Tôi không còn muốn dậy lúc 4 giờ sáng chỉ để ra sân bay

Những năm mới biết đi du lịch, tôi gần như luôn chọn chuyến bay rẻ nhất.

Bay lúc 5 giờ sáng cũng được, quá cảnh vài tiếng cũng không sao. Thậm chí có những lần kéo vali ra sân bay từ nửa đêm vì tính ra như vậy tiết kiệm được một đêm khách sạn. Hồi đó, cảm giác săn được vé rẻ thú vị hơn rất nhiều so với cảm giác phải dậy sớm hay chờ đợi mệt mỏi. Tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng là vui, tiết kiệm được cả triệu đồng thì càng thấy chuyến đi hời.

Tôi không phải trường hợp duy nhất. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là giai đoạn mới đi làm, du lịch luôn là một bài toán tối ưu. Làm sao để đi được nhiều nhất với số tiền ít nhất. Làm sao để tận dụng hết các chương trình khuyến mãi. Làm sao để chuyến đi vừa vui vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến ví tiền. Vì thế, những chuyến bay lúc sáng sớm, những hành trình quá cảnh dài hay những khách sạn nằm xa trung tâm từng là lựa chọn rất quen thuộc.

Nhưng sau vài năm đi làm và cũng sau khá nhiều chuyến đi, tôi nhận ra cách mình lên kế hoạch du lịch đã thay đổi. Tôi vẫn thích săn vé. Vẫn thích đi đây đi đó. Vẫn dành hàng giờ để tìm hiểu lịch trình trước mỗi chuyến đi. Chỉ có điều, thứ tôi quan tâm đầu tiên không còn là giá vé nữa.

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Mỗi lần mở ứng dụng đặt vé máy bay, tôi thường nhìn vào giờ bay trước. Nếu có lựa chọn giữa một chuyến bay lúc 5 giờ sáng và một chuyến bay lúc 9 giờ sáng đắt hơn vài trăm nghìn đồng, tôi thường nghiêng về phương án thứ hai. Không phải vì giàu lên đột ngột, cũng không phải vì bớt quan tâm đến chuyện tiền bạc. Chỉ đơn giản là tôi bắt đầu thấy một đêm ngủ đủ giấc quan trọng hơn trước rất nhiều.

Ngày còn trẻ hơn, thiếu ngủ một đêm gần như không ảnh hưởng gì. Vẫn có thể kéo vali đi khắp nơi, vẫn có thể đi bộ cả ngày để khám phá thành phố mới, tối về lại tiếp tục tụ tập ăn uống. Nhưng càng lớn, cơ thể càng trở nên "thành thật". Một chuyến bay sáng sớm đồng nghĩa với việc phải dậy từ 2-3 giờ sáng. Một đêm ngủ không đủ có thể khiến cả ngày đầu tiên của chuyến đi trôi qua trong trạng thái uể oải. Đến nơi rồi nhưng chưa thực sự tận hưởng được nơi mình vừa đến.

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Đó cũng là lúc tôi bắt đầu hiểu vì sao ngày càng nhiều người sẵn sàng chi thêm tiền cho những lựa chọn tưởng như không cần thiết. Chuyến bay giờ đẹp hơn. Khách sạn gần trung tâm hơn. Vé tàu cao tốc thay vì xe khách. Taxi từ sân bay thay vì đổi nhiều chặng phương tiện công cộng. Những khoản chi này không giúp chuyến đi sang trọng hơn quá nhiều, nhưng lại giúp hành trình dễ chịu hơn đáng kể.

Điều thú vị là sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc mọi người bớt thích trải nghiệm. Ngược lại, nhiều người vẫn mê du lịch, vẫn thích check-in, vẫn muốn ghé những quán cà phê đẹp, những địa điểm nổi tiếng hay những góc sống ảo đang được chia sẻ khắp mạng xã hội. Chỉ là thay vì cố gắng tiết kiệm tối đa cho mọi hạng mục, họ bắt đầu chọn chi tiền ở những khâu giúp bản thân có nhiều năng lượng hơn để tận hưởng chuyến đi.

Tôi từng có giai đoạn nghĩ rằng một chuyến đi thành công là chuyến đi tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt. Bây giờ, tôi lại thấy một chuyến đi đáng tiền là chuyến đi mà mình thực sự tận hưởng được. Chênh lệch vài trăm nghìn đồng tiền vé đôi khi không đáng kể bằng việc đến nơi với tâm trạng thoải mái, cơ thể khỏe khoắn và vẫn còn hứng thú để khám phá mọi thứ xung quanh.

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Có lẽ đây là một trong những thay đổi rất nhỏ nhưng khá phổ biến sau nhiều năm đi du lịch. Người ta vẫn thích trải nghiệm, vẫn thích những vùng đất mới và vẫn háo hức mỗi lần đặt vé máy bay. Chỉ là thay vì tối ưu từng đồng chi phí như trước, nhiều người bắt đầu muốn tối ưu cả năng lượng của mình. Và đó cũng là lý do vì sao những chuyến bay lúc 5 giờ sáng không còn hấp dẫn như ngày xưa nữa.

Bởi sau tất cả, điều khiến một chuyến đi đáng nhớ không chỉ nằm ở việc tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà còn nằm ở việc mình có đủ sức để tận hưởng những gì đã bỏ công lên kế hoạch hay không. Đôi khi, ngủ thêm vài tiếng trước khi ra sân bay cũng là một khoản đầu tư cho trải nghiệm. Và càng đi nhiều, càng có nhiều người sẵn sàng chi tiền cho điều đó.