Digital Detox: Làm sao để thật sự sống, chứ không phải đang liên tục kiểm tra điện thoại?

Thay đổi lớn nhất của digital detox không phải ở việc bạn dùng điện thoại ít đi bao nhiêu tiếng mỗi ngày, mà là cảm giác mình đang dần quay trở lại với cuộc sống thật.

Một ngày mới bắt đầu. Bạn cầm điện thoại lên gần như theo phản xạ, trước cả khi thật sự tỉnh ngủ. Điện thoại theo bạn đi khắp mọi nơi và chỉ cần quên ở đâu đó vài tiếng cũng đủ khiến bạn thấy bứt rứt, thiếu thiếu như vừa bỏ quên một phần rất quan trọng của cuộc sống. Phần lớn thời gian, chúng ta lướt điện thoại trong trạng thái gần như vô thức: mở máy lên, kiểm tra thông báo, chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác chỉ để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ điều gì.

Màn hình điện thoại dần chen vào mọi khoảnh khắc thường ngày. Từ công việc, học tập, giải trí cho đến mua sắm, thanh toán hay liên lạc với người khác, gần như mọi thứ đều diễn ra qua một thiết bị nhỏ nằm trong tay. Chúng ta chụp lại bữa ăn, hoàng hôn hay những khoảnh khắc rất bình thường trong ngày như một thói quen. Không hẳn vì muốn lưu giữ, mà nhiều khi chỉ vì cảm giác cần đăng lên đâu đó, hoặc sẽ không bao giờ đăng.

Chúng ta nghĩ mình đang kết nối nhiều hơn, cập nhật nhiều hơn thông qua các thiết bị hiện đại. Nhưng giữa hàng trăm thông báo, email công việc và những đoạn video ngắn kéo dài hết tiếng này sang tiếng khác, nhiều người bắt đầu cảm thấy đầu óc lúc nào cũng đầy ứ nhưng lại rất khó tập trung. Chúng ta liên tục tìm kiếm một điều gì đó trên màn hình, dù chính mình cũng không thật sự biết đó là gì.

(Ảnh minh họa)

Smartphone mang đến cảm giác được kết nối tức thì, nhưng cảm giác đó thường trôi qua rất nhanh. Một thông báo hiện lên rồi biến mất sau vài giây, để lại cảm giác muốn tiếp tục kiểm tra thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Và càng lướt, nhiều người lại càng thấy mệt mỏi hoặc trống rỗng hơn.

Sâu bên trong, phần lớn chúng ta đều biết mình đang phụ thuộc vào điện thoại nhiều đến mức nào. Nhưng việc thay đổi không hề dễ, bởi công nghệ đã trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày. Điều đó không có nghĩa smartphone xấu hay chúng ta phải từ bỏ hoàn toàn công nghệ. Vấn đề nằm ở chỗ quá nhiều thời gian và sự chú ý của chúng ta đang bị kéo vào màn hình mà không thật sự chủ động.

Digital detox bắt đầu từ chính nhận thức này - khi bạn tự hỏi liệu mình có đang sống quá nhanh, quá phân tâm và dành quá ít sự chú ý cho cuộc sống thật xung quanh hay không?

Digital detox là gì? Và bạn có thực sự cần nó không?

Hiểu đơn giản, digital detox là khoảng thời gian bạn chủ động giảm bớt hoặc tạm ngừng sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV hay mạng xã hội để đầu óc được nghỉ ngơi khỏi dòng thông tin liên tục. Mục tiêu không phải “cai công nghệ” hoàn toàn, mà là lấy lại sự tập trung và cảm giác hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

Nhiều người hiện nay chọn social media detox trước tiên - tức là tạm ngừng Facebook, TikTok, Instagram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, trong khi vẫn dùng điện thoại cho công việc và những nhu cầu cần thiết.

Bạn có thể đang cần một đợt detox nếu nhận ra mình có những dấu hiệu quen thuộc như: cứ vài phút lại mở điện thoại dù không có việc gì cụ thể, cảm thấy mệt mỏi hoặc lo lắng hơn sau khi lướt mạng xã hội, khó tập trung làm việc, ngủ không ngon hoặc thường xuyên có cảm giác cuộc sống của người khác thú vị và ổn áp hơn mình.

Nhiều người nghĩ đó chỉ là vấn đề nhỏ nhưng khi những hành động này lặp đi lặp lại mỗi ngày, chúng dần khiến não bộ luôn ở trong trạng thái bị lôi kéo sự chú ý liên tục. Và đôi khi, việc bạn đọc đến đây rồi nhận ra bản thân giống vài điều trong số đó đã là một dấu hiệu khá rõ ràng.

(Ảnh minh họa)

Làm sao để bắt đầu digital detox?

Không có một công thức hoàn hảo cho việc digital detox. Điều quan trọng nhất là bắt đầu từ những thay đổi phù hợp với cuộc sống của bạn, thay vì cố làm mọi thứ quá cực đoan rồi bỏ cuộc chỉ sau vài ngày.

Trước tiên, hãy đặt mục tiêu thực tế. Nếu công việc hoặc việc học buộc bạn phải dùng máy tính cả ngày, việc cắt hoàn toàn màn hình điện tử gần như không khả thi. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu nhỏ hơn bằng cách giảm thời gian lướt TikTok, Instagram, Threads,... giới hạn việc dùng điện thoại sau giờ làm hoặc không cầm điện thoại ngay khi vừa thức dậy.

Bạn cũng không cần detox quá dài ngay từ đầu. Nhiều người bắt đầu bằng một ngày cuối tuần không mạng xã hội, sau đó tăng dần lên một tuần hoặc lâu hơn nếu cảm thấy phù hợp. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần giảm thời gian dùng mạng xã hội xuống khoảng 30 phút mỗi ngày trong vài tuần cũng đã tạo ra khác biệt rõ rệt về sự tập trung và tâm trạng.

Một cách khác khá hiệu quả là đặt ra những “khoảng thời gian không màn hình” trong ngày. Ví dụ 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy, bữa ăn cùng gia đình hoặc khoảng thời gian trước khi đi ngủ. Đây thường là những lúc não bộ cần được nghỉ ngơi và kết nối với cuộc sống thật nhiều nhất.

Để việc detox dễ thực hiện hơn, bạn cũng nên chuẩn bị trước một vài thay đổi nhỏ trong sinh hoạt. Nếu sợ bỏ lỡ liên lạc quan trọng, hãy để những người thân thiết biết cách gọi trực tiếp cho bạn. Thay đồng hồ báo thức trên điện thoại bằng đồng hồ thật để không có lý do mở điện thoại ngay từ sáng sớm. Những điều nhỏ như vậy giúp bạn giảm bớt việc cầm điện thoại theo phản xạ.

Quan trọng nhất, đừng chỉ bỏ điện thoại xuống mà không làm gì khác. Đó là lý do nhiều người digital detox thất bại sau vài ngày. Não bộ vốn đã quen được kích thích liên tục nên nếu khoảng trống xuất hiện quá đột ngột, bạn sẽ rất dễ quay lại thói quen cũ.

Vì vậy hãy chuẩn bị sẵn những thứ có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu và thật sự thư giãn như đọc một cuốn sách, đi bộ, nấu ăn, tập thể dục, gặp bạn bè hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi mà không phải nhìn vào màn hình. Không cần quá đặc biệt hay chữa lành theo kiểu hoàn hảo. Chỉ cần đó là những hoạt động khiến bạn cảm thấy mình đang thật sự sống chậm lại và hiện diện hơn với cuộc sống xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Điều gì thay đổi khi bạn giảm bớt thời gian dán mắt vào màn hình?

Những ngày đầu của digital detox thường khó hơn nhiều người nghĩ. Bạn sẽ vô thức tìm điện thoại trong mọi khoảng trống rất nhỏ: khi chờ thang máy, ngồi một mình, vừa thức dậy hay chỉ đơn giản là vài phút không có gì để làm. Đó là vì não bộ đã quen với việc được kích thích liên tục bằng thông báo, video ngắn và dòng nội dung không bao giờ kết thúc.

Nhưng sau vài ngày, nhiều người bắt đầu nhận ra những thay đổi khá rõ rệt.

Đầu tiên là khả năng tập trung dần quay trở lại. Bạn có thể đọc sách lâu hơn mà không liên tục mở điện thoại hoặc làm xong một việc mà không bị ngắt quãng bởi những lần lướt vài phút. Nhiều người nhận ra thứ khiến mình mệt mỏi không hẳn là công việc quá nhiều, mà là việc đầu óc phải chuyển sự chú ý liên tục suốt cả ngày.

Giấc ngủ cũng thường được cải thiện. Khi không còn nhìn màn hình và tiếp nhận quá nhiều thông tin trước giờ ngủ, não bộ có thời gian chậm lại và nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhiều người ngủ sâu hơn, ít thức giấc hơn và cảm thấy đầu óc nhẹ hơn khi thức dậy vào buổi sáng.

Không chỉ vậy, các mối quan hệ ngoài đời thực cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Khi điện thoại không còn xuất hiện giữa mọi cuộc trò chuyện, bạn bắt đầu chú ý nhiều hơn đến người đối diện. Những cuộc nói chuyện trở nên tự nhiên hơn, ít bị cắt ngang hơn và có cảm giác kết nối thật hơn.

Một thay đổi khác mà nhiều người không ngờ tới là tâm trí bắt đầu “thoáng” hơn. Khi không còn lấp đầy mọi khoảng trống bằng màn hình, bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ, hồi tưởng hoặc đơn giản là để đầu óc được nghỉ ngơi. Nhiều ý tưởng mới xuất hiện trong những lúc rất bình thường như đi bộ, ngồi nhìn trời hay làm việc nhà. Các nhà khoa học thần kinh cho rằng đây là trạng thái quan trọng giúp não bộ sắp xếp ký ức, kết nối ý tưởng và phục hồi tinh thần.

Và có lẽ, điều lớn nhất mà digital detox mang lại không nằm ở việc bạn dùng điện thoại ít đi bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Nó nằm ở cảm giác bạn bắt đầu sống chậm lại, tập trung hơn và tập trung nhiều hơn vào cuộc sống thật xung quanh mình.

Sau cùng, digital detox không phải là từ bỏ công nghệ, cũng không phải là hoài niệm về một thời chưa có smartphone. Đó là hành động chủ động lấy lại quyền kiểm soát, quyết định xem bạn muốn dành sự chú ý của mình cho điều gì, và cho ai. Bởi vì sự chú ý không chỉ là tập trung. Đó là cách bạn trải nghiệm tình yêu, mục đích sống, và ý nghĩa. Trao nó đi là trao chính bản thân mình.

Và bạn xứng đáng được quyết định điều đó.

(Nguồn: Cnet, Well Being, Health Line)