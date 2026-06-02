“Female rivalry” là gì? Cuộc cạnh tranh ngầm giữa phụ nữ còn phức tạp hơn sự ghen tị

Sự cạnh tranh và căng thẳng giữa phụ nữ là điều tồn tại khá phổ biến.

Có một kiểu tình huống mà rất nhiều phụ nữ từng trải qua, có thể là nhiều hơn một lần trong đời: Một ngày nọ, bạn vô tình biết được người vẫn thường đi ăn cùng mình, tâm sự với mình hay thậm chí gọi nhau là chị em thân thiết lại đang “nấu xói” mình trong một cuộc trò chuyện khác.

Đó có thể chỉ là vài câu nhận xét nhỏ, một lời chê bai ngoại hình, cách sống hay chuyện tình cảm. Nhưng cảm giác bị đem ra bàn tán sau lưng luôn khiến người ta khó chịu hơn tưởng tượng. Vì vậy nhiều người tự đặt ra câu hỏi: Vì sao phụ nữ lại dễ nói xấu nhau đến vậy?

“Chiến tranh ngầm” của phái nữ

Nghe có vẻ là một định kiến cũ kỹ hoặc khái quát cực đoan, nhưng thực tế, phụ nữ không thật sự thích nhau là điều tồn tại khá phổ biến.

Dưới góc nhìn tâm lý học và tiến hóa, phụ nữ từ lâu đã tồn tại trong một cơ chế cạnh tranh nhất định. Trong tự nhiên, con cái thường là bên lựa chọn bạn tình, điều này khiến họ vô thức hình thành tâm lý đánh giá, so sánh và cạnh tranh với những người phụ nữ khác. Dù xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều, bản năng ấy không hoàn toàn biến mất mà chỉ chuyển sang những hình thức tinh vi hơn.

Nếu đàn ông thường cạnh tranh trực diện, phụ nữ lại có xu hướng “chiến tranh ngầm”. Thay vì đối đầu công khai, nhiều người chọn những hình thức gián tiếp như mỉa mai, cạnh khóe, kể chuyện sau lưng hay tạo áp lực xã hội. Nhiều chuyên gia tâm lý gọi hiện tượng này là “female rivalry” - sự cạnh tranh ngầm giữa phụ nữ với nhau.

Khái niệm này không chỉ nói về việc ganh đua tình cảm, mà còn bao gồm cả ngoại hình, sự nghiệp, hôn nhân, con cái hay vị trí xã hội. Điểm đặc biệt của female rivalry là nó thường không diễn ra công khai. Thay vì đối đầu trực tiếp, nhiều phụ nữ chọn cách cạnh khóe, nói xấu, mỉa mai hoặc âm thầm so sánh nhau. Chính vì vậy, không ít mối quan hệ nhìn bên ngoài vẫn rất thân thiết nhưng bên trong lại luôn tồn tại cảm giác hơn thua khó gọi tên.

Điều đáng nói là sự cạnh tranh giữa phụ nữ ngày nay không còn chỉ xoay quanh tình yêu. Nó mở rộng sang gần như mọi mặt của cuộc sống: ngoại hình, công việc, thu nhập, hôn nhân, con cái hay thậm chí là tài khoản MXH. Ai đẹp hơn? Ai có cuộc sống đáng ngưỡng mộ hơn? Ai thành công hơn? Ai được chú ý nhiều hơn?

Những phép so sánh ấy xuất hiện mỗi ngày, đặc biệt trong thời đại mà mọi người liên tục nhìn thấy cuộc sống của nhau qua Instagram, TikTok hay Facebook. Một chuyến du lịch sang chảnh, một bó hoa lớn từ chồng hay một bài đăng khoe thành tựu công việc đôi khi cũng đủ khiến người khác cảm thấy tự ti hoặc bị bỏ lại phía sau.

Sự ghen tị vì thế không phải lúc nào cũng xuất phát từ ác ý. Nhiều khi, nó đơn giản chỉ là phản ứng vô thức khi con người liên tục đặt mình cạnh người khác.

Phụ nữ được dạy giữ hoà khí nên chọn nói sau lưng?

Không ít phụ nữ thừa nhận rằng thứ khiến họ mệt mỏi nhất trong các mối quan hệ nữ giới không phải sự ghét bỏ công khai, mà là cảm giác vừa thân thiết vừa cạnh tranh. Bề ngoài vẫn có thể vui vẻ, khen ngợi nhau nhưng sâu bên trong lại tồn tại sự so sánh âm thầm rất khó gọi tên.

Một nguyên nhân khác nằm ở cách phụ nữ được nuôi dạy từ nhỏ. Nhiều cô gái lớn lên với suy nghĩ phải dịu dàng, giữ hòa khí và tránh xung đột. Điều đó giúp họ xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt hơn, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều cảm xúc tiêu cực bị kìm nén.

Thay vì nói thẳng rằng mình khó chịu, thất vọng hay ghen tị, nhiều người chọn cách kể với một người khác để giải tỏa cảm xúc. Từ đó, những cuộc trò chuyện sau lưng bắt đầu xuất hiện.

Đôi khi, việc nói xấu sau lưng cũng không hoàn toàn đến từ sự độc ác. Nó có thể bắt nguồn từ hiểu lầm, từ cảm giác bị tổn thương hoặc từ khác biệt trong giá trị sống. Một người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp có thể bị đánh giá bởi người coi trọng gia đình. Một người sống quá thẳng tính có thể vô tình khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm. Khi không đối thoại trực tiếp, sự khó chịu dễ chuyển thành những lời bàn tán phía sau.

Phụ nữ với nhau, khó nhất là ngừng so sánh

Tất nhiên, không phải phụ nữ nào cũng như vậy và càng không thể kết luận rằng phụ nữ “không chơi thân được với nhau”. Trên thực tế, rất nhiều tình bạn nữ vẫn vô cùng bền chặt, sâu sắc và chữa lành lẫn nhau.

Nhưng để giữ được một tình bạn như thế khi trưởng thành, điều khó nhất có lẽ là vượt qua nhu cầu so sánh lẫn nhau.

Bởi khi một tình bạn luôn tồn tại cảm giác phải ngầm chứng minh bản thân, cả hai rất dễ mệt mỏi mà không nhận ra. Những khoảng cách, sự khó chịu hay các câu chuyện sau lưng đôi khi không xuất phát từ ác ý rõ ràng, mà từ cảm giác không cân bằng đã âm thầm tích tụ theo thời gian.

Và ở tuổi trưởng thành, nhiều người dần nhận ra rằng cách tốt nhất để đối diện với việc bị nói xấu không phải là lao vào một cuộc chiến mới. Thay vào đó là giữ bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề lý trí và học cách chọn lọc các mối quan hệ khiến mình cảm thấy an toàn.

Không phải ai cũng sẽ thích bạn. Nhưng một tình bạn lành mạnh ít nhất nên là nơi người ta cảm thấy được tôn trọng ngay cả khi mình không có mặt.