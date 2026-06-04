Khi mạng xã hội còn chưa bùng nổ, cái tên “Cường Đô La” đã phủ sóng khắp các diễn đàn internet như một đại diện cho sự giàu có, hào nhoáng và khác biệt.

Nhưng cũng từ thời điểm đó, một nghịch lý bắt đầu xuất hiện: Công chúng biết rất rõ “Cường Đô La”, nhưng gần như không ai thực sự hiểu Nguyễn Quốc Cường.

Từ lâu, những “rich kid” thế hệ thứ hai thường bị gắn với những định kiến quen thuộc: giàu nhờ gia đình, sinh ra ở vạch đích và không cần quá nỗ lực để có được thành công. Nguyễn Quốc Cường - người được công chúng nhớ đến nhiều hơn với biệt danh “Cường Đô La” cũng không nằm ngoài những định kiến ấy.



Ở thời kỳ Internet đời đầu, Việt Nam gần như chưa có khái niệm “celebrity businessman” (doanh nhân ngôi sao). Giới doanh nhân vẫn khá kín tiếng, trong khi hình ảnh một người trẻ tuổi xuất hiện cùng Lamborghini, Ferrari hay Rolls-Royce lại quá khác biệt so với xã hội lúc bấy giờ. Vì thế, Nguyễn Quốc Cường nhanh chóng trở thành nhân vật đại diện cho tầng lớp rich kid đầu tiên được đại chúng hóa.



Trong mắt số đông vào những năm 2000, anh là hình mẫu “thiếu gia phố núi” điển hình. Mỗi lần xuất hiện đều gắn với những chiếc xe đắt tiền, những câu chuyện đời tư được săn đón hay mối liên hệ với giới giải trí.



Thời điểm đó, chuyện tình của vị thiếu gia này với 2 mỹ nhân nổi tiếng đình đám hàng đầu showbiz Việt đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Những lần xuất hiện cùng giới giải trí hay phong cách sống xa hoa khiến “Cường Đô La” trở thành cái tên gần như không bao giờ hạ nhiệt trên truyền thông.

Nhưng nhìn ở một góc độ khác, chính những điều ấy lại góp phần tạo nên sức hút rất đặc biệt của Nguyễn Quốc Cường suốt hơn hai thập kỷ.

Công chúng bị thu hút không chỉ vì tiền bạc, mà vì anh đại diện cho một hình mẫu chưa từng xuất hiện ở Việt Nam trước đó: một doanh nhân trẻ có cá tính rõ rệt, có đời sống cá nhân đủ màu sắc và tạo ra cảm giác vừa xa hoa vừa gần gũi với văn hóa đại chúng.



Ngay cả thú chơi siêu xe của Nguyễn Quốc Cường cũng không đơn thuần là câu chuyện phô trương tài sản. Những người chơi xe lâu năm đều biết anh thuộc nhóm đầu tiên góp phần hình thành văn hóa siêu xe tại Việt Nam. Từ những buổi caravan đầu tiên cho tới việc đưa các mẫu xe hiếm về nước, “Cường Đô La” từng là biểu tượng của một giai đoạn mà siêu xe không chỉ là phương tiện, mà còn là khái niệm về lối sống và khát vọng thành đạt của một thế hệ mới.



Điều tương tự cũng xảy ra với đời sống tình cảm của anh. Truyền thông nhiều năm thường nhắc đến Nguyễn Quốc Cường qua các mối quan hệ với những người phụ nữ nổi tiếng, nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh luôn sống trong tâm điểm chú ý của dư luận. Với một người nổi tiếng từ rất sớm, gần như mọi khía cạnh đời sống cá nhân đều trở thành đề tài công chúng quan tâm.



Và cũng vì nổi tiếng quá sớm, Nguyễn Quốc Cường vô tình bị đóng khung trong hình ảnh của một “thiếu gia ăn chơi”. Cái bóng của sự nổi tiếng cũng đi kèm áp lực rất lớn. Nguyễn Quốc Cường chưa bao giờ tự xem mình là "Cường Đô La", nhưng trong quá khứ, biệt danh đó nổi tiếng đến mức lấn át hình ảnh của anh với tư cách là một doanh nhân.

“Nguyên tắc làm việc trong công ty gia đình tôi rất rõ ràng, tôi không được ưu ái vị trí cao hay lương lớn. Mua chiếc Lamborghini năm 2007 bằng tiền tôi tự kiếm được. Chiếc xe là ước mơ ấp ủ, là tất cả của tôi thời điểm đấy. Khi chiếc xe được đưa về Việt Nam, vô tình trở thành tâm điểm. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là ‘cái mình thích, mình có đủ điều kiện thì mình tự mua’, nhưng sau đó bị gây chú ý quá, truyền thông viết nhiều khiến mọi người hiểu lầm tôi tiêu xài hoang phí.



Mẹ tôi trách tôi một trận. Sau đó, tôi phải mang xe đi giấu. Mọi thứ tôi đạt được là từ tự thân nhưng gia đình không ủng hộ tiêu xài phô trương. Đam mê và sở thích là động lực, nhưng phải đi đôi với nỗ lực kiếm tiền chính đáng”, Nguyễn Quốc Cường bộc bạch.

Khoảng vài năm trở lại đây, hình ảnh của Nguyễn Quốc Cường bắt đầu thay đổi rõ rệt. Công chúng ít thấy anh xuất hiện trong những câu chuyện gắn với showbiz hay siêu xe, thay vào đó là vai trò điều hành doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực bất động sản.



Có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong hành trình trưởng thành của Nguyễn Quốc Cường không nằm ở siêu xe hay thương trường, mà nằm ở những biến cố gia đình.



Không còn chỉ dừng ở câu chuyện hành trình thoát khỏi cái bóng "Cường Đô La", Nguyễn Quốc Cường của những năm gần đây còn phải gánh vác cả vai trò kế nghiệp. Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi về gia đình, Nguyễn Quốc Cường từng chia sẻ: "Tôi thấy mình may mắn không chỉ là nhân viên Công ty, mà cũng là con trai của mẹ Loan."



Đó không đơn thuần là một lời bày tỏ tình cảm dành cho mẹ, mà còn phản ánh mối liên kết đặc biệt giữa anh và doanh nghiệp gia đình đã gắn bó từ khi còn rất trẻ.



Nhiều năm trước, công chúng quen nhìn anh như một rich kid sống trong hào quang của Quốc Cường Gia Lai và doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan. Nhưng khi thị trường bất động sản trải qua những giai đoạn khó khăn, áp lực dành cho doanh nghiệp gia đình cũng bắt đầu lớn dần.



Trước đó, Nguyễn Quốc Cường luôn cố gắng xây dựng con đường riêng của mình. Sau khi rời vị trí điều hành tại Quốc Cường Gia Lai vào tháng 11/2018, anh dành phần lớn thời gian cho C-Holdings, phát triển những dự án mang dấu ấn cá nhân và từng bước tạo dựng hình ảnh một doanh nhân độc lập thay vì chỉ được biết đến như người thừa kế của một tập đoàn bất động sản.



Nhưng cũng giống như nhiều câu chuyện kế nghiệp trong các gia đình doanh nhân, có những thời điểm trách nhiệm không cho phép người ta đứng ngoài.

Biến cố của gia đình vào năm 2024 trở thành bước ngoặt quan trọng. Trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai đối mặt với giai đoạn đầy thử thách, Nguyễn Quốc Cường quay trở lại doanh nghiệp và đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc. Nếu trước đó anh được nhìn nhận như một doanh nhân đang xây dựng hành trình riêng với C-Holdings, thì từ thời điểm ấy, vai trò của Nguyễn Quốc Cường đã rộng hơn rất nhiều.



Ở tuổi ngoài 40, Nguyễn Quốc Cường dường như đang bước vào giai đoạn khác của sự nghiệp. Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nhân và chứng minh năng lực bằng những dự án riêng, anh giờ đây đứng trước một thử thách lớn hơn: vừa phát triển sự nghiệp của chính mình, vừa tiếp nối hành trình của doanh nghiệp gia đình.



Không còn những cuộc chơi tốc độ hay những bóng hồng vây quanh, cũng không còn quá nhiều phát ngôn gây chú ý hay hình ảnh hào nhoáng, Nguyễn Quốc Cường của hiện tại điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Nguyễn Quốc Cường giờ đây xuất hiện nhiều hơn trong vai trò một người chồng, một người cha mẫu mực và cũng là một người con gánh vác gia đình trong giai đoạn nhiều áp lực. Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với vợ và con cái hay cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ xoay quanh xe cộ và sự xa xỉ như trước.



Sự thay đổi ấy diễn ra khá tự nhiên.



Có lẽ điều khiến công chúng bắt đầu nhìn Nguyễn Quốc Cường khác đi nằm ở chỗ: anh không phủ nhận quá khứ của mình.



Siêu xe, showbiz hay những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi vẫn là một phần tạo nên thương hiệu “Cường Đô La”. Nhưng thay vì tiếp tục sống trong hình ảnh ấy, anh chọn trưởng thành cùng nó. Đó là sự khác biệt giữa một rich kid nổi tiếng và một người đàn ông thực sự bước qua nhiều va đập cuộc sống.

Một trong những lý do khiến Nguyễn Quốc Cường tiếp tục giữ được độ nóng trên truyền thông nằm ở cách anh thay đổi hình ảnh doanh nhân truyền thống. Nếu thế hệ doanh nhân trước thường chọn đứng phía sau thương hiệu, Nguyễn Quốc Cường lại trực tiếp trở thành gương mặt đại diện cho doanh nghiệp của mình.



C-Holdings hoạt động chủ yếu ở thị trường Bình Dương và tập trung vào phân khúc nhà ở cho người trẻ có nhu cầu ở thực. Điều đáng chú ý là hướng đi này gần như đối lập hoàn toàn với hình ảnh “Cường Đô La” trước đây.



Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nguyễn Quốc Cường liên tục nhắc đến bài toán an cư của người trẻ. Theo anh, với mức thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng, việc mua những căn hộ trị giá 5-7 tỷ đồng gần như là điều không tưởng đối với phần lớn người trẻ đô thị hiện nay.



Anh cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở bài toán dòng tiền và áp lực lãi vay kéo dài nhiều năm.



Nguyễn Quốc Cường kể lại rằng trong một lần trao đổi, anh hỏi Chủ tịch HĐQT ACB liệu ngân hàng có thể hỗ trợ cơ chế lãi suất ưu đãi cho các dự án của C-Holdings hay không. Khi đó, ông Trần Hùng Huy hài hước đáp lại: "Hỗ trợ lãi suất thấp để C-Holdings có lợi nhuận cao à?".

Từ câu chuyện tưởng như đùa vui đó, Nguyễn Quốc Cường chia sẻ rằng anh đã trình bày mong muốn xây dựng những sản phẩm nhà ở dành cho người trẻ có thu nhập ổn định, phù hợp với định hướng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền mà Chính phủ nhiều lần khuyến khích.



Sau các cuộc làm việc với đối tác tài chính, C-Holdings triển khai quỹ hỗ trợ mua nhà FIT Fund cùng chương trình thanh toán FIT Gen. Theo doanh nghiệp, đây không đơn thuần là một chương trình ưu đãi bán hàng mà là giải pháp tài chính được thiết kế để kéo dài lợi ích lãi suất cho khách hàng trong suốt quá trình sở hữu nhà, thay vì chỉ áp dụng trong vài tháng đầu như nhiều chương trình trên thị trường.



Với sự tham gia của các ngân hàng đối tác như ACB và PVcomBank, FIT Fund được C-Holdings sử dụng để hỗ trợ thêm chi phí lãi vay, giúp duy trì mức lãi suất ổn định trong thời gian dài cho người mua nhà. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, khách hàng có thể tiếp cận căn hộ với mức chi trả từ khoảng 3,9 triệu đồng mỗi tháng thông qua FIT Fund hoặc từ khoảng 8,5 triệu đồng mỗi tháng với chính sách FIT Gen.



Từ góc nhìn đó, C-Holdings lựa chọn chiến lược phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền hơn thay vì chạy theo thị trường siêu sang. Không chỉ bán căn hộ, doanh nghiệp này còn triển khai các chương trình tài chính như FIT FUND - quỹ hỗ trợ người trẻ mua nhà lần đầu với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 5 năm. Theo thông tin công bố, quy mô quỹ hỗ trợ lên tới khoảng 100 tỷ đồng.



Dự án đầu tiên áp dụng chương trình này có quy mô hơn 1.200 căn hộ tại khu vực phía Bắc TP.HCM, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên.



Dấu ấn rõ nhất là phiên livestream bán căn hộ của C-Holdings hồi tháng 6/2025, được xem là một trong những sự kiện gây chú ý nhất thị trường bất động sản thời điểm đó.



Theo số liệu được công bố, chỉ trong khoảng 3 giờ livestream: chương trình thu hút hơn 151.000 lượt xem, có thời điểm đạt 8.600 người xem cùng lúc, ghi nhận hơn 31.000 bình luận, khoảng 1.200 khách hàng để lại thông tin tư vấn và chốt 517 booking căn hộ với tổng giá trị giao dịch khoảng 800 tỷ đồng.



Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở doanh số. Quan trọng hơn, Nguyễn Quốc Cường và C-Holdings đã thử một cách bán bất động sản hoàn toàn khác: đưa sản phẩm nhà ở lên nền tảng livestream - vốn trước đây chủ yếu dành cho mỹ phẩm, thời trang hay đồ tiêu dùng.

Trong bối cảnh thị trường địa ốc đang cạnh tranh khốc liệt và niềm tin khách hàng có phần suy giảm, việc một chủ tịch doanh nghiệp bất động sản trực tiếp xuất hiện trên livestream để nói chuyện với khách hàng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất lớn.



Nó cho thấy một mô hình doanh nhân thế hệ mới: gần công chúng hơn, hiểu social media, biết xây dựng thương hiệu cá nhân, và biến chính mình thành một phần trong chiến lược marketing doanh nghiệp.



Không lâu sau đó, hình ảnh Nguyễn Quốc Cường trực tiếp đi bàn giao căn hộ cho cư dân tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Những chi tiết ấy góp phần tạo nên hình ảnh một “chairman tận tụy với khách hàng”, khác khá xa mô típ doanh nhân quyền lực nhưng xa cách trước đây.

Sự thay đổi của Nguyễn Quốc Cường không chỉ thể hiện ở những dự án hay kết quả kinh doanh, mà còn ở cách anh định nghĩa vai trò của một nhà phát triển bất động sản.



Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, Nguyễn Quốc Cường đã chia sẻ hình ảnh chương trình dành cho cư dân tại dự án The Maison. Không phải một sự kiện bán hàng hay hoạt động quảng bá sản phẩm, đó là ngày hội dành cho trẻ em với các hoạt động sáng tạo, vui chơi và kết nối cộng đồng cư dân. Kèm theo những hình ảnh được đăng tải, anh viết trên trang cá nhân: "C-Holdings không chỉ bàn giao cho bạn ngôi nhà, chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng cư dân tạo nên những môi trường sống đầy yêu thương và kết nối."



Đó là một chi tiết nhỏ nhưng phần nào phản ánh triết lý mà Nguyễn Quốc Cường đang theo đuổi. Với anh, bất động sản không đơn thuần bán những mét vuông xây dựng, mà bán cơ hội an cư, bán môi trường sống và cảm giác thuộc về một cộng đồng.



Có lẽ chính những thay đổi đó khiến hình ảnh Nguyễn Quốc Cường ngày càng khác xa với định kiến mà công chúng từng dành cho anh. Bởi sau tất cả, hành trình của anh không còn là câu chuyện về một thiếu gia “dân chơi”. Đó là câu chuyện của một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và kinh doanh để hiểu rằng sự nổi tiếng khá phù phiếm, mà gia đình cũng như sự nghiệp mới là điều quan trọng.

Điểm thú vị là Nguyễn Quốc Cường không cố gắng xóa bỏ hình ảnh gắn liền siêu xe với cái tên “Cường Đô La” ngày trước. Sau hơn hai thập kỷ, hình ảnh ấy vẫn mang sức hấp dẫn rất lớn với công chúng.



Nhưng thay vì để nó tiếp tục đại diện cho một thiếu gia dân chơi, Nguyễn Quốc Cường đang dần tái định nghĩa thương hiệu đó theo cách trưởng thành hơn: một founder, một người vận hành doanh nghiệp và một doanh nhân hiểu sức mạnh của kết nối đại chúng.



Nếu trước đây, công chúng nhớ đến Nguyễn Quốc Cường bởi tiếng pô của những chiếc siêu xe; thì hiện tại, điều khiến cái tên này tiếp tục được nhắc đến lại là hành trình chuyển mình khỏi chính hình ảnh từng làm nên danh tiếng và cũng tạo nên định kiến của anh.

Bài: Trần Trang﻿

Thiết kế: Hải An﻿