Bảng phân công của 1 gia đình 9 người con đang xôn xao MXH: Chi tiết đến đau lòng!

Dưới bài đăng đa phần cảm thông, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng "9 con không chăm nổi cha già".

Những ngày gần đây, bức ảnh chụp "Bảng phân công nuôi và chăm sóc cha" của một gia đình 9 anh chị em tại Gia Lai đã tạo nên một cơn địa chấn trong dư luận. Nhìn vào văn bản được ký tên đầy đủ, người ta thấy rõ sự khô khốc của những con chữ. Nhưng ẩn sau đó lại là một sự thật cay đắng mà bất kỳ ai đã từng trải qua biến cố gia đình đều thấu hiểu: Khi sự tử tế không còn là mặc định, người ta buộc phải dùng đến luật pháp để giữ lại chút tình thân cuối cùng.

Sự minh bạch: Lối thoát duy nhất của những gia đình đông người

Dưới bài đăng đa phần cảm thông, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng "9 con không chăm nổi cha già". Thế nhưng, xét về tính thực tế đây là việc làm thực sự cần thiết.

Với 9 người con từ ông C, bà T, bà P... cho đến ông N, việc chăm sóc người cha già không còn là sự tự nguyện ấm cúng mà đã trở thành một "trách nhiệm luân phiên". Họ chia ra mỗi người 1 tháng chăm sóc cha mình - ông T.T.T. Sự cứng nhắc này có thể khiến những người mơ mộng về một gia đình "thuận hòa" cảm thấy phản cảm. Nhưng nhìn sâu hơn, đó chính là tấm lá chắn bảo vệ ông cụ trước sự tị nạnh và đùn đẩy giữa những người con đã trưởng thành, vốn dĩ đã có cuộc sống riêng và những toan tính riêng.

Trong tâm lý học gia đình, những xung đột về tài sản thường là "liều thuốc độc" giết chết sự hiếu thảo. Khi các con không thống nhất được việc quản lý căn nhà và diện tích ruộng lớn, lòng tin đã bị rạn nứt. Việc ký kết văn bản này thực chất là một cách để "dập tắt" mâu thuẫn trước khi nó bùng nổ, đảm bảo rằng dù tình cảm có thể nhạt phai, thì trách nhiệm với người cha vẫn được thực thi một cách rạch ròi.

Đạo hiếu thời đại: Khi tình thân bị "thương mại hóa"

Một bình luận đầy cay đắng trên mạng xã hội đã chạm đến nỗi đau của rất nhiều người: "Thà như vậy ông cụ còn được chăm nom, chứ như ngoại tôi, 13 người con cứ hễ kêu tới ai là người đó kêu bận đi làm không nghỉ được, rồi kêu gom góp tiền để lo cho ngoại tháng 500 nghìn đồng thì kêu không có tiền..." .

Đó chính là thực trạng đau lòng. Chữ "hiếu" trong xã hội hiện đại không còn chỉ là sự tận tâm, mà nó bị thử thách bởi áp lực cơm áo gạo tiền. Khi số lượng anh chị em quá đông, nghịch lý "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày" trở nên hiển hiện hơn bao giờ hết. Sự ỉ lại vào người khác, sự tị nạnh về công sức và tiền bạc khiến người già trở thành nạn nhân trong chính căn nhà của mình.

Việc gia đình này công khai bảng phân công, từ việc chăm sóc đến cả nguồn thu từ hoa lợi ruộng vườn, không phải là sự vô cảm. Đó là sự "minh bạch hóa" tình thân. Họ chọn cách đối mặt với thực tế: không ai có thể làm thay ai, và mọi sự đóng góp đều phải được ghi nhận rõ ràng để tránh những tranh cãi không hồi kết sau này.

Bài học cho thế hệ đi trước: Sự chuẩn bị của tuổi già

Có người dùng mạng bình luận: "Vào viện dưỡng lão cho rồi". Đó không hẳn là sự bế tắc, mà là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Đó là tư duy của những người hiểu rằng: Hạnh phúc tuổi già không nên đặt hoàn toàn vào sự tử tế của con cái – những người vốn dĩ đã có gánh nặng riêng.

Bản phân công này là một "hồi chuông" cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng gia đình là một đơn vị kinh tế, tình cảm phức tạp. Khi những đứa trẻ lớn lên, mỗi người sẽ có những ưu tiên khác nhau. Nếu không có sự rõ ràng, tình thân dễ dàng bị xói mòn bởi những vụn vặt đời thường.

Tựu trung lại, "bảng phân công" này là một giải pháp tình thế đầy xót xa nhưng cần thiết. Nó cho thấy rằng, đôi khi sự tử tế cần một "khung sườn" bằng luật pháp để không bị đổ vỡ. Chúng ta có quyền hy vọng vào một gia đình thuận hòa, nhưng khi thực tế không cho phép, thì việc lựa chọn một cách ứng xử văn minh, minh bạch là cách cuối cùng để giữ lại sự tôn nghiêm cho người cha và sự tử tế cho những người làm con.