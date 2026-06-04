Netizen tràn vào trang cá nhân của Ngọc Loan sau 5 ngày người đẹp "biến mất"

Được biết, 5 ngày qua Ngọc Loan không cập nhật MXH.

Ngọc Loan là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cô được biết đến từ The Face Vietnam 2016, vào top 2 team Phạm Hương. Sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt sắc sảo đậm chất high-fashion, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thương hiệu thời trang. Rời showbiz, Ngọc Loan lại theo đuổi hướng đi riêng: kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Thời gian gần đây, cô nổi lên như 1 "phú bà" với hình ảnh sang chảnh, cuộc sống xa hoa và những clip nấu ăn - chăm sóc nhà cửa phong cách thượng lưu. Vốn là người chăm chỉ hoạt động MXH, Ngọc Loan bất ngờ "biến mất" ở thời điểm hiện tại.

TikTok của cô dù đã 5 ngày chưa cập nhật clip mới nhưng lượng tương tác vẫn tăng liên tục trong nhiều giờ qua.

Lượt xem clip từ 5 ngày trước của Ngọc Loan.

Việc Ngọc Loan bất ngờ trở thành tâm điểm cũng không quá khó hiểu. Bởi, nhiều năm qua, “phú bà” này luôn đồng hành với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cả hai àm việc chung tại thẩm mỹ viện, Ngọc Loan công khai sánh đôi với bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong các sự kiện công ty, buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp,... Ngọc Loan cũng xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng, có sự góp mặt của gia đình vị bác sĩ này.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn từng công khai gọi Ngọc Loan là “con dâu” và dành nhiều lời khen cho cô.

Chính vì vậy, dù chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ, cả hai vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Không ít người ngầm cho rằng Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.

Ngọc Loan và Chiêm Quốc Thái trong các sự kiện công ty, buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp,...

Người đẹp cũng có mối quan hệ thân thiết với mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, được gọi là "con dâu"

Hiện clip gần nhất trên TikTok của Ngọc Loan đã thu về hơn nửa triệu lượt xem và vẫn tiếp tục tăng nhanh trong hôm nay. Phần bình luận gần như biến thành “diễn đàn hóng chuyện”, nơi netizen liên tục réo tên bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan.

“Chị Loan đang ở đâu rồi”.

“Chị này đẹp, xinh, sang lại giỏi giang".

“Kệ đi chị ơi, miễn mình vẫn đẹp là được”.

...

Không chỉ TikTok, Facebook cá nhân của người đẹp cũng bất ngờ thu hút hàng loạt bình luận bên dưới các bài đăng cũ.

Đến hiện tại, Ngọc Loan chưa phản hồi những bình luận của cư dân mạng. Cô đang có chuyến du lịch nước ngoài, khoảng nửa ngày trước vẫn đang cập nhật story vi vu.

Trang TikTok cá nhân của người đẹp này hiện có hơn 222 nghìn follower, Facebook với hơn 161 nghìn người theo dõi, chuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh.