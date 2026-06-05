Bàn tán về cách Gil Lê giữ “vợ”, Xoài Non phen này thắng đời!

Chỉ 10 giây trong đoạn clip đang viral trên mạng xã hội cũng đủ khiến dân tình bàn tán rôm rả về cách Gil Lê chăm sóc Xoài Non.

Mới đây, khoảnh khắc cặp đôi cùng xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý. Khi trời đổ mưa, Xoài Non bước đi phía trước còn Gil Lê lặng lẽ cầm ô theo sát bên cạnh, liên tục nghiêng ô về phía nửa kia và không quên để ý từng bước đi của cô nàng. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng lại khiến nhiều netizen “tan chảy” vì sự tinh tế mà Gil Lê dành cho bạn gái.

Khoảnh khắc "tình yêu là chiếc ô nghiêng" của Gil Lê đang nhận về nhiều lời khen ngợi. Nguồn: Trúc Gia Trang.

Người ta vẫn thường nói “tình yêu là chiếc ô nghiêng” - hình ảnh tượng trưng cho sự quan tâm và nhường nhịn trong tình yêu. Khi chiếc ô không đủ rộng, người yêu bạn sẽ vô thức nghiêng phần che chắn về phía đối phương, chấp nhận mình bị ướt hay bị nắng nhiều hơn một chút chỉ để người còn lại thoải mái hơn. Clip này hiện đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Điều này cũng khiến netizen nhớ lại khoảnh khắc từng gây tranh cãi đầu năm 2025, khi Gil Lê và Xoài Non đi chung ô dưới trời nắng. Khi đó, một số người cho rằng Gil Lê che ô chưa khéo khiến Xoài Non vẫn bị nắng chiếu vào mặt. Tuy nhiên, nhiều fan cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng không thể chỉ nhìn vài giây ngắn ngủi để đánh giá cả một mối quan hệ, thậm chí có người còn phân tích hướng nắng lúc đó thực tế chiếu về phía Gil Lê nhiều hơn.

Và khi đặt cạnh khoảnh khắc hiện tại, nhiều người cho rằng Gil Lê đang ngày càng thay đổi theo hướng tích cực hơn trong tình yêu. Không còn là hình ảnh khá kín tiếng, ít bộc lộ cảm xúc như trước đây, ca sĩ sinh năm 1991 giờ đây thoải mái thể hiện sự quan tâm, yêu chiều và chăm sóc nửa kia ở cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội.

“Cứ như thế này thì Gil Lê quyết không để ai cướp Xoài Non”, “Đôi này giờ là nhất rồi xinh đẹp, giỏi giang lại yêu nhau vô cùng cỡ này cơ mà”, “Gil chiều Xoài ghê luôn ấy, cứ gọi là em bé mãi thôi”, “Không có chữ nào là yêu mà tất cả đều là yêu đây này” ,... là những bình luận của cư dân mạng.

Thực tế thời gian gần đây, netizen cũng dễ dàng nhận ra Gil Lê ngày càng chủ động hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho Xoài Non. Từ những cử chỉ nhỏ trong đời thường, cách trò chuyện trên livestream cho đến việc nhắc về nhau trên mạng xã hội, tất cả đều cho thấy cặp đôi đang ở giai đoạn vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

Cặp đôi cũng thường xuyên lên sóng livestream, tương tác với người hâm mộ.

Những tương tác thường ngày của cặp đôi cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Gần đây, trên sóng livestream, khi được hỏi đang dùng sản phẩm skincare gì, Gil Lê lập tức nhắc đến nửa kia: “Xoài mua gì thì dùng đó” . Ca sĩ còn tiết lộ mỗi lần đi sự kiện thường “mượn lens” của “vợ”. Những chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy Xoài Non chăm sóc Gil Lê rất chu đáo, còn Gil Lê cũng vô cùng thoải mái tận hưởng sự quan tâm đó.

Cả hai hiện cũng lập một kênh YouTube couple để chia sẻ những chuyến đi và cuộc sống thường ngày. Sau khi các vlog lên sóng và những đoạn cut được lan truyền trên mạng xã hội, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng điều dễ thấy nhất chính là “năng lượng hạnh phúc” mà Gil Lê và Xoài Non mang lại khi ở cạnh nhau.

Trước đó, trong một buổi livestream, khi đọc được bình luận có ý “cà khịa” chuyện tình cảm của cả hai: “Xoài cũng là trải nghiệm của Gil à?” , Gil Lê lập tức thay đổi sắc mặt rồi đáp trả thẳng thắn: “Câu này bị vô duyên đó bạn”.

Nhiều cư dân mạng còn nhận xét đây là điều hiếm thấy ở Gil Lê trước đây. Bởi trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Gil Lê vốn nổi tiếng là người kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện đời tư và thường chọn cách im lặng trước những tranh cãi trên mạng xã hội. Nhưng kể từ khi ở bên Xoài Non, ca sĩ dường như cởi mở hơn rất nhiều trong việc thể hiện cảm xúc cũng như quan điểm cá nhân.

Không chỉ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ nửa kia, Gil Lê còn nhiều lần công khai thể hiện sự yêu chiều dành cho Xoài Non. Giữa lúc hot girl sinh năm 2002 bị bàn tán về ngoại hình và vóc dáng, Gil Lê đã đăng tải hình ảnh của bạn gái kèm dòng chia sẻ đầy tình cảm : “When I look at you, every hardship of the journey feels redeemed” (Khi em nhìn anh, mọi vất vả trên hành trình này đều được xoa dịu).

Netizen và fan của cặp đôi đều đồng loạt cho rằng có thể thấy rất rõ sự thay đổi của Gil Lê sau khi yêu Xoài Non. Từ một người khá ít nói, kín tiếng và có phần lạnh lùng, Gil Lê giờ đây nói chuyện nhiều hơn, tương tác nhiều hơn, thậm chí chủ động pha trò và tạo không khí vui vẻ mỗi khi xuất hiện cùng bạn gái.

Về phía Xoài Non, nhiều cư dân mạng cũng nhận xét cô ngày càng xinh đẹp, tự tin và trưởng thành hơn kể từ khi công khai chuyện tình cảm. Không ít người cho rằng việc được yêu thương và quan tâm đúng cách khiến hot girl sinh năm 2002 trở nên rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Cặp đôi thường xuyên tham gia các sự kiện cùng nhau.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non bắt đầu thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024 khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, sân pickleball và có nhiều tương tác thân mật trên livestream. Sau khoảng thời gian vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai dần thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm.

Hiện tại, cả hai đã nhiều lần ra mắt gia đình hai bên, thoải mái xuất hiện cạnh nhau trong các dịp quan trọng. Điều này càng khiến netizen tin rằng Gil Lê và Xoài Non đang rất nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, thậm chí nhiều người còn mong chờ một “happy ending” trong tương lai gần.

Ảnh: FBNV, MXH.