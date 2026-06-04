Tuyên bố cứng của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái về Ngọc Loan: Động thái mới nhất gây xôn xao

Động thái của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái liên quan đến Ngọc Loan đang thu hút sự chú ý của dân tình.

Mặc dù có cuộc sống cực kỳ kín tiếng song những mối quan hệ xoay quanh “phú bà” Ngọc Loan vẫn luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt là chuyện tình cảm giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Dù vướng nhiều nghi vấn từ lâu nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, cả hai liên tục để lộ nhiều “hint” hay thậm chí Ngọc Loan còn có nhiều động thái được cho ngầm khẳng định vị trí đặc biệt bên cạnh bác sĩ Chiêm Quốc Thái khiến netizen không ngừng bàn tán.

Một trong số đó phải kể đến mối quan hệ giữa Ngọc Loan và mẹ ruột của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Theo đó, Ngọc Loan từng đăng tải những hình ảnh liên quan đến nam bác sĩ nổi tiếng trên MXH. Ngoài ra, cả hai cùng làm việc chung tại thẩm mỹ viện do đó không ít lần, Ngọc Loan công khai sánh đôi với bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong các sự kiện công ty, buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp,... Ngoài ra, Ngọc Loan cũng xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng, có sự góp mặt của gia đình 2 bên.

Ngọc Loan từng công khai đăng tải hình ảnh bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái trên mạng xã hội.

Người đẹp cũng có mối quan hệ thân thiết với mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, được gọi là "con dâu"

Đáng chú ý, mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng công khai gọi Ngọc Loan là “con dâu” và dành nhiều lời khen cho cô.

"Nó đẹp còn hơn hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết nhìn hoài không chán nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện, đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà con nên con dâu nó diện cô thích lắm không có phải như mẹ chồng người ta đâu", tuyên bố của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái về Ngọc Loan từng viral trên MXH.

Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, mẹ nam bác sĩ cũng chia sẻ bài viết của Ngọc Loan, thể hiện sự tự hào về thành tích mà cô và doanh nghiệp đạt được. Động thái này của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối quan hệ của cả hai. Đây cũng không phải lần đầu tiên, mẹ bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng thể hiện sự ủng hộ Ngọc Loan trên MXH.

Bên cạnh đó trong nhiều bữa tiệc thân mật của gia đình, Ngọc Loan cũng thường xuyên chụp hình chung thân thiết với mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cả hai đều rất gắn bó, gần gũi, thể hiện tình cảm như người một nhà.

Động thái mới nhất của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành cho Ngọc Loan

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Q.V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.