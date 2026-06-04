Vì sao người đi làm có ngày nghỉ, học sinh có kỳ nghỉ, còn làm mẹ gần như không có khái niệm tan ca?

“Mẹ xin nghỉ một ngày” đang trở thành chủ đề nhận được nhiều đồng cảm trên mạng xã hội.

Sáng thứ Bảy, con ở nhà với bố.

Nhà vẫn còn quần áo chưa gấp, bát chưa rửa hết trong bồn và danh sách việc cần làm vẫn nằm nguyên trên điện thoại. Nhưng thay vì bắt tay vào dọn dẹp như mọi cuối tuần khác, người mẹ quyết định ra ngoài uống cà phê, đi xem phim hoặc đơn giản là dành vài tiếng đồng hồ ở một nơi không ai gọi mình là "mẹ".

Nghe có vẻ bình thường, nhưng với không ít phụ nữ, đó lại là một quyết định cần rất nhiều nỗ lực.

Bởi trong nhiều năm, họ đã quen với việc đặt nhu cầu của gia đình lên trước nhu cầu của chính mình.

“Mẹ xin nghỉ một ngày” đang trở thành chủ đề nhận được nhiều đồng cảm trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

"Xin nghỉ làm mẹ một ngày" đang trở thành chủ đề được nhiều phụ nữ quan tâm

Trong khoảng hai năm trở lại đây, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều nội dung xoay quanh khái niệm "mẹ xin nghỉ một ngày" hay "ngày nghỉ khỏi gia đình".

Nhiều video ghi lại cảnh những bà mẹ gửi con cho chồng hoặc ông bà vài tiếng, sau đó tự đi ăn một bữa mình thích, đặt một phòng khách sạn để nghỉ ngơi hoặc dành trọn một ngày không phải lo chuyện cơm nước, dọn dẹp.

Điều đáng chú ý là phần lớn những nội dung này không xuất phát từ mong muốn trốn tránh trách nhiệm gia đình. Ngược lại, đa số đều xoay quanh một câu hỏi rất đơn giản: Vì sao một người đi làm có ngày nghỉ, học sinh có kỳ nghỉ, nhưng nhiều bà mẹ lại gần như không có khái niệm tan ca?

Làm mẹ, làm vợ, làm việc,.. những người phụ nữ sau 30 cuốn vào một vòng xoáy không ngừng nghỉ. Ảnh minh họa.

Sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng cho thấy đây không phải trải nghiệm của riêng một vài người.

Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng sau khi kết hôn hoặc có con, khối lượng công việc của họ không chỉ nằm ở những việc có thể nhìn thấy như nấu ăn, giặt giũ hay đưa đón con. Phần áp lực lớn hơn đến từ những việc vô hình: ghi nhớ lịch tiêm chủng, nghĩ xem tối nay ăn gì, chuẩn bị quần áo cho con ngày mai, nhắc chồng thanh toán hóa đơn hay lên kế hoạch cho cả gia đình mỗi dịp cuối tuần.

Đó là lý do cụm từ "nghỉ một ngày không làm mẹ" được nhiều người quan tâm. Thực chất, điều họ muốn không phải nghỉ khỏi vai trò làm mẹ, mà là tạm dừng trạng thái phải liên tục chăm sóc và lo nghĩ cho người khác.

Điều khó nhất không phải nghỉ ngơi, mà là ngừng cảm thấy có lỗi

Nếu hỏi điều gì khiến nhiều phụ nữ ngần ngại dành thời gian cho bản thân, câu trả lời thường không phải thiếu thời gian mà là cảm giác có lỗi.

Nhiều người được nuôi dạy với hình ảnh quen thuộc về một người mẹ luôn bận rộn, luôn hy sinh và luôn đặt gia đình lên trước. Trong không ít gia đình, việc người mẹ thức dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất hay liên tục lo toan cho mọi thành viên được xem là điều hiển nhiên. Theo thời gian, hình ảnh đó dần trở thành một tiêu chuẩn vô hình mà nhiều phụ nữ tự đặt lên chính mình.

Bởi vậy, ngay cả khi có cơ hội nghỉ ngơi, không ít người vẫn cảm thấy bất an.

Đi uống cà phê nhưng vẫn nghĩ tới bữa tối.

Đi xem phim nhưng liên tục nhắn tin hỏi con đã ăn chưa.

Ngồi nghỉ nhưng trong đầu vẫn chạy danh sách những việc còn dang dở ở nhà.

Có những người ngay cả khi đang nghỉ nhưng tâm trí vẫn nghĩ tối nay nấu món gì, nên chờ săn sale lúc nào để mua đồ gia dụng rẻ. Ảnh minh họa.

Thậm chí, nhiều người cho biết điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải những việc như nấu ăn hay dọn dẹp, mà là việc luôn phải ghi nhớ mọi thứ. Họ là người biết trong nhà sắp hết nước giặt, nhớ lịch tiêm chủng của con, nhớ tuần tới con có buổi ngoại khóa, nhớ sinh nhật hai bên nội ngoại hay nghĩ xem cuối tuần cả gia đình sẽ ăn gì.

Đó là một dạng lao động vô hình thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về hôn nhân và gia đình những năm gần đây. Công việc này không hiện ra bằng những chiếc bát đã được rửa hay sàn nhà đã được lau sạch, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần.

Chính vì thế, nhiều phụ nữ nhận ra rằng thứ họ cần đôi khi không phải một người giúp việc hay thêm vài tiếng ngủ. Điều họ cần là khoảng thời gian được tạm ngừng việc phải nghĩ cho tất cả mọi người.

Điều thú vị là khi thực sự bước ra khỏi guồng quay ấy, nhiều người phát hiện gia đình không hề ngừng vận hành như họ từng lo lắng.

Người chồng có thể tự chuẩn bị bữa ăn.

Con vẫn vui vẻ chơi đùa.

Nhà cửa có thể bừa bộn hơn một chút, nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Thậm chí, việc người mẹ tạm thời lùi lại còn buộc các thành viên khác trong gia đình chủ động tham gia vào những công việc vốn trước đây thường được mặc định là trách nhiệm của riêng một người.

Nhận ra điều đó giúp nhiều phụ nữ thay đổi cách nhìn về trách nhiệm gia đình. Họ bắt đầu hiểu rằng việc một người phải gánh phần lớn công việc chăm sóc không đồng nghĩa với việc gia đình vận hành tốt hơn. Ngược lại, khi mọi trách nhiệm đều dồn lên vai một người, sự mệt mỏi và kiệt sức chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Một gia đình khỏe mạnh không được xây dựng trên sự hy sinh vô hạn của người mẹ. Nó được xây dựng trên việc các thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm và cho phép nhau có khoảng không riêng để nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng.

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu học cách ưu tiên bản thân trở lại

Có một nghịch lý khá phổ biến: Khi còn trẻ, phụ nữ thường dành nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng càng lớn tuổi, đặc biệt sau khi kết hôn và có con, thời gian ấy lại dần biến mất.

Sở thích bị trì hoãn. Những buổi gặp bạn bè thưa dần. Những chuyến đi ngẫu hứng không còn xuất hiện thường xuyên.

Ngay cả việc đọc một cuốn sách, tập thể dục hay ngồi yên một mình trong vài tiếng đồng hồ cũng trở thành điều phải sắp xếp rất kỹ mới thực hiện được.

Nhiều người không nhận ra điều đó diễn ra từ lúc nào. Chỉ đến khi nhìn lại, họ mới thấy cuộc sống của mình gần như chỉ xoay quanh công việc và gia đình.

Có lẽ vì thế mà những cuộc thảo luận về "ngày nghỉ của mẹ" nhận được nhiều sự đồng cảm. Điều đang thay đổi không chỉ là việc phụ nữ cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, mà còn là cách họ nhìn nhận giá trị của chính mình.

Ảnh minh họa.

Họ không còn xem việc chăm sóc bản thân là ích kỷ.

Họ không còn coi nghỉ ngơi là phần thưởng chỉ được nhận sau khi hoàn thành toàn bộ công việc.

Và họ cũng dần chấp nhận rằng mình không cần phải trở thành người hoàn hảo trong mọi vai trò cùng lúc.

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ nhận ra rằng trước khi là một người mẹ, một người vợ hay người chăm sóc gia đình, họ vẫn là một cá nhân với những nhu cầu rất bình thường: được nghỉ ngơi, được thư giãn, được theo đuổi sở thích riêng và được dành thời gian cho chính mình.

Một ngày không dọn nhà.

Một ngày không tất bật lo cho người khác.

Một ngày không phải liên tục giải quyết các vấn đề của cả gia đình.

Có lẽ đó không phải sự trốn tránh trách nhiệm như nhiều người vẫn nghĩ. Đôi khi, đó chỉ là cách để một người phụ nữ nhắc bản thân rằng cuộc sống của mình không nên chỉ được định nghĩa bởi những vai trò mà cô ấy đang gánh vác.

Ảnh: Xiaohongshu