trở nên rất tĩnh lặng."

Ngôi nhà không gây ấn tượng bởi diện tích hay thiết kế xa hoa. Đó là một căn nhà mang dáng dấp truyền thống với mái ngói cũ, nội thất gỗ tự nhiên, hiên rộng mở ra khoảng sân đầy cây cối. Mọi góc nhỏ đều giữ vẻ mộc mạc, gần gũi, đúng tinh thần sống hòa mình với thiên nhiên.

Điểm đặc biệt nhất lại nằm ở khu vườn bao quanh ngôi nhà. Thay vì để cây cối phát triển tự nhiên, chủ nhân dành rất nhiều thời gian chăm chút từng khoảng đất để khu vườn luôn thay đổi theo bốn mùa.

Vườn hoa bao quanh nhà thay đổi theo mùa.

Mùa xuân, anh trồng hàng trăm củ tulip, thủy tiên và nhiều loài hoa thân củ khác. Có thời điểm, anh dành gần ba tháng chỉ để chuẩn bị cho một "biển hoa tulip" nở rộ đúng dịp xuân về. Sang hè, lối đi trước hiên nhà được phủ kín bởi những bụi cẩm tú cầu xanh tím, xen lẫn hoa hồng và các loại cây leo. Thu đến, khu vườn chuyển sang gam màu vàng của lá và cây cối, còn mùa đông lại mang vẻ tĩnh lặng với ánh đèn vàng hắt ra từ căn nhà gỗ giữa núi rừng.

Chính sự thay đổi ấy khiến nhiều cư dân mạng nhận xét rằng, ngôi nhà dường như không bao giờ giống nhau ở hai thời điểm trong năm. Mỗi mùa trôi qua lại mang đến một bảng màu và bầu không khí khác biệt, tạo cảm giác như đang theo dõi những khung hình trong phim hoạt hình.

Các căn phòng trong nhà.

Bên cạnh khu vườn, một "đặc sản" khác của căn nhà là những người bạn bốn chân. Hiện anh sống cùng 10 con mèo và 2 con chó, để chúng tự do chạy nhảy khắp sân, nằm phơi nắng ngoài hiên hay theo chân chủ nhân chăm sóc cây cối mỗi ngày.

Cuộc sống chỉ có cây xanh, thú cưng và những điều bình dị

Khác với nhiều nhà sáng tạo nội dung theo đuổi các video nhiều kịch tính, "Sân nhà chú Mèo" lựa chọn ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường.

Một ngày của anh thường bắt đầu bằng việc tưới cây, chăm hoa, dọn dẹp sân vườn rồi chuẩn bị bữa ăn. Xen giữa những công việc ấy là khoảng thời gian đọc sách, ngồi bên cửa sổ ngắm khu vườn, chơi với mèo, dắt chó đi dạo hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh của vùng núi.

Không gian sống cũng được bài trí theo phong cách tối giản với đồ gỗ, gốm sứ, rèm vải màu trung tính và nhiều ô cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên. Trong các video, thiên nhiên dường như luôn hiện diện ở mọi góc nhà, từ phòng khách, bàn ăn cho đến góc làm việc.

Hiện kênh "Sân nhà chú Mèo" chủ yếu chia sẻ các nội dung về cuộc sống sân vườn, chăm sóc cây cối, trang trí nhà cửa và những vlog ghi lại nhịp sống chậm giữa thiên nhiên.

Một ngày bình thường trong khu vườn.

Chính sự bình yên, đều đặn và gần gũi ấy đã giúp căn nhà giữa vùng núi trở thành nơi được nhiều người yêu thích, không ít khán giả còn ví von đây là "ngôi nhà bước ra từ thế giới Miyazaki" hay "không gian chữa lành" mà họ muốn ghé thăm ít nhất một lần.

Nguồn: Xiaohongshu